Nemzeti Sportrádió

Négy helyet javított a magyar válogatott a FIFA-világranglistán

Vágólapra másolva!
2025.10.17. 14:52
null
Fotó: Getty Images
Címkék
FIFA magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott FIFA-világranglista
A magyar válogatott négy helyet javítva 37. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb, pénteken nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért lépett előre, mert az októberi világbajnoki selejtezőkön előbb a Puskás Arénában 2–0-ra legyőzte az örményeket (104.), majd bravúros 2–2-es döntetlent ért el az ötödik helyezett portugálok vendégeként.

A mieink harmadik világbajnoki selejtezős ellenfele, Írország a 62. helyen áll. Az élmezőnyben a spanyolok mögött az argentinok és a franciák helyet cseréltek, így most a világbajnoki címvédő dél-amerikaiak a másodikok.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés)
1. (1.) Spanyolország 1880.76 pont
2. (3.) Argentína 1872.43
3. (2.) Franciaország 1862.71
4. (4.) Anglia 1824.3
5. (5.) Portugália 1778
6. (7.) Hollandia 1759.96
7. (6.) Brazília 1758.85
8. (8.) Belgium 1740.01
9. (10.) Olaszország 1717.15
10. (12.) Németország 1713.3
…37. (41.) MAGYARORSZÁG 1504.92
…62. (61.) Írország 1401.18
…104. (103.) Örményország 1204.7

 

FIFA magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott FIFA-világranglista
Legfrissebb hírek

Válogatott: hétfőn kezdődik a jegyértékesítés az örmények elleni mérkőzésre

Magyar válogatott
4 órája

Velünk élő történelem – Deák Zsigmond jegyzete

Magyar válogatott
9 órája

Szoboszlai Dominik a fontos és nagy gólok mestere

Magyar válogatott
9 órája

Marco Rossi: Lisszabonban játszottuk az elmúlt két év legjobb meccsét

Magyar válogatott
21 órája

Lukács Dániel a góljánál nem gondolt semmire, a gólpasszánál eksztázist érzett

Magyar válogatott
21 órája

Vb 2026: több mint egymillió jegyet értékesítettek

Foci vb 2026
22 órája

Tóth Balázs és Pécsi Ármin korábbi kapusedzője szerint a jó kiválasztás a kulcs

Légiósok
Tegnap, 17:35

Marco Rossi csapata a tíz legerősebb európai válogatott közül immár hat ellen szerzett pontot

Magyar válogatott
Tegnap, 15:48
Ezek is érdekelhetik