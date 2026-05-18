MLS: Messi betalált, Pintér csereként állt be az Inter Miamiba

Egymás után a harmadik meccsén szerezte meg a három pontot az Inter Miami, amely a Portland Timberst verte 2–0-ra.

Az első félidőben Lionel Messi előbb hat méterről lőtt a vendégek hálójába (ez volt a 910. találata pályafutása során), majd a 42. percben egy remek egyéni alakítás végén hozta helyzetbe German Berteramét, aki kilőtte a jobb sarkot.

A floridaiaknál a 66. percben lépett pályára Pintér Dániel. Az Inter Miami a győzelme ellenére nem tudott élre ugrani keleten, ugyanis a Nashville 3–2-re legyőzte a Los Angeles FC-t.

MAJOR LEAGUE SOCCER

Inter Miami–Portland Timbers 2–0

Nashville–Los Angeles FC 3–2