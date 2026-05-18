Nemzeti Sportrádió

„Ha egyszer barcás lettél, örökké az maradsz” – Lewandowski elbúcsúzott a szurkolóktól

V. H. L.V. H. L.
2026.05.18. 10:27
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Real Betis FC Barcelona Robert Lewandowski búcsúmeccs
A Real Betis ellen 3–1-re megnyert hazai bajnoki mérkőzésen búcsúztatta el az FC Barcelona a szerződésének lejártával az idény végén távozó Robert Lewandowskit, aki utoljára még hűségesküt tett a gránátvörös-kékek szurkolóinak.

Könnyes szemmel, vastapstól kísérve hagyta el a Camp Nou gyepét Robert Lewandowski a Betis ellen 3–1-re megnyert bajnoki mérkőzés 85. percében. Az FC Barcelona lengyel sztárjának meghatottsága érthető volt: a 37 éves lengyel gólzsáknak ez volt az utolsó mérkőzése hazai pályán a gránátvörös-kékek színeiben.

A szurkolók körében hihetetlenül népszerű „Lewy” a mérkőzés után már mikrofonnal a kezében, felesége és gyermekei társaságában tért vissza a pályára, és katalánul köszöntötte a közönséget – számolt be az eseményről a Mundo Deportivo.

FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports
Fotó: Getty Images

„Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, rendkívül nehéz és érzelemdús nap ez a mai – mondta remegő hangon a sztár. – Amikor a Barcához kerültem, tudtam, hogy nagy klubhoz jövök, mégis meglepett az engem körülvevő szeretet. Az első naptól kezdve otthon éreztem magam itt, és soha nem felejtem el, hányszor skandáltátok a nevemet. Mindent köszönök a játékosoknak, az edzőknek, a stábnak, hatalmas megtiszteltetés volt ennél a klubnál dolgozni. Nagyszerű pillanatokat éltünk át az elmúlt négy évben, büszke vagyok arra, amit együtt elértünk. A stadiontól most elbúcsúzom, de a Barca mindig ott lesz a szívemben. Mindent köszönök – ha egyszer barcás lettél, örökké az maradsz!”

Lewandowski szerződésének lejártával négy év után távozik a katalán egyesülettől, melynek színeiben 192 tétmérkőzésen 119 gólt szerzett, három spanyol bajnoki címet szerzett, a Spanyol Kupát egyszer, a Spanyol Szuperkupát háromszor emelhette magasba.

Kapcsolódó tartalom

Raphinha vezérletével a Betis ellen is megőrizte hibátlan hazai mérlegét a Barcelona

A La Liga történetében a katalánok az elsők, akik egy bajnoki idényben mind a 19 hazai bajnokijukat megnyerték.

Robert Lewandowski az idény végén távozik a Barcelonától – hivatalos

A lengyel klasszis 2022-ben igazolt a katalán óriáshoz.

SPANYOL LA LIGA
37. FORDULÓ
Barcelona–Betis 3–1 (Raphinha 28., 62., Cancelo 74., ill. Isco 69. – 11-esből)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Barcelona

37

31

1

5

93–31

+62 

94 

2. Real Madrid

37

26

5

6

73–33

+40 

83 

3. Atlético Madrid

37

21

6

10

61–38

+23 

69 

4. Villarreal

37

21

6

10

67–45

+22 

69 

5. Betis

37

14

15

8

57–47

+10 

57 

6. Celta Vigo

37

13

12

12

52–48

+4 

51 

7. Getafe

37

14

6

17

31–38

–7 

48 

8. Rayo Vallecano

37

11

14

12

39–43

–4 

47 

9. Valencia

37

12

10

15

43–54

–11 

46 

10. Real Sociedad

37

11

12

14

58–60

–2 

45 

11. Espanyol

37

12

9

16

42–54

–12 

45 

12. Athletic Bilbao

37

13

6

18

40–54

–14 

45 

13. Alaves

37

11

10

16

43–54

–11 

43 

14. Sevilla

37

12

7

18

46–59

–13 

43 

15. Osasuna

37

11

9

17

44–49

–5 

42 

16. Elche

37

10

12

15

48–56

–8 

42 

17. Levante

37

11

9

17

44–58

–14 

42 

18. Girona

37

9

13

15

38–54

–16 

40 

19. Mallorca

37

10

9

18

44–57

–13 

39 

20. Oviedo

37

6

11

20

26–57

–31 

29 

 

Real Betis FC Barcelona Robert Lewandowski búcsúmeccs
Legfrissebb hírek

Raphinha vezérletével a Betis ellen is megőrizte hibátlan hazai mérlegét a Barcelona

Spanyol labdarúgás
14 órája

Robert Lewandowski az idény végén távozik a Barcelonától – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.05.16. 13:33

Pérez szerint 18 pontot vettek el a bírók a Real Madridtól a mostani bajnoki idényben

Spanyol labdarúgás
2026.05.13. 16:50

Győzelmével Bajnokok Ligája-résztvevő lett a Betis

Spanyol labdarúgás
2026.05.12. 22:31

750 ezren ünnepelték az utcákon a Barcelona bajnoki címét – fotók, videó

Spanyol labdarúgás
2026.05.12. 10:43

Megnyerte az el Clásicót, és 29. alkalommal lett spanyol bajnok a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2026.05.10. 22:57

Az el Clásico előtt meghalt Hansi Flick édesapja

Spanyol labdarúgás
2026.05.10. 15:10

El Clásico: nincs ott a Real Madrid keretében Mbappé

Spanyol labdarúgás
2026.05.10. 13:15
Ezek is érdekelhetik