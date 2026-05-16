Győzelmével osztályozós helyen zárt a Wolfsburg; Schäfer góllal és gólpasszal fejezte be a Bundesliga-idényt

A már bajnok Bayern Münchennek nem okozott gondot a Köln. Harry Kane a 10. és a 13. percben is betalált, utóbbi esetben szabadrúgásból lőtt a jobb alsó sarokba. A 18. percben Said El Mala a saját térfeléről közepéről megindulva szépített, de nem sokkal később Tom Bischof visszaállította a kétgólos különbséget.

A második félidőben Kane megszerezte a mérkőzésen a harmadik, a bajnoki idényben a 36. gólját, minden klubtétmérkőzést (50) tekintve pedig az 58. találatát az évadban. Az 5–1-es végeredményt a 83. percben pár másodperccel korábban beálló Nicolas Jackson állította be. A Bayern 122 lőtt góllal és plusz 86-os gólkülönbséggel zárta a bajnokságot. A bajorok gólkülönbsége jobb, mint az őket követő Dortmund, Lipcse, Stuttgart hármasé összesítve (77). Az öt elit ligát tekintve legutóbb az 1947–1948-as Torino szerzett több gólt egy bajnoki idényben (125), mint a mostani Bayern. A Real Madrid a 2011–2012-es idényben 121 gólig jutott.

122 - Der @FCBayern erzielte in dieser Bundesliga-Saison 122 Tore, die meisten eines Teams aus den Top-5-Ligen Europas seit Torino 1947/48 (125 Tore in 40 Spielen). Historisch. https://t.co/8K1hm7H1qg — OptaFranz (@OptaFranz) May 16, 2026

A biztos második Dortmund Serhou Guirassy idénybeli 17. bajnoki góljával és a csereként beálló Yan Couto 95. percben szerzett találatával verte meg a Werder Brement (2–0), míg a harmadik helyen záró RB Leipzig 4–1-re kikapott az Európa-liga döntőjére készülő Freiburgtól. A Lipcsénél Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

A negyedik BL-helyre a Stuttgart ért oda, annak ellenére, hogy a Frankfurt a 92. percben Jonathan Burkardt második büntetőjével otthon tartott egy pontot (2–2). A Hoffenheim előzhetett volna, de marad neki az Európa-liga, miután a házigazda Mönchengladbach mindkét félidőben két gólt rámolt be a kapujába (4–0). A Hoffenheim egy félidőt emberhátrányban játszott, Tim Lemperle ugyanis a második játékrész kezdete után 12 másodperccel piros lapot kapott. Ez volt a leggyorsabb kiállítás a második félidőben a Bundesligában a 2004–2005-ös idény kezdete óta.

Nagy harc zajlott a kiesés elkerüléséért. A Bundesliga történetében most először fordult elő, hogy az utolsó forduló előtt az utolsó három helyezett csapat pontazonossággal álljon. A legutóbbi három meccsén hét pontot gyűjtő Heidenheim hazai pályán már az első félidőben kétgólos hátrányba került a Mainz ellen, ebből a sok helyzet és a mezőnyfölény ellenére sem tudott felállni. 0–2

Egymás ellen fejezte be a bajnokságot a St. Pauli és a Dárdai Bencét térdsérülés miatt nélkülöző Wolfsburg. A St. Pauli az első vendéggólra még válaszolt, ráadásul Christian Eriksen egy büntetőt is kihagyott, de egy öngól után Dzenan Pejcinovic bebiztosította a 16., osztályozót érő helyet a Wolfsburgnak, míg a St. Pauli az utolsó helyen végzett. 1–3

Nem volt tétje az Union Berlin–Augsburg mérkőzésnek, a fővárosiak négygólos sikerrel búcsúztatták az idényt. A gólok sorát Andrej Ilics nyitotta, akit Schäfer András hozott kihagyhatatlan helyzetbe. Ilics a félidő végén duplázott, majd a szünet után Schäfer talált be. A magyar válogatott középpályás egy szöglet után, a tizenhatos vonaláról lőtt hatalmas gólt a bal felső sarokba, a végeredményt pedig Dzsong Vu Jong állította be. 4–0

NÉMET BUNDESLIGA

34. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Mönchengladbach–Hoffenheim 4–0 (Bolin 14., Tabakovic 23., Diks 81., Hack 90+1.)

Kiállítva: Lemperle (46. – Hoffenheim)

Bayer Leverkusen–Hamburger SV 1–1 (Remberg 78., ill. Vieira 61.)

Bayern München–1. FC Köln 5–1 (Kane 10., 13., 69., Bischof 22., N. Jackson 83., ill. El Mala 18.)

Eintracht Frankfurt–VfB Stuttgart 2–2 (Burkardt 72., 90+2. – mindkettőt 11-esből, ill. Andres 10., Nartey 45+4.)

Freiburg–RB Leipzig 4–1 (Beste 24., Matanovic 26., Ginter 47., Scherhant 75., ill. Ouedraogo 33.)

Heidenheim–Mainz 0–2 (P. Tietz 7., Amiri 43.)

St. Pauli–Wolfsburg 1–3 (Ceesay 57., ill. Kulierakisz 38., Vasilj 64. – öngól, Pejcinovic 80.)

Union Berlin–Augsburg 4–0 (Ilics 10., 42., Schäfer 54., Dzsong Vu Jong 89.)

Werder Bremen–Borussia Dortmund 0–2 (Guirassy 59., Yan Couto 90+5.)