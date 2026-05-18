Ritmikus gimnasztika: összetettben negyedik lett az együttes kéziszer csapat Portugáliában

2026.05.18. 09:28
Fotó: Kovács Péter
női kéziszercsapat ritmikus gimnasztika világkupa
Összetettben negyedik lett a magyar kéziszer csapat a ritmikus gimnasztikázók portugáliai world challenge világkupáján, Portimaóban.

A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint a Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Kőszegi-Koháry Georgina, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika alkotta csapat a három karika, két pár buzogány szám döntőjében hetedikként zárt (23,850 pont), míg öt labdával az ötödik helyen végezett (26,300), összetettben pedig ez negyedik helyet ért.

Lauber Zsófia, a kéziszercsapat vezetője a verseny után kiemelte, az elért eredmény előremutató.

„Mindkét gyakorlat alapjában erős, hibátlanul kell dolgozni, és bármi lehet ebből majd az Európa-bajnokságon. Itt már nem férnek bele kisebb rontások sem, a nagyobbak meg abszolút nem. Élesedik a helyzet, ennek megfelelően kell dolgoznunk. Az előttünk álló egy hétben a közvetlen formaidőzítéssel és mindkét gyakorlat végső tisztításával kell foglalkozni, illetve a mentális felkészülés is fontos tényező lesz a csapatnál” – fogalmazott.

A várnai Európa-bajnokságot jövő héten szerdától vasárnapig rendezik. A hazai szövetség a múlt hét közepén jelölte ki a csapatot. A felnőtt egyéni mezőnyben a magyar színeket Pigniczki Fanni képviseli mind a négy szerrel, míg Lovász Luca Flóra buzogánnyal és szalaggal, Wiesner Hanna Panna pedig labdával és karikával kap lehetőséget. Tartalékként Vukmir Elena áll készenlétben. A felnőtt együttes kéziszercsapatban Urbán-Szabó Mónika, Pesti Dalma, Szabados Dóra és Grek Fruzsina mindkét gyakorlatban szerepel, míg Horváth Boglárka az öt labdás, Kőszegi-Koháry Georgina pedig a vegyes szeres (három karika, két pár buzogány) összeállításban kap helyet.

 

