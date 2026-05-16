Vasárnapi sportműsor: NB II-es zárás, osztrák–magyar meccs a hoki-vb-n
MÁJUS 17., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB II
30. FORDULÓ
16.30: Vasas FC–FC Ajka (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.30: BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
NB III
29. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Bacsó Beton-Cigánd SE
11.00: Debreceni VSC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros
17.00: Eger SE–Tiszafüredi VSE
17.00: Ózd-Sajóvölgye–Sényő FC-ZMB Building
17.00: Füzesabony SC–Debreceni EAC
17.00: Gödöllői SK–Nyíregyháza Spartacus FC II
17.00: Tarpa SC–Diósgyőri VTK II F4R
17.00: FC Hatvan–Putnok FC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Bicskei TC
11.00: Újpest FC II–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya
17.00: Balatonfüredi FC–Gyirmót FC Győr
17.00: Komárom VSE–ETO Akadémia
17.00: Budaörs–VSC 2015 Veszprém
18.00: FC Sopron–Dorogi FC
18.00: Szombathelyi Haladás–Ikoba Beton Zsámbék
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–Dunaharaszti MTK
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Hódmezővásárhelyi FC
13.00: III. kerületi TVE–ESMTK
14.00: Monor SE–Budapest Honvéd FC II
17.00: Tiszaföldvár SE–BKV Előre
17.00: Csepel SC–Gyulai Termál FC
17.00: Meton-FC Dabas SE–Szegedi VSE
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: MTK Budapest II–Dunaújváros FC
11.00: Ferencvárosi TC II–Pécsi MFC
11.00: Paksi FC II–Majosi SE
17.00: Pénzügyőr SE–Szekszárdi UFC
17.00: Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC
17.00: Dombóvári FC–BFC Siófok
17.00: PTE-PEAC–Greenplan Balatonlelle SE
17.00: Iváncsa KSE–FC Nagykanizsa
ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
13.30: Manchester United–Nottingham Forest (Tv: Match4)
16.00: Brentford–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
16.00: Everton–Sunderland
16.00: Leeds United–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Fulham
18.30: Newcastle United–West Ham United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
34. FORDULÓ
21.00: Brest–Angers
21.00: Lille–Auxerre
21.00: Lorient–Le Havre
21.00: Lyon–Lens
21.00: Olympique Marseille–Rennes
21.00: Nantes–Toulouse
21.00: Nice–Metz
21.00: Paris FC–Paris SG
21.00: Strasbourg–Monaco
NÉMET 2. BUNDESLIGA
34. FORDULÓ
15.30: Elversberg–Münster (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
37. FORDULÓ
12.00: Roma–Lazio
12.00: Juventus–Fiorentina
12.00: Genoa–Milan
12.00: Pisa–Napoli
12.00: Como–Parma
15.00: Internazionale–Hellas Verona
18.00: Atalanta–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Torino (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Lecce
20.45: Udinese–Cremonese
SPANYOL LA LIGA
37. FORDULÓ
19.00: Athletic Bilbao–Celta Vigo
19.00: Atlético Madrid–Girona
19.00: Elche–Getafe
19.00: Levante–Mallorca
19.00: Osasuna–Espanyol
19.00: Oviedo–Alavés
19.00: Rayo Vallecano–Villarreal
19.00: Real Sociedad–Valencia
19.00: Sevilla–Real Madrid (Tv: Spíler2)
21.15: Barcelona–Betis (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPER LIG
34. FORDULÓ
19.00: Kasimpasa–Galatasaray (Tv: Sport2)
U17-ES NŐI EB
DÖNTŐ, BELFAST
19.00: Németország–Franciaország (Tv: M4 Sport+)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Terepfutás
10.30: Golden Trail World Series, Zegama (Tv: Eurosport2)
AUTÓSPORT
14.45: Formula–E, világbajnokság, Monaco, 2. futam (Tv: Eurosport2)
19.00: NASCAR Cup Series, All Star Race, Dover (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
2. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
12.20: Egyesült Államok–Nagy-Britannia (Tv: Sport2)
16.20: Ausztria–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
20.20: Németország–Lettország
B-CSOPORT (FRIBOURG)
12.20: Szlovákia–Olaszország
16.20: Dánia–Svédország
20.20: Norvégia–Szlovénia
KAJAK-KENU
Világkupaverseny, Brandenburg
8.30 és 14.04: döntők
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia országúti körverseny, 9. szakasz, Cervia–Corno alle Scale, 184 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
13.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 5. szakasz, Balatonalmádi–Veszprém, 147 km (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
VISSZAVÁGÓ
17.30: Magyarország–Szerbia, Veszprém (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EURÓPA-LIGA
NÉGYES DÖNTŐ, DIJON
A 3. HELYÉRT
15.00: Viborg HK (dán)–Mol Esztergom (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
DÖNTŐ
18.00: JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Thüringer HC (német) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK
NBA, RÁJÁTSZÁS
Hétfő, 2.00: Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)
LOVASSPORT
Global Champions Tour
16.50: díjugratás, Madrid (Tv: Eurosport2)
MOTORSPORT
MOTOGP
KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
ÖTTUSA
VILÁGKUPAVERSENY, PAZARDZSIK
9.00: női döntő (Tv: M4 Sport)
13.00: férfidöntő
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 9–13. HELYÉRT, UTOLSÓ FORDULÓ
16.00: Swissten Dág KSE–Dunaújvárosi KSE
19.30: Vidux-Szegedi RSE–Szolnoki RK-SC SI
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, TORINO
17.00: bronzmérkőzés, Polonia Warszawa (lengyel)–Ziraat Bankasi Ankara (török)
20.30: döntő, Zawiercie (lengyel)–Perugia (olasz)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, RÓMA
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
17.00: Jannik Sinner (olasz)–Casper Ruud (norvég) (Tv: Max4)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Erdei Márk, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Szombati és vasárnapi sportesemények, érdekességek; Nemzeti sportkrónika
7.05: Férfi kézilabda-válogatottunk este Szerbia ellen kiharcolhatja a világbajnoki részvételt; az Esztergom női kézilabdacsapata az Európa-liga négyes döntőjében szerepel
7.40: Virányi Zsoltot kapcsoljuk Zürichből a férfi jégkorong-világbajnokságról
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Bene Ferencet hívjuk, a labdarúgó NB I utolsó fordulóját értékeli
9.00: Rabb Krisztián olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kardvívó érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Jó András. Szerkesztő: Tóth Béla
15.00: Kézilabda. Közvetítés az Esztergom–Viborg női kézilabda Európa-liga dijoni bronzmérkőzéséről. Riporter: Németh Kornél; országúti kerékpár. A Tour de Hongrie záró etapjáról jelentkezik Kreisz Bálint
15.35: Összefoglaló a labdarúgó NB I záró fordulójának történéseiről
16.00: Jégkorong. Az Ausztria elleni mérkőzés előtt kapcsoljuk Virányi Zsoltot a világbajnokság helyszínéről, Zürichből
16.30: Közvetítés a labdarúgó NB II aranyérméről döntő mérkőzésekről: Vasas–Ajka és BVSC–Honvéd. Riporterek: Szalai Kristóf és Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László
17.30: Kézilabda. Közvetítés a Magyarország–Szerbia férfi világbajnoki selejtező visszavágóról. Riporter: Bera Emese és Cseszregi Balázs
19.35: Wukovics László értékeli a 2025–2026-os magyar futballidényt
20.00: Napi összefoglaló, benne: jégkorong, kerékpár és kajak-kenu
21.00: Győztest avattak a labdarúgó FA-kupában és derbit rendeztek Rómában. Körkép az európai futball hétvégi eseményeiről
21.35: Rabb Krisztián volt a Sportreggel vendége - ismétlés.
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel