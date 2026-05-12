Liga 2: FC Voluntari–Sepsi OSK
FC Voluntari–Sepsi OSK a román másodosztály felsőházi rájátszásából, amely mérkőzésen a Sepsi pontszerzése esetén bebiztosíthatja feljutását. Kövesse a mérkőzés eseményeit folyamatosan frissülő szöveges közvetítésünk segítségével!
ROMÁN LIGA 2
FELSŐHÁZ, 9. FORDULÓ
FC VOLUNTARI–SEPSI OSK 2–0 (2–0) – élőben az NSO-n!
Voluntari, Anghel Iordanescu-stadion. Vezeti: Rares Vidican
VOLUNTARI: Chioveanu – Tolea (Toma, a szünetben), Onisa, Crisan – I. Gheorghe, Cvek, Petculescu, Schieb, D. Andrei (Gutea 72.) – Babic, Roman (Haita 72.). Vezetőedző: Florin Pirvu
A kispadon: Maxim (kapus), Merloi, Ionita, Neag, N’Guessan, Vencu
SEPSI: Ungureanu – Otelita (Oroian 74.), Harut (Virtej 86.), Dobrosavlevici, Fabio Vianna (Aganovic 53). – Iglesias (Oberlin 53.), Paun – Techeres, Heras, Davordzie – Mawa. Vezetőedző: Ovidiu Burca
A kispadon: Bartha (kapus), Tamm, Cimpean, Silaghi, Batzula
Gólszerző: Roman (22.), Cvek (27.)
Tóth Balázs: Szeretnék világbajnokságon védeni!
Osimhen duplázott, Sallai török bajnok a Galatával!
