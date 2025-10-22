Férfi röplabda Extraliga: MAFC-győzelem Szegeden

A MAFC 3:0-ra nyert Szegeden a TimmpixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának nyitófordulójában, szerdán.
A vendég fővárosiaktól Kiss Dániel 12, Fazekas Balázs 11, míg Polgár Levente 10 pontot szerzett.
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
Vidux-Szegedi RSE–MAFC 0:3 (–21, –14, –19)
