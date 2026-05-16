Még egy esélyt kapott a Komárom az élvonalban maradásra

A találkozó első húsz perce kiegyenlített játékot hozott, egyik csapat sem szeretett volna hibázni. Aztán a 26. percben a KFC megszerezte a vezetést: egy szöglet után Domonkos Kristófhoz került vissza a labda, második beadásával pedig már megtalálta Martin Šimkót, akinek a fejesét még védte az eperjesi kapus, de a kipattanót Alen Mustafić a hálóba lőtte. Az eperjesieknek rá kellett kapcsolniuk, mert ebben a pillanatban visszacsúsztak az utolsó helyre. Egy alkalomtól eltekintve – amikor Filip Dlubáč kapus lábbal bravúrral védett – nem tudták feltörni a komáromi védelmet.

A hazaiak elsősorban a biztonságra törekedtek, az eperjesiek pedig a cserék után az utolsó negyedórára kapcsoltak rá igazán. A vendégek beadásai rendkívül veszélyesek voltak, a csúszós talajon sokszor kiszámíthatatlanul pattogott a labda. A 93. percben aztán egy szöglet után Martin Regáli közelről egyenlített. Az egész vendégkispad berohant a pályára, hiszen ez a gól elég lett volna a Tatrannak a 11. hely megtartásához.

Hosszú, közel ötperces VAR-vizsgálat következett, majd jött a fordulat: Ivan Kružliak játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Már a 100. percet is meghaladta az eredményjelző órája Aranyosmaróton, amikor véget ért a mérkőzés.

Az Eperjes kiesett, a Komárom pedig oda-visszavágós osztályozót játszik a Zólyom ellen.

„Hála Istennek, sikerült megoldanunk. A tervünket kezdettől fogva megvalósítottuk, és az elképzeléseink is működtek. Védekezésben teljesen rendben voltunk. Amikor nálunk volt a labda, azt csináltuk, amit szerettünk volna. A második félidő végére már a vendégek kerültek mezőnyfölénybe, ezt kontrollálnunk kellett. A legvégén pontrúgás után gólt kaptunk, és magam sem tudom, hogyan éltem túl azt a pillanatot. Hála Istennek, les volt. A fiúk valami hihetetlent mutattak a pályán. Megérdemlik, hogy az új stadionban és az élvonalban játszanak. Számunkra azonban még nem ért véget a szezon, fel kell készülnünk Zólyomra. Már kedden jön a következő mérkőzés, így csak két napunk van rá. De ilyen hozzáállással száz százalékig biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog” – mondta Saláta Kornél, a KFC másodedzője.

NIKÉ LIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 10. FORDULÓ

Komárom–Eperjes 1–0