„Ha egyszer barcás lettél, örökké az maradsz” – Lewandowski elbúcsúzott a szurkolóktól

Könnyes szemmel, vastapstól kísérve hagyta el a Camp Nou gyepét Robert Lewandowski a Betis ellen 3–1-re megnyert bajnoki mérkőzés 85. percében. Az FC Barcelona lengyel sztárjának meghatottsága érthető volt: a 37 éves lengyel gólzsáknak ez volt az utolsó mérkőzése hazai pályán a gránátvörös-kékek színeiben.

A szurkolók körében hihetetlenül népszerű „Lewy” a mérkőzés után már mikrofonnal a kezében, felesége és gyermekei társaságában tért vissza a pályára, és katalánul köszöntötte a közönséget – számolt be az eseményről a Mundo Deportivo.

Fotó: Getty Images

„Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, rendkívül nehéz és érzelemdús nap ez a mai – mondta remegő hangon a sztár. – Amikor a Barcához kerültem, tudtam, hogy nagy klubhoz jövök, mégis meglepett az engem körülvevő szeretet. Az első naptól kezdve otthon éreztem magam itt, és soha nem felejtem el, hányszor skandáltátok a nevemet. Mindent köszönök a játékosoknak, az edzőknek, a stábnak, hatalmas megtiszteltetés volt ennél a klubnál dolgozni. Nagyszerű pillanatokat éltünk át az elmúlt négy évben, büszke vagyok arra, amit együtt elértünk. A stadiontól most elbúcsúzom, de a Barca mindig ott lesz a szívemben. Mindent köszönök – ha egyszer barcás lettél, örökké az maradsz!”

Lewandowski szerződésének lejártával négy év után távozik a katalán egyesülettől, melynek színeiben 192 tétmérkőzésen 119 gólt szerzett, három spanyol bajnoki címet szerzett, a Spanyol Kupát egyszer, a Spanyol Szuperkupát háromszor emelhette magasba.