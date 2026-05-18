Légióskörkép: gól és gólpassz Schäfertől, két assziszt Szoboszlaitól – videók

Légiósaink közül az egyik legemlékezetesebb teljesítményt Szoboszlai Dominik nyújtotta az elmúlt héten: a Liverpool középpályása két gólpasszt adott az Aston Villától 4–2-re elveszített bajnokin, amelyet Kerkez Milossal egyetemben végigjátszott. Szoboszlainak így sem volt tökéletes meccse, ugyanis a birminghamiek egyik találatához az ő szerencsétlen elcsúszása is vezetett.

Schäfer András nagyszerű teljesítménnyel zárta a Bundesliga-idényt: az Augsburg kiütése (4–0) során ő szerezte csapata harmadik gólját, az elsőt pedig ő készítette elő.

Főszereplője volt a Szerb Kupa döntőjének Szűcs Kornél, aki betalált a Crvena zvezda ellen, majd a tizenegyespárbajban is értékesítette a maga lehetőségét. Csapata, a Vojvodina végül elbukta a finálét.

Belgiumban Vancsa Zalán lett a Lommel hőse: csereként állt be a Dender elleni osztályozón, majd a ráadásban megszerezte a győztes gólt csapatának. Svédországban Csongvai Áron is betalált, az AIK középpályása az első félidő végén volt eredményes a Vasteras ellen.

Goal AIK! What a beauty by Aron Csongvai, it's 1-1 vs Västerås. pic.twitter.com/ln8g3MS3iV — Swedish Football News (@SwefootballEN) May 17, 2026

A román élvonalban szereplő Csíkszereda Botosani elleni 2–0-s sikere során Eppel Márton újra gólt szerzett.

MÁJUS 11., HÉTFŐ

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Sporting CP 1–4

Rio Ave: Nikitscher Tamás végigjátszotta a mérkőzést.

MÁJUS 12., KEDD

IZRAEL

Ligat ha’Al, felsőház

Hapoel Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva 1–0

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 77. percben csereként lépett pályára, egy perc múlva sárga lapot kapott.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Voluntari–Sepsi OSK 2–0

Sepsi: Sigér Dávidot nem nevezték.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Livingston 0–0

Dundee United: Keresztes Krisztián kispados volt, nem állt be.

MÁJUS 13., SZERDA

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

FC Cincinnati–Inter Miami 3–5

Miami: Pintér Dániel a kispadon nézte végig a találkozót.

New York Red Bulls–Columbus Crew 3–2

Columbus: Gazdag Dániel kezdőként 60 percet játszott.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga, felsőház

PAOK–AEK Athén 1–1

AEK: Varga Barnabás kezdett, a szünetben sérülés miatt lecserélték.

SZERBIA

Szerb Kupa, döntő

Crvena zvezda–Vojvodina 3–2 – 11-esekkel 5–4

Vojvodina: Szűcs Kornél végig a pályán volt, szerzett egy gólt, és a tizenegyespárbajban is a kapuba talált.

MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK

MÁJUS 15., PÉNTEK

ANGLIA

Premier League

Aston Villa–Liverpool 4–2

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi két gólpasszt adott.

CIPRUS

Cyprus League, alsóház

Olympiakosz Nicosia–Anorthoszisz 1–0

Anorthoszisz: Kiss Tamás végigjátszotta a mérkőzést

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Uaglebie Lubin–Pogon Szczecin 0–1

Zaglebie Lubin: Szabó Levente a szünetben állt be csereként, a 74. percben sárga lapot kapott

Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, a 71. percben sárga lapot kapott

SZLOVÁKIA

II. Liga (másodosztály)

Somorja–Zólyom 3–1

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Besiktas 2–2

Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt.

MÁJUS 16., SZOMBAT

AUSZTRIA

Bundesliga, alsóház

BW Linz–Grazer AK 0–3

GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a keret tagja.

CSEHORSZÁG

Chance Liga, rájátszás a 7. helyért, 1. mérkőzés

Karvina–Sigma Olomouc 1–3

Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Charlotte–Toronto FC 3–1

Toronto: Sallói Dániel végigjátszott a mérkőzést.

Philadelphia Union–Columbus Crew 1–1

Columbus: Gazdag Dániel kezdőként 80 percet játszott.

IZRAEL

Ligat ha’Al, felsőház

Maccabi Haifa–Hapoel Petah Tikva 1–1

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk nem volt a keret tagja.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Freiburg–RB Leipzig 4–1

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.

Union Berlin–Augsburg 4–0

Union: Schäfer András végigjátszotta a mérkőzést, ő adta az első gól előtti gólpasszt, valamint ő szerezte csapata harmadik gólját.

St. Pauli–Wolfsburg 1–3

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keret tagja.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Casa Pia–Rio Ave 1–1

Rio Ave: Nikitscher Tamás végig a pályán volt.

ROMÁNIA

Superliga, alsóház

Csíkszereda–Botosani 2–0

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 62. percben, Eppel Márton a 48. percben gólt szerzett, a 72. percben lecserélték, Hegedűs János végig a pályán volt, Kleinheisler Lászlót a 72. percben lecserélték, Nagy Zoárd a kispadon ült, Pászka Lóránd és Végh Bence nem volt a keretben, Szalay Szabolcs a 80. percben állt be, Tajti Mátyás a 72. percben állt be.

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Sepsi OSK–Chindia Targoviste 1–1

Sepsi: Sigér Dávid sérült.

Steaua–Voluntari 2–4

Steaua: Huszti András eltiltását tölti.

SZERBIA

Szuperliga, alsóház

Szpartak Szabadka–Novi Beograd 0–1

Szpartak: Holender Filip a kispadon nézte végig a találkozót.

Topolya–Radnicski Nis 1–2

Topolya: Mezei Szabolcs a kispadon nézte végig a találkozót.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Dunaszerdahely–Nagyszombat 3–0

Dunaszerdahely: Tuboly Máté a 88. percben állt be csereként.

Zsolna–Zólyombrézó 0–2

Zsolna: Szánthó Regő kezdőként egy félidőt játszott.

Alsóház

Trencsén–Kassa 3–0

Kassa: Kovács Mátyás a 60. percben állt be csereként.

Komárom–Eperjes 1–0

Komárom: Szűcs Patrik a kispadon nézte végig a találkozót.

MÁJUS 17., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Red Bull Salzburg–Hartberg 1–3

Salzburg: Redzic Damirt a 61. percben lecserélték.

Sturm Graz–Rapid Wien 2–0

Rapid: Bolla Bendegúz végig a pályán volt.

BELGIUM

Osztályozó az élvonalba jutásért, döntő, 1. mérkőzés

Lommel SK–Dender 3–2

Lommel: Vancsa Zalán az 53. percben állt be, a 90+6. percben győztes gólt szerzett.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Inter Miami–Portland Timbers 2–0

Miami: Pintér Dániel csereként állt be a 66. percben

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Lorient–Le Havre 0–2

Le Havre: Loic Nego a 73. percben állt be.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga, felsőház

AEK Athén–Olympiakosz 1–1

AEK: Varga Barnabás az 51. percben állt be.

HOLLANDIA

Eredivisie

AZ Alkmaar–NAC Breda 3–3

AZ: Kovács Bendegúz a kispadon ült.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Arminia Bielefeld–Hertha BSC 6–1

Hertha: Dárdai Márton sérült.

SKÓCIA

Premiership

St. Mirren–Dundee United 1–1

Dundee United: Keresztes Krisztián a kispadon ült.

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

Deportivo La Coruna–FC Andorra 2–1

Andorra: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Vasteras SK–AIK 1–1

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, a 45+4. percben gólt szerzett.

SZERBIA

Szuperliga, felsőház

OFK Beograd–Vojvodina 1–2

Vojvodina: Szűcs Kornél végig ott volt a pályán.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Grosuplje–Nafta Lendva 2–1

Nafta: Bakti Balázs és Dragóner Áron végig pályán volt, előbbi a 22. percben, utóbbi a 93. percben kapott sárga lapot, Keresztes Noel és Németh Ervin nem lépett pályára.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kasimpasa–Galatasaray 1–0

Galatasaray: Sallai Roland a 78. percben állt be.

Antalyaspor–Kocaelispor 1–0

Kocaelispor: Balogh Botond betegség miatt nem volt kerettag.