Győzelemmel zárta az idényt a Csíkszereda

ROMÁN SUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ

Csíkszereda–Botosani 2–0 (0–0)

Csíkszereda, Városi Stadion, 1500 néző. Vezette: Ene

Csíkszereda: Pap – Palmes, Kabashi (Dusinszki, 62.), Hegedűs, Trif – Veres, Csürös – Anderson Ceará (Szalay, 79.), Kleinheisler (Tajti, 72.), D. Bota (Nyitra, 79.) – Eppel (Dolny, 72.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Botosani: Anesztisz – Adams, Suta, Miron, Tiganasu (Ongenda, 54.) – Petro (Kovtaljuk, 65.), Aldair – Bodisteanu, A. Bota (Cret, 54.), Mailat (E. Lopez, 79.) – Mitrov (Dumiter, 54.). Vezetőedző: Marius Croitoru

Gólszerző: Eppel (48.), Anderson Ceará (61.)

„Szép volt, fiúk!” felirattal és dél-amerikai stílusú pénztárgép-szalag dobálással fogadták a csíkszeredai szurkolók csapatukat a történelmi szezon utolsó mérkőzésén. Az elméletileg tét nélküli találkozó váratlan kemény odarúgásokkal indult, a vendégek két sárga lapot is begyűjtöttek az első tíz percben Kleinheisler László faragásáért, közben pedig Zoran Mitrov tökéletes ziccerben lábon rúgta Pap Eduard csíki kapust.

A lassan játékba lendülő FK bő negyedóra után jutott el a Botosani kapujáig, Anderson Ceará lövésénél azonban csak a kapufa akadályozta meg a hazai vezetést, Eppel Márton elől pedig Alexandru Tiganasu szabadított fel a kapu torkában.

Szünet után viszont már jött a gól is, Razvan Trif balról beadott labdáját a védőjét könnyedén lerázó Eppel fejelte a hálóba. A magyar center ugyan elpuskázta második lehetőségét, de Anderson Ceará és Darius Bota remek összjátéka után a brazil szélső belőtte az FK második gólját. Botosani szinte azonnal szépíthetett volna, de Sebastian Mailat a felső lécet találta telibe, a helyére beálló Enzo López pedig öt méterről nem tudott túljárni Pap eszén. A kettő között az Eppelt váltó Jozef Dolny került ziccerbe, de Jannisz Anesztisz is jól zárta a szöget. Az FK teljesen megérdemelt sikere után jelenleg a tizedik helyen áll, és amennyiben az Otelul Galati hétfőn vereséget szenved a Petrolul otthonában, ebben a pozícióban zárja első élvonalbeli idényét. 2–0