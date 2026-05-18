Légióskörkép: gól és gólpassz Schäfertől, két assziszt Szoboszlaitól – videók
Légiósaink közül az egyik legemlékezetesebb teljesítményt Szoboszlai Dominik nyújtotta az elmúlt héten: a Liverpool középpályása két gólpasszt adott az Aston Villától 4–2-re elveszített bajnokin, amelyet Kerkez Milossal egyetemben végigjátszott. Szoboszlainak így sem volt tökéletes meccse, ugyanis a birminghamiek egyik találatához az ő szerencsétlen elcsúszása is vezetett.
Schäfer András nagyszerű teljesítménnyel zárta a Bundesliga-idényt: az Augsburg kiütése (4–0) során ő szerezte csapata harmadik gólját, az elsőt pedig ő készítette elő.
Főszereplője volt a Szerb Kupa döntőjének Szűcs Kornél, aki betalált a Crvena zvezda ellen, majd a tizenegyespárbajban is értékesítette a maga lehetőségét. Csapata, a Vojvodina végül elbukta a finálét.
Belgiumban Vancsa Zalán lett a Lommel hőse: csereként állt be a Dender elleni osztályozón, majd a ráadásban megszerezte a győztes gólt csapatának. Svédországban Csongvai Áron is betalált, az AIK középpályása az első félidő végén volt eredményes a Vasteras ellen.
A román élvonalban szereplő Csíkszereda Botosani elleni 2–0-s sikere során Eppel Márton újra gólt szerzett.
MÁJUS 11., HÉTFŐ
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Sporting CP 1–4
Rio Ave: Nikitscher Tamás végigjátszotta a mérkőzést.
MÁJUS 12., KEDD
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
Hapoel Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva 1–0
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 77. percben csereként lépett pályára, egy perc múlva sárga lapot kapott.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Voluntari–Sepsi OSK 2–0
Sepsi: Sigér Dávidot nem nevezték.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Livingston 0–0
Dundee United: Keresztes Krisztián kispados volt, nem állt be.
MÁJUS 13., SZERDA
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
FC Cincinnati–Inter Miami 3–5
Miami: Pintér Dániel a kispadon nézte végig a találkozót.
New York Red Bulls–Columbus Crew 3–2
Columbus: Gazdag Dániel kezdőként 60 percet játszott.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
PAOK–AEK Athén 1–1
AEK: Varga Barnabás kezdett, a szünetben sérülés miatt lecserélték.
SZERBIA
Szerb Kupa, döntő
Crvena zvezda–Vojvodina 3–2 – 11-esekkel 5–4
Vojvodina: Szűcs Kornél végig a pályán volt, szerzett egy gólt, és a tizenegyespárbajban is a kapuba talált.
MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK
–
MÁJUS 15., PÉNTEK
ANGLIA
Premier League
Aston Villa–Liverpool 4–2
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi két gólpasszt adott.
CIPRUS
Cyprus League, alsóház
Olympiakosz Nicosia–Anorthoszisz 1–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás végigjátszotta a mérkőzést
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Uaglebie Lubin–Pogon Szczecin 0–1
Zaglebie Lubin: Szabó Levente a szünetben állt be csereként, a 74. percben sárga lapot kapott
Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, a 71. percben sárga lapot kapott
SZLOVÁKIA
II. Liga (másodosztály)
Somorja–Zólyom 3–1
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Besiktas 2–2
Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt.
MÁJUS 16., SZOMBAT
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
BW Linz–Grazer AK 0–3
GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a keret tagja.
CSEHORSZÁG
Chance Liga, rájátszás a 7. helyért, 1. mérkőzés
Karvina–Sigma Olomouc 1–3
Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Charlotte–Toronto FC 3–1
Toronto: Sallói Dániel végigjátszott a mérkőzést.
Philadelphia Union–Columbus Crew 1–1
Columbus: Gazdag Dániel kezdőként 80 percet játszott.
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
Maccabi Haifa–Hapoel Petah Tikva 1–1
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk nem volt a keret tagja.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Freiburg–RB Leipzig 4–1
Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.
Union Berlin–Augsburg 4–0
Union: Schäfer András végigjátszotta a mérkőzést, ő adta az első gól előtti gólpasszt, valamint ő szerezte csapata harmadik gólját.
St. Pauli–Wolfsburg 1–3
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keret tagja.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Casa Pia–Rio Ave 1–1
Rio Ave: Nikitscher Tamás végig a pályán volt.
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
Csíkszereda–Botosani 2–0
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 62. percben, Eppel Márton a 48. percben gólt szerzett, a 72. percben lecserélték, Hegedűs János végig a pályán volt, Kleinheisler Lászlót a 72. percben lecserélték, Nagy Zoárd a kispadon ült, Pászka Lóránd és Végh Bence nem volt a keretben, Szalay Szabolcs a 80. percben állt be, Tajti Mátyás a 72. percben állt be.
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Sepsi OSK–Chindia Targoviste 1–1
Sepsi: Sigér Dávid sérült.
Steaua–Voluntari 2–4
Steaua: Huszti András eltiltását tölti.
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
Szpartak Szabadka–Novi Beograd 0–1
Szpartak: Holender Filip a kispadon nézte végig a találkozót.
Topolya–Radnicski Nis 1–2
Topolya: Mezei Szabolcs a kispadon nézte végig a találkozót.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
Dunaszerdahely–Nagyszombat 3–0
Dunaszerdahely: Tuboly Máté a 88. percben állt be csereként.
Zsolna–Zólyombrézó 0–2
Zsolna: Szánthó Regő kezdőként egy félidőt játszott.
Alsóház
Trencsén–Kassa 3–0
Kassa: Kovács Mátyás a 60. percben állt be csereként.
Komárom–Eperjes 1–0
Komárom: Szűcs Patrik a kispadon nézte végig a találkozót.
MÁJUS 17., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
Red Bull Salzburg–Hartberg 1–3
Salzburg: Redzic Damirt a 61. percben lecserélték.
Sturm Graz–Rapid Wien 2–0
Rapid: Bolla Bendegúz végig a pályán volt.
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, döntő, 1. mérkőzés
Lommel SK–Dender 3–2
Lommel: Vancsa Zalán az 53. percben állt be, a 90+6. percben győztes gólt szerzett.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Inter Miami–Portland Timbers 2–0
Miami: Pintér Dániel csereként állt be a 66. percben
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Lorient–Le Havre 0–2
Le Havre: Loic Nego a 73. percben állt be.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
AEK Athén–Olympiakosz 1–1
AEK: Varga Barnabás az 51. percben állt be.
HOLLANDIA
Eredivisie
AZ Alkmaar–NAC Breda 3–3
AZ: Kovács Bendegúz a kispadon ült.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Arminia Bielefeld–Hertha BSC 6–1
Hertha: Dárdai Márton sérült.
SKÓCIA
Premiership
St. Mirren–Dundee United 1–1
Dundee United: Keresztes Krisztián a kispadon ült.
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
Deportivo La Coruna–FC Andorra 2–1
Andorra: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Vasteras SK–AIK 1–1
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, a 45+4. percben gólt szerzett.
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
OFK Beograd–Vojvodina 1–2
Vojvodina: Szűcs Kornél végig ott volt a pályán.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Grosuplje–Nafta Lendva 2–1
Nafta: Bakti Balázs és Dragóner Áron végig pályán volt, előbbi a 22. percben, utóbbi a 93. percben kapott sárga lapot, Keresztes Noel és Németh Ervin nem lépett pályára.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kasimpasa–Galatasaray 1–0
Galatasaray: Sallai Roland a 78. percben állt be.
Antalyaspor–Kocaelispor 1–0
Kocaelispor: Balogh Botond betegség miatt nem volt kerettag.