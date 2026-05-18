Tizennégy bajnoki után menesztették Gazdag Dánielék edzőjét – hivatalos
Az észak-amerikai profi labdarúgó-ligában (MLS) érdekelt Columbus Crew a hivatalos honlapján közölte, hogy felmentette a munkavégzés alól Henrik Rydström vezetőedzőt.
Az 50 esztendős svéd szakember januárban ült le a Gazdag Dánielt is foglalkoztató csapat kispadjára, s 16 tétmeccsen öt győzelem, négy döntetlen és hét vereség volt a mérlege. A Crew jelenleg az MLS keleti főcsoportjának 13. helyén áll 13 ponttal.
A távozó szakembert ideiglenesen a francia Laurent Courtois váltja a kispadon.
