Tizennégy bajnoki után menesztették Gazdag Dánielék edzőjét – hivatalos

2026.05.18. 09:08
Az észak-amerikai profi labdarúgó-ligában (MLS) érdekelt Columbus Crew a hivatalos honlapján közölte, hogy felmentette a munkavégzés alól Henrik Rydström vezetőedzőt.

Az 50 esztendős svéd szakember januárban ült le a Gazdag Dánielt is foglalkoztató csapat kispadjára, s 16 tétmeccsen öt győzelem, négy döntetlen és hét vereség volt a mérlege. A Crew jelenleg az MLS keleti főcsoportjának 13. helyén áll 13 ponttal.

A távozó szakembert ideiglenesen a francia Laurent Courtois váltja a kispadon. 

 

