„Ha egyszer barcás lettél, örökké az maradsz” – Lewandowski elbúcsúzott a szurkolóktól
Könnyes szemmel, vastapstól kísérve hagyta el a Camp Nou gyepét Robert Lewandowski a Betis ellen 3–1-re megnyert bajnoki mérkőzés 85. percében. Az FC Barcelona lengyel sztárjának meghatottsága érthető volt: a 37 éves lengyel gólzsáknak ez volt az utolsó mérkőzése hazai pályán a gránátvörös-kékek színeiben.
A szurkolók körében hihetetlenül népszerű „Lewy” a mérkőzés után már mikrofonnal a kezében, felesége és gyermekei társaságában tért vissza a pályára, és katalánul köszöntötte a közönséget – számolt be az eseményről a Mundo Deportivo.
„Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, rendkívül nehéz és érzelemdús nap ez a mai – mondta remegő hangon a sztár. – Amikor a Barcához kerültem, tudtam, hogy nagy klubhoz jövök, mégis meglepett az engem körülvevő szeretet. Az első naptól kezdve otthon éreztem magam itt, és soha nem felejtem el, hányszor skandáltátok a nevemet. Mindent köszönök a játékosoknak, az edzőknek, a stábnak, hatalmas megtiszteltetés volt ennél a klubnál dolgozni. Nagyszerű pillanatokat éltünk át az elmúlt négy évben, büszke vagyok arra, amit együtt elértünk. A stadiontól most elbúcsúzom, de a Barca mindig ott lesz a szívemben. Mindent köszönök – ha egyszer barcás lettél, örökké az maradsz!”
Lewandowski szerződésének lejártával négy év után távozik a katalán egyesülettől, melynek színeiben 192 tétmérkőzésen 119 gólt szerzett, három spanyol bajnoki címet szerzett, a Spanyol Kupát egyszer, a Spanyol Szuperkupát háromszor emelhette magasba.
SPANYOL LA LIGA
37. FORDULÓ
Barcelona–Betis 3–1 (Raphinha 28., 62., Cancelo 74., ill. Isco 69. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
37
31
1
5
93–31
+62
94
|2. Real Madrid
37
26
5
6
73–33
+40
83
|3. Atlético Madrid
37
21
6
10
61–38
+23
69
|4. Villarreal
37
21
6
10
67–45
+22
69
|5. Betis
37
14
15
8
57–47
+10
57
|6. Celta Vigo
37
13
12
12
52–48
+4
51
|7. Getafe
37
14
6
17
31–38
–7
48
|8. Rayo Vallecano
37
11
14
12
39–43
–4
47
|9. Valencia
37
12
10
15
43–54
–11
46
|10. Real Sociedad
37
11
12
14
58–60
–2
45
|11. Espanyol
37
12
9
16
42–54
–12
45
|12. Athletic Bilbao
37
13
6
18
40–54
–14
45
|13. Alaves
37
11
10
16
43–54
–11
43
|14. Sevilla
37
12
7
18
46–59
–13
43
|15. Osasuna
37
11
9
17
44–49
–5
42
|16. Elche
37
10
12
15
48–56
–8
42
|17. Levante
37
11
9
17
44–58
–14
42
|18. Girona
37
9
13
15
38–54
–16
40
|19. Mallorca
37
10
9
18
44–57
–13
39
|20. Oviedo
37
6
11
20
26–57
–31
29