Szoboszlai két gólpassza ellenére a Liverpool kikapott, az Aston Villa biztosította be a BL-indulását

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

Aston Villa–Liverpool FC 4–2 (1–0)

Birmingham, Villa Park, 43 033 néző. Vezette: Kavanagh

Aston Villa: E. Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Lindelöf (Barkley, a szünetben), Tielemans (Douglas Luiz, 90.) – McGinn (Sancho, 90.), Rogers, Buendía (Maatsen, 85.) – Watkins. Menedzser: Unai Emery

Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez (Chiesa, 66.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch (Wirtz, 66.), A. Mac Allister – Szoboszlai, C. Jones, Ngumoha – Gakpo (Szalah, 74.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Rogers (42.), Watkins (57., 73.), McGinn (89.), ill. Van Dijk (52., 90+2.)

Akadtak ugyan visszatérők az Aston Villához látogató Liverpoolnál – a húzódásból felépülő Mohamed Szalah és a betegségből kigyógyuló Florian Wirtz elővigyázatosságból csak a kispadon kapott helyet, miközben az utolsó pillanatban kiderült, hogy a brit klubfutball legdrágább játékosa, Alexander Isak, valamint Jeremie Frimpong ezúttal kimaradt a keretből. A magyarok ugyanakkor kezdőként kaptak helyet Arne Slot 4–2–3–1-es felállásban játszó csapatában: Szoboszlai Dominik a támadó középpálya tengelyében – noha többször váltotta a pozícióját a jobb szélsőként játszó Curtis Jonesszal –, Kerkez Milos pedig a szokásos, bal oldali védő helyén.

A Villa kezdett veszélyesebben, az első tíz percben Ollie Watkins kétszer is kapura lőhetett, de előbb Giorgi Mamardasvili védett, majd a csatár lőtt a kapu fölé, ráadásul majdnem bele is sérült a próbálkozásba. Félórányi játékot követően egy távoli Szoboszlai-bombával adott először életjelet magáról a Liverpool (Emiliano Martínez hárított), és bár a meccs lassan csordogált, a szünet előtt a Villa megszerezte a vezetést, amikor Morgan Rogers jobbal szépen tekert a kapu bal oldalába.

A második félidő lendületesebben indult, a Liverpool gyorsan egyenlített, Szoboszlai Dominik íveléséből Virgil van Dijk fejelt gólt, majd Rio Ngumoha találta el a bal kapufát, de néhány perccel később Ollie Watkins – miután a magyar középpályás balszerencsés módon elcsúszott – visszaállította a hazai vezetést, sőt, a következő megmozdulásából növelhette is volna a fórt, ha Giorgi Mamardasvili nem véd óriásit. A félidő derekán Emiliano Buendía látványos tekeréssel találta telibe a lécet, nem sokkal később Ollie Watkins viszont már be is vette a vendégek kapuját, sőt a végén John McGinn is parádés gólt szerzett. Ezt követően ismét villant Szoboszlai Dominik, újabb gólpasszt adott Virgil van Dijknak – 4–2-re nyertek a birminghamiek.

Az Európa-liga-döntőre készülő Aston Villának ezzel megvan a BL-indulás, a Liverpoolnak továbbra is várnia kell rá...