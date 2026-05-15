Szoboszlai két gólpassza ellenére a Liverpool kikapott, az Aston Villa biztosította be a BL-indulását

2026.05.15. 22:58
Ollie Watkins (bordó mezben) duplázott a Liverpool ellen (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) utolsó előtti, 37. fordulójának pénteki mérkőzésén Szoboszlai Dominik két gólpasszt is kiosztott Virgil van Dijknak, ennek ellenére a Liverpool 4–2-re kikapott az Aston Villa otthonában, így a birminghamiek a következő idényben indulhatnak a Bajnokok Ligájában.

ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
Aston Villa–Liverpool FC 4–2 (1–0)
Birmingham, Villa Park, 43 033 néző. Vezette: Kavanagh
Aston Villa: E. Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Lindelöf (Barkley, a szünetben), Tielemans (Douglas Luiz, 90.) – McGinn (Sancho, 90.), Rogers, Buendía (Maatsen, 85.) – Watkins. Menedzser: Unai Emery
Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez (Chiesa, 66.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch (Wirtz, 66.), A. Mac Allister – Szoboszlai, C. Jones, Ngumoha – Gakpo (Szalah, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Rogers (42.), Watkins (57., 73.), McGinn (89.), ill. Van Dijk (52., 90+2.)

Akadtak ugyan visszatérők az Aston Villához látogató Liverpoolnál – a húzódásból felépülő Mohamed Szalah és a betegségből kigyógyuló Florian Wirtz elővigyázatosságból csak a kispadon kapott helyet, miközben az utolsó pillanatban kiderült, hogy a brit klubfutball legdrágább játékosa, Alexander Isak, valamint Jeremie Frimpong ezúttal kimaradt a keretből. A magyarok ugyanakkor kezdőként kaptak helyet Arne Slot 4–2–3–1-es felállásban játszó csapatában: Szoboszlai Dominik a támadó középpálya tengelyében – noha többször váltotta a pozícióját a jobb szélsőként játszó Curtis Jonesszal –, Kerkez Milos pedig a szokásos, bal oldali védő helyén. 

A Villa kezdett veszélyesebben, az első tíz percben Ollie Watkins kétszer is kapura lőhetett, de előbb Giorgi Mamardasvili védett, majd a csatár lőtt a kapu fölé, ráadásul majdnem bele is sérült a próbálkozásba. Félórányi játékot követően egy távoli Szoboszlai-bombával adott először életjelet magáról a Liverpool (Emiliano Martínez hárított), és bár a meccs lassan csordogált, a szünet előtt a Villa megszerezte a vezetést, amikor Morgan Rogers jobbal szépen tekert a kapu bal oldalába.

A második félidő lendületesebben indult, a Liverpool gyorsan egyenlített, Szoboszlai Dominik íveléséből Virgil van Dijk fejelt gólt, majd Rio Ngumoha találta el a bal kapufát, de néhány perccel később Ollie Watkins – miután a magyar középpályás balszerencsés módon elcsúszott – visszaállította a hazai vezetést, sőt, a következő megmozdulásából növelhette is volna a fórt, ha Giorgi Mamardasvili nem véd óriásit. A félidő derekán Emiliano Buendía látványos tekeréssel találta telibe a lécet, nem sokkal később Ollie Watkins viszont már be is vette a vendégek kapuját, sőt a végén John McGinn is parádés gólt szerzett. Ezt követően ismét villant Szoboszlai Dominik, újabb gólpasszt adott Virgil van Dijknak – 4–2-re nyertek a birminghamiek.

Az Európa-liga-döntőre készülő Aston Villának ezzel megvan a BL-indulás, a Liverpoolnak továbbra is várnia kell rá... 

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

36

24

7

5

68–26

+42 

79 

  2. Manchester City

36

23

8

5

75–32

+43 

77 

  3. Manchester United

36

18

11

7

63–48

+15 

65 

  4. Aston Villa

37

18

8

11

54–48

+6 

62 

  5. Liverpool

37

17

8

12

62–52

+10 

59 

  6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

  7. Brighton & Hove Albion

36

14

11

11

52–42

+10 

53 

  8. Brentford

36

14

9

13

52–49

+3 

51 

  9. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

10. Everton

36

13

10

13

46–46

49 

11. Fulham

36

14

6

16

44–50

–6 

48 

12. Sunderland

36

12

12

12

37–46

–9 

48 

13. Newcastle

36

13

7

16

50–52

–2 

46 

14. Leeds United

36

10

14

12

48–53

–5 

44 

15. Crystal Palace

36

11

11

14

38–47

–9 

44 

16. Nottingham Forest

36

11

10

15

45–47

–2 

43 

17. Tottenham

36

9

11

16

46–55

–9 

38 

18. West Ham

36

9

9

18

42–62

–20 

36 

19. Burnley

36

4

9

23

37–73

–36 

21 

20. Wolverhampton

36

3

9

24

25–66

–41 

18 

 

