Férfi röplabda Extraliga: MAFC-győzelem Szegeden

2025.10.22. 20:28
Fotó: MAFC Röplabda/Facebook
A MAFC 3:0-ra nyert Szegeden a TimmpixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának nyitófordulójában, szerdán.

A vendég fővárosiaktól Kiss Dániel 12, Fazekas Balázs 11, míg Polgár Levente 10 pontot szerzett.

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
Vidux-Szegedi RSE–MAFC 0:3 (–21, –14, –19)

 

