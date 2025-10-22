Ökölvívás: két magyar is elődöntőbe jutott az U15-ös Eb-n

Szerdán a fiúk küzdelmei zajlottak a montenegrói Budvában az U15-ös ökölvívó Európa-bajnokságon. A magyar küldöttség sikeres napon van túl, ugyanis az 57 kilogrammos Pankovics Bohdan és az 50 kg-os Nagy Ruben is elődöntőbe jutott, így már garnatáltan éremmel tér haza.

A 60 kilós Kovács Richárd és az 54 kilogrammos Lengyel Balázs pedig ötödik lett.

(Kiemelt képünkön: Nagy Ruben (kékben) Forrás: MÖSZ)