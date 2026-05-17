Nyert a magyar válogatott, de a szerbek mehetnek a kézilabda-vb-re

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

VISSZAVÁGÓ

MAGYARORSZÁG–SZERBIA 31–30 (17–17)

Veszprém, 5274 néző. V: Eliasson, Palsson (izlandiak)

MAGYARORSZÁG: Palasics – Imre B. 6 (6), ILIC Z. 4, FAZEKAS G. 3, Bánhidi 4, Szita 4, Bóka 1. Csere: Bartucz (kapus), SIPOS A. 1, LIGETVÁRI, Ónodi-Jánoskúti 2, Hanusz 1, Pergel 2, Rosta M., Krakovszki B. 3 (3). Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

SZERBIA: Miloszavljev 1 – Djukics 4 (1), Kojadinovics 2, PESMALBEK 5, MARSZENICS 1, Borzas 1, V. ILICS 9 (6). Csere: Cupara (kapus), Sz. Dodics 2, KOS 4, Mitrovics 1, Cenics. Szövetségi kapitány: Raúl González

Az eredmény alakulása. 9. perc: 4–5. 12. p.: 8–6. 16. p.: 10–7. 21. p.: 13–11. 25. p.: 13–14. 28. p.: 16–15. 36. p.: 21–18. 45. p.: 26–23. 52. p.: 29–26. 56. p.: 31–29

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 12/9, ill. 8/7

Továbbjutott: Szerbia, 61–60-as összesítéssel

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Nagyon jó volt a kapusuk, főleg az utolsó öt-tíz percben védett nagyokat, nekünk pedig voltak pontatlan passzaink, éppen annyi, amennyi ezúttal sajnos elég volt a vereséghez. Az ilyen szoros párharcban szerencsére is szükség van, és nagyobb nyomást gyakorolhattunk volna rájuk többgólos vezetésnél. Nehéz lesz, de most is össze kell tartanunk, eddig is egy család voltunk, most is az vagyunk.

Raúl González: – Nagyon nehéz volt mindkét fél számára, óriási dolog, hogy nekünk sikerült kijutnunk! A sok gól elöl és hátul főleg annak köszönhető, hogy a hét a hat elleni támadás mellett döntöttünk. A visszavágón a magyar csapat jobban játszott, szintén megérdemelte volna, hogy továbbjusson, csak a kapusunk miatt nyertük meg a párharcot. Mert ha ilyen kapusod van, mint Miloszavljev, akkor nyugodtabban támadsz.

ÖSSZEFOGLALÓ

Mindenki pirosba! – szólt a Magyar Kézilabda-szövetség felhívása a vasárnapi Magyarország–Szerbia világbajnoki selejtező visszavágó előtt, és így is lett, pirosba öltözött a telt házas Veszprém Aréna, ami arrafelé egyébként is elég gyakori... A lényeg azonban nem is csak az egységes szín, hanem a hangulat volt, amely semmivel sem volt visszafogottabb, mint a csütörtöki első mérkőzésen.

Nisben ugyan gyengébben játszottunk ellenfelünknél, azonban jó hajrával és egy kis szerencsével „csak” 31–29-es vereséget szenvedtünk, a kétgólos hátrány pedig ma már egyáltalán nem tartozik a nehezen ledolgozható kategóriába. Sok múlt azon, hogyan kezdjük a második mérkőzést, és bele is húzott mindkét gárda, gólra gól volt a válasz, az első tíz percben tizenegy gól született, a tizenegyediket egy labdalopás és egy testcsel után Sipos Adrián lőtt Dejan Miloszavljev bal füle mellé.

Az első hét lövésbe ugyan nem tudott beleérni, de utána Palasics Kristóf egymás után kétszer is védett, így két góllal el tudtunk lépni, bár ezt a sovány előnyt megtartani nehezebb volt, mint kiharcolni. Azonban sikerült, az első félidő felénél már a magyar válogatott állt továbbjutásra, a szerbek csak az utolsó öt percre egyenlítették ki újra az egyénként végig nagyon szoros meccset.

Mivel kicsit talán jobban játszottunk az első harminc percben, sokat jelentett volna, ha vezetéssel tudunk az öltözőbe menni. Döntetlen állásnál Fazekas Gergő, Bánhidi Bence, Pergel Andrej és Ilic Zoran tanácskozott rövid ideig a szünet előtti utolsó hazai támadás előtt, és bármit is beszéltek meg, bejött, egy jó ütemű váltás után Ilic mattolta Miloszavljevet.

Nem sok idő maradt, de a legrosszabbkor hagyott ki egy pillanatra a védelmünk, és az utolsó másodpercekben Uros Mitrovics kínai figurából egyenlített, ami egyrészt tényleg gyönyörű, másrészt kissé bosszantó is volt (17–17). Az viszont már nem, hogy a második játékrész lendületesen, Ilic Zoran labdaszerzésével és Imre Bence hetesével kezdődött.

Fazekas Gergő akcióban (Fotó: Szabó Miklós)

Az ötödik percben kisebb dulakodás alakult ki, miután Uros Borzas szabálytalankodott Fazekas Gergővel szemben, és hirtelen mindenki a bolyban termett. Össze végül nem verekedett senki, de a játékvezetők osztogatták rendesen a kiállításokat, a szerbektől Borzast és Sztefan Dodicsot, tőlünk pedig Rosta Miklóst küldték ki két percre pihenni.

Bár a vendégcsapat a második félidőben egyszer sem vezetett, mi viszont többször is vezettünk három góllal, ami már világbajnoki kijutást ért, nem sikerült megtartani az előnyt. A szerbek fordítani nem tudtak, csak egy gólra feljönni újra és újra, de ez végül is elegendőnek bizonyult, ugyanis 31–30-as vezetésnél, az utolsó magyar támadásnál a szerb védelem mindent beleadott, és Fazekas Gergő beállónak szánt passzát Dragan Pesmalbek leszedte, az utolsó másodperceket pedig kipasszolgatták, így a dudaszó után a szerb játékosok rohanhattak a pályára, majd együtt ünnepelték a kijutást a szurkolóikkal.

Noha a magyar válogatott egy góllal győzni tudott a visszavágón, ez nem volt elég neki, a párbajt a szerbek nyerték meg, így mi már csak a szabadkártyában bízhatunk. Márpedig ha nem indulhatunk a világbajnokságon, a 2028-as olimpiára is borzasztóan nehéz lesz kiharcolnunk a kijutást. 31–30