Nemzeti Sportrádió

Udvardy javított, Marozsán és Fucsovics rontott a tenisz-világranglistán

2026.05.18. 09:45
Udvardy Panna javított a világranglistán (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián
Udvardy Panna javított, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton rontott helyezésén a teniszezők világranglistáján.

A nőknél Bondár Anna a legjobb magyar, aki megőrizte két héttel ezelőtti 58. helyét, míg Udvardy hármat előrelépve a 68. jelenleg. Gálfi Dalma két helyet javítva a 117.

A férfiaknál továbbra is Marozsán áll a legelőkelőbb helyen, három pozíciót visszacsúszva az 52., Fucsovics pedig kettőt rontva az 59. A legjobb 200 harmadik magyarja, Piros Zsombor annak ellenére rontott 12 helyet, s foglalja most el a 175. pozíciót, hogy vasárnap döntőt játszott a zágrábi challenger tornán.

Az élen egyik nemnél sem történt változás, nőknél a fehérorosz Arina Szabalenka vezet a kazah Jelena Ribakina és a lengyel Iga Swiatek előtt, míg a férfiaknál az olasz Jannik Sinner az első, a spanyol Carlos Alcaraz a második, a német Alexander Zverev pedig a harmadik.

 

tenisz Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián
Legfrissebb hírek

Tenisz: Piros Zsombor döntős a zágrábi tornán

Tenisz
22 órája

Roland Garros: öt magyar szerepelhet párosban

Tenisz
2026.05.14. 16:32

Farkas Attila nem jutott főtáblára a kerekesszékeseknél a római tenisztornán

Tenisz
2026.05.12. 17:42

Nem jutott ki a vk-döntőre a kerekesszékes teniszválogatott, folytatás Rómában

Tenisz
2026.05.11. 10:39

Stollárék az első fordulóban búcsúztak párosban Rómában

Tenisz
2026.05.10. 15:33

Novak Djokovics támogatja a bojkottra készülőket

Tenisz
2026.05.08. 16:11

A ma 100 éves Sir David Attenborough-nak nem csak a sárga teniszlabdákat köszönhetjük

Tenisz
2026.05.08. 12:05

Nem jött össze a Fucsovics–Djokovics meccs Rómában

Tenisz
2026.05.07. 14:17
Ezek is érdekelhetik