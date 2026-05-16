Liga 2: Sepsi–Chindia

2026.05.16. 09:48
Fotó: Tókos Csaba
Sepsi OSK Román Superliga Sepsi
A román másodosztályú labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának utolsó fordulójában a Sepsinek egy pont is elegendő hazai pályán a Chindia Targoviste ellen a feljutáshoz – élőben az NSO-n!

ROMÁN LIGA 2
FELSŐHÁZ, 10. FORDULÓ
Sepsi OSK–Chindia Targoviste – élőben az NSO-n!
Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 4680 néző. Vezeti: Marian Barbu
Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Dobrosavlevici, Virtej, Fabio Vianna – Iglesias (Silaghi, 14.), Paun – Heras, Oberlin, Batzula – Mawa. Vezetőedző: Ovidiu Burca
Kispadon: Bartha, Otelita, Tamm, Techeres, Cimpean, Aganovic, Silaghi, Davordzie, Cmiljanic. 
Chindia: Isvoreanu – Martac, Celea, Bilali, Bruma – Doukore – Petre, Dumciosz, Honciu, Popadiuc – Florea. Vezetőedző: Nicolae Croitoru
Kispadon: Contra, Rosu, Mihai, Jurj, Constantinescu, Pandele, Munoz, Nescsulescu, Tamasi.
Gólszerző:

