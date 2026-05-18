Udvardy javított, Marozsán és Fucsovics rontott a tenisz-világranglistán

A nőknél Bondár Anna a legjobb magyar, aki megőrizte két héttel ezelőtti 58. helyét, míg Udvardy hármat előrelépve a 68. jelenleg. Gálfi Dalma két helyet javítva a 117.

A férfiaknál továbbra is Marozsán áll a legelőkelőbb helyen, három pozíciót visszacsúszva az 52., Fucsovics pedig kettőt rontva az 59. A legjobb 200 harmadik magyarja, Piros Zsombor annak ellenére rontott 12 helyet, s foglalja most el a 175. pozíciót, hogy vasárnap döntőt játszott a zágrábi challenger tornán.

Az élen egyik nemnél sem történt változás, nőknél a fehérorosz Arina Szabalenka vezet a kazah Jelena Ribakina és a lengyel Iga Swiatek előtt, míg a férfiaknál az olasz Jannik Sinner az első, a spanyol Carlos Alcaraz a második, a német Alexander Zverev pedig a harmadik.