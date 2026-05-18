A jövő sztárjai: Mircse Iván, Velenszki Tamás

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb vendége az MTK Budapest ifjúsági világ-és Európa-bajnok kajakosa, Mircse Iván és edzője, Velenszki Tamás.

A Nagy Dániel által készített beszélgetésből kiderül, hogy az ifjú sportoló hogyan jutott el a húzódzkodástól a kajakozásig, illetve milyen kihívásokkal kellett szembenéznie 15 évesen egyedül a fővárosban.

Szóba került az is, milyen érzés a szakág hazai klasszisai között versenyezni,

a vendégek pedig arra is kitértek, miért jelent nagy kihívást az U23-as korosztály.

(Kiemelt képünkön: Mircse Ivánés Velenszki Tamás Fotó: Máj Tamás)