MLS: Messi betalált, Pintér csereként állt be az Inter Miamiba

2026.05.18. 07:05
Lionel Messi góllal és gólpasszal segítette az Inter Miamit (Fotó: Getty Images)
Az Inter Miami hazai pályán 2–0-ra győzte le a Portland Timberst az amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) vasárnapi játéknapján.

Egymás után a harmadik meccsén szerezte meg a három pontot az Inter Miami, amely a Portland Timberst verte 2–0-ra. 

Az első félidőben Lionel Messi előbb hat méterről lőtt a vendégek hálójába (ez volt a 910. találata pályafutása során), majd a 42. percben egy remek egyéni alakítás végén hozta helyzetbe German Berteramét, aki kilőtte a jobb sarkot.

A floridaiaknál a 66. percben lépett pályára Pintér Dániel. Az Inter Miami a győzelme ellenére nem tudott élre ugrani keleten, ugyanis a Nashville 3–2-re legyőzte a Los Angeles FC-t.

MAJOR LEAGUE SOCCER
Inter Miami–Portland Timbers 2–0
Nashville–Los Angeles FC 3–2

 

