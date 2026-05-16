Liga 2: Sepsi–Chindia

A román másodosztályú labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának utolsó fordulójában a Sepsinek egy pont is elegendő hazai pályán a Chindia Targoviste ellen a feljutáshoz – élőben az NSO-n!

ROMÁN LIGA 2

FELSŐHÁZ, 10. FORDULÓ

Sepsi OSK–Chindia Targoviste – élőben az NSO-n!

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 4680 néző. Vezeti: Marian Barbu

Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Dobrosavlevici, Virtej, Fabio Vianna – Iglesias (Silaghi, 14.), Paun – Heras, Oberlin, Batzula – Mawa. Vezetőedző: Ovidiu Burca

Kispadon: Bartha, Otelita, Tamm, Techeres, Cimpean, Aganovic, Silaghi, Davordzie, Cmiljanic.

Chindia: Isvoreanu – Martac, Celea, Bilali, Bruma – Doukore – Petre, Dumciosz, Honciu, Popadiuc – Florea. Vezetőedző: Nicolae Croitoru

Kispadon: Contra, Rosu, Mihai, Jurj, Constantinescu, Pandele, Munoz, Nescsulescu, Tamasi.

