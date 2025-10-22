Ökölvívás: két magyar is elődöntőbe jutott az U15-ös Eb-n
Az U15-ös ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján két magyar fiú jutott be az eldöntőbe; ők már biztosan érmesek.
Szerdán a fiúk küzdelmei zajlottak a montenegrói Budvában az U15-ös ökölvívó Európa-bajnokságon. A magyar küldöttség sikeres napon van túl, ugyanis az 57 kilogrammos Pankovics Bohdan és az 50 kg-os Nagy Ruben is elődöntőbe jutott, így már garnatáltan éremmel tér haza.
A 60 kilós Kovács Richárd és az 54 kilogrammos Lengyel Balázs pedig ötödik lett.
(Kiemelt képünkön: Nagy Ruben (kékben) Forrás: MÖSZ)
