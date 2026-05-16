Vasárnapi sportműsor: NB II-es zárás, osztrák–magyar meccs a hoki-vb-n

MÁJUS 17., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB II

30. FORDULÓ

16.30: Vasas FC–FC Ajka (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.30: BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

NB III

29. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Bacsó Beton-Cigánd SE

11.00: Debreceni VSC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros

17.00: Eger SE–Tiszafüredi VSE

17.00: Ózd-Sajóvölgye–Sényő FC-ZMB Building

17.00: Füzesabony SC–Debreceni EAC

17.00: Gödöllői SK–Nyíregyháza Spartacus FC II

17.00: Tarpa SC–Diósgyőri VTK II F4R

17.00: FC Hatvan–Putnok FC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–Bicskei TC

11.00: Újpest FC II–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya

17.00: Balatonfüredi FC–Gyirmót FC Győr

17.00: Komárom VSE–ETO Akadémia

17.00: Budaörs–VSC 2015 Veszprém

18.00: FC Sopron–Dorogi FC

18.00: Szombathelyi Haladás–Ikoba Beton Zsámbék

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–Dunaharaszti MTK

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Hódmezővásárhelyi FC

13.00: III. kerületi TVE–ESMTK

14.00: Monor SE–Budapest Honvéd FC II

17.00: Tiszaföldvár SE–BKV Előre

17.00: Csepel SC–Gyulai Termál FC

17.00: Meton-FC Dabas SE–Szegedi VSE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: MTK Budapest II–Dunaújváros FC

11.00: Ferencvárosi TC II–Pécsi MFC

11.00: Paksi FC II–Majosi SE

17.00: Pénzügyőr SE–Szekszárdi UFC

17.00: Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC

17.00: Dombóvári FC–BFC Siófok

17.00: PTE-PEAC–Greenplan Balatonlelle SE

17.00: Iváncsa KSE–FC Nagykanizsa

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

13.30: Manchester United–Nottingham Forest (Tv: Match4)

16.00: Brentford–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

16.00: Everton–Sunderland

16.00: Leeds United–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)

16.00: Wolverhampton Wanderers–Fulham

18.30: Newcastle United–West Ham United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

34. FORDULÓ

21.00: Brest–Angers

21.00: Lille–Auxerre

21.00: Lorient–Le Havre

21.00: Lyon–Lens

21.00: Olympique Marseille–Rennes

21.00: Nantes–Toulouse

21.00: Nice–Metz

21.00: Paris FC–Paris SG

21.00: Strasbourg–Monaco

NÉMET 2. BUNDESLIGA

34. FORDULÓ

15.30: Elversberg–Münster (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

37. FORDULÓ

12.00: Roma–Lazio

12.00: Juventus–Fiorentina

12.00: Genoa–Milan

12.00: Pisa–Napoli

12.00: Como–Parma

15.00: Internazionale–Hellas Verona

18.00: Atalanta–Bologna (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Torino (Tv: Match4)

20.45: Sassuolo–Lecce

20.45: Udinese–Cremonese

SPANYOL LA LIGA

37. FORDULÓ

19.00: Athletic Bilbao–Celta Vigo

19.00: Atlético Madrid–Girona

19.00: Elche–Getafe

19.00: Levante–Mallorca

19.00: Osasuna–Espanyol

19.00: Oviedo–Alavés

19.00: Rayo Vallecano–Villarreal

19.00: Real Sociedad–Valencia

19.00: Sevilla–Real Madrid (Tv: Spíler2)

21.15: Barcelona–Betis (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

34. FORDULÓ

19.00: Kasimpasa–Galatasaray (Tv: Sport2)

U17-ES NŐI EB

DÖNTŐ, BELFAST

19.00: Németország–Franciaország (Tv: M4 Sport+)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Terepfutás

10.30: Golden Trail World Series, Zegama (Tv: Eurosport2)

AUTÓSPORT

14.45: Formula–E, világbajnokság, Monaco, 2. futam (Tv: Eurosport2)

19.00: NASCAR Cup Series, All Star Race, Dover (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

2. FORDULÓ

A-CSOPORT (ZÜRICH)

12.20: Egyesült Államok–Nagy-Britannia (Tv: Sport2)

16.20: Ausztria–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

20.20: Németország–Lettország

B-CSOPORT (FRIBOURG)

12.20: Szlovákia–Olaszország

16.20: Dánia–Svédország

20.20: Norvégia–Szlovénia

KAJAK-KENU

Világkupaverseny, Brandenburg

8.30 és 14.04: döntők

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia országúti körverseny, 9. szakasz, Cervia–Corno alle Scale, 184 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

13.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 5. szakasz, Balatonalmádi–Veszprém, 147 km (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

VISSZAVÁGÓ

17.30: Magyarország–Szerbia, Veszprém (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI EURÓPA-LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, DIJON

A 3. HELYÉRT

15.00: Viborg HK (dán)–Mol Esztergom (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

DÖNTŐ

18.00: JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Thüringer HC (német) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK

NBA, RÁJÁTSZÁS

Hétfő, 2.00: Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

LOVASSPORT

Global Champions Tour

16.50: díjugratás, Madrid (Tv: Eurosport2)

MOTORSPORT

MOTOGP

KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, PAZARDZSIK

9.00: női döntő (Tv: M4 Sport)

13.00: férfidöntő

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 9–13. HELYÉRT, UTOLSÓ FORDULÓ

16.00: Swissten Dág KSE–Dunaújvárosi KSE

19.30: Vidux-Szegedi RSE–Szolnoki RK-SC SI

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, TORINO

17.00: bronzmérkőzés, Polonia Warszawa (lengyel)–Ziraat Bankasi Ankara (török)

20.30: döntő, Zawiercie (lengyel)–Perugia (olasz)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, RÓMA

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

17.00: Jannik Sinner (olasz)–Casper Ruud (norvég) (Tv: Max4)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Erdei Márk, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Szombati és vasárnapi sportesemények, érdekességek; Nemzeti sportkrónika

7.05: Férfi kézilabda-válogatottunk este Szerbia ellen kiharcolhatja a világbajnoki részvételt; az Esztergom női kézilabdacsapata az Európa-liga négyes döntőjében szerepel

7.40: Virányi Zsoltot kapcsoljuk Zürichből a férfi jégkorong-világbajnokságról

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Bene Ferencet hívjuk, a labdarúgó NB I utolsó fordulóját értékeli

9.00: Rabb Krisztián olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kardvívó érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Jó András. Szerkesztő: Tóth Béla

15.00: Kézilabda. Közvetítés az Esztergom–Viborg női kézilabda Európa-liga dijoni bronzmérkőzéséről. Riporter: Németh Kornél; országúti kerékpár. A Tour de Hongrie záró etapjáról jelentkezik Kreisz Bálint

15.35: Összefoglaló a labdarúgó NB I záró fordulójának történéseiről

16.00: Jégkorong. Az Ausztria elleni mérkőzés előtt kapcsoljuk Virányi Zsoltot a világbajnokság helyszínéről, Zürichből

16.30: Közvetítés a labdarúgó NB II aranyérméről döntő mérkőzésekről: Vasas–Ajka és BVSC–Honvéd. Riporterek: Szalai Kristóf és Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

17.30: Kézilabda. Közvetítés a Magyarország–Szerbia férfi világbajnoki selejtező visszavágóról. Riporter: Bera Emese és Cseszregi Balázs

19.35: Wukovics László értékeli a 2025–2026-os magyar futballidényt

20.00: Napi összefoglaló, benne: jégkorong, kerékpár és kajak-kenu

21.00: Győztest avattak a labdarúgó FA-kupában és derbit rendeztek Rómában. Körkép az európai futball hétvégi eseményeiről

21.35: Rabb Krisztián volt a Sportreggel vendége - ismétlés.

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel