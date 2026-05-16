Robbie Keane: A Barcelona érdeklődik irántam

A labdarúgó NB I utolsó, 33. fordulójában a Ferencváros hazai pályán 3–0-ra legyőzte a ZTE-t. Hiába azonban a zöld-fehérek könnyed győzelme, a csapat a 2017–2018-as idény óta most először nem végzett a tabella élén. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Robbie Keane, az FTC vezetőedzője gratulált a bajnok ETO-nak, beszélt a jövőjéről és a kormányváltásról is.

Robbie Keane kitért arra is, hogy mit írtak külföldön a lapok arról, hogy különböző klubokkal hírbe hozták. Elmondta, nem lehet hatással arra, mit írnak róla a lapok Angliában, ezért nem is foglalkozik a sajtóval. Aztán megjegyezte: „Egy klubról tudok, amelyik akart engem, az a Barcelona” – mondta mosolyogva Keane.