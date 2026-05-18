MLS: Messi betalált, Pintér csereként állt be az Inter Miamiba
Az Inter Miami hazai pályán 2–0-ra győzte le a Portland Timberst az amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) vasárnapi játéknapján.
Egymás után a harmadik meccsén szerezte meg a három pontot az Inter Miami, amely a Portland Timberst verte 2–0-ra.
Az első félidőben Lionel Messi előbb hat méterről lőtt a vendégek hálójába (ez volt a 910. találata pályafutása során), majd a 42. percben egy remek egyéni alakítás végén hozta helyzetbe German Berteramét, aki kilőtte a jobb sarkot.
A floridaiaknál a 66. percben lépett pályára Pintér Dániel. Az Inter Miami a győzelme ellenére nem tudott élre ugrani keleten, ugyanis a Nashville 3–2-re legyőzte a Los Angeles FC-t.
MAJOR LEAGUE SOCCER
Inter Miami–Portland Timbers 2–0
Nashville–Los Angeles FC 3–2
Messi szeretné, ha Neymar is játszana a vb-n
2026.05.09. 10:27
