„Ez az időszak sajnos most lezárul” – Ádám Martin távozik Paksról

„A szerződésem június harmincadikával lejár, és távozni fogok a Pakstól – árulta el az M1 aktuális csatornának a 28-szoros válogatott Ádám Martin. – Nem hosszabbítjuk meg a szerződést, igaz, a Paks szerette volna. Közös megegyezéssel, mondhatom így, a családdal átbeszélve, úgy gondoljuk most jónak, hogy nem maradok Pakson. Nagy szívfájdalmam, hiszen Pakson lettem valaki, válogatott játékos, gólkirály, az év játékosa. Szép eredményeket értem el itt. Ez az időszak sajnos most lezárul, de majd nyílik egy újabb. Az, hogy Szeged vagy más, a jövő zenéje” – reagált az NB II-es szegediek érdeklődésére vonatkozó kérdésre.

A Pakssal megszerzett bronzérmet illetően úgy fogalmazott, hogy az egész idényt tekintve ez egy bravúr, mivel „átalakulóban volt, van a csapat”, „több fiatal szerepet kapott” benne.

Saját idényéről azt mondta: az első fél évet nem tudja értékelni, mert térdsérülés és műtét miatt az teljesen kimaradt, aztán januártól a hosszú kihagyás után nehezebben tért vissza, de úgy gondolja, a vége felé már élvezte a játékot, és az állapota is százszázalékos lett.

A 31 éves Ádám Martin 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol második idényében 31 góllal gólkirály lett a magyar élvonalban. Ezt követően a dél-koreai Ulszan csapatához igazolt, amellyel két bajnoki címet ünnepelhetett. 2024 nyarán a görög Aszteraszhoz szerződött, amelynek színeiben csak a kupában volt eredményes, majd novemberben közös megegyezéssel szerződést bontottak a felek. Annak az évnek a végén tért vissza másfél évre szóló szerződéssel Paksra.

(MTI)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (Kecskemét), Győrfi Milán (Kecskemét), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőr), Rideg Bálint (Videoton FC Fehérvár), Szalai József (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: ?

Távozók: Ádám Martin (szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Hinora Kristóf (MTK)