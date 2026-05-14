MLS: Pintér Dániel nem játszott, Messi duplázott, nyolcgólos mérkőzésen nyert az Inter Miami – videó

2026.05.14. 08:14
Lionel Messi vezérletével nyert az Inter Miami (Fotó: Getty Images)
Pintér Dániel ezúttal nem állt be az Inter Miamiba, amely a duplázó Lionel Messi vezérletével 5–3-ra nyert a Cincinnati vendégeként az MLS alapszakaszának magyar idő szerint csütörtök hajnali játéknapján. Gazdag Dániel és a Columbus Crew 3–2-re kikapott a New York Red Bulls ellen.

Lionel Messi kezdte meg a góltermelést a Cincinnati elleni meccs első félidejének közepén, erre a 41. percben Kevin Denkey büntetőből válaszolt. A szünetet követően aztán egy kontratámadás végén Pavel Bucha talált be, ezzel fordított a Cincinnati. Néhány perccel később egyenlített az Inter Miami, Lionel Messi lőtt 11 méterről kapásból ballal a jobb alsó sarokba. Luis Suárez kapufáját megbüntették a hazaiak, ezúttal Evander lőtt hatalmas gólt két lövőcsel után a jobb felsőbe (3–2).

Az utolsó negyedórában aztán három gólt is bevágtak a vendégek. Előbb Messi passzát követően Mateo Silvetti volt eredményes, majd Germán Berterame használt ki egy védelmi hibát. A 89. percben Messi cselezte szabadra magát, lövése a bal kapufáról először kijött, majd visszakanyarodott a kapuba, ezzel alakult ki a 3–5-ös végeredmény. Először a gólt Messinek adták, később viszont öngólnak ítélték az esetet. A vendégeknél Pintér Dániel ezúttal a kispadon nézte végig a találkozót. Az Inter Miami győzelmével továbbra is második keleten.

Messinek nem sikerült, viszont a 18 éves Julian Hallnak összejött a triplázás. A New York Red Bulls csatára a 7. és a 40. percben is betalált a Columbus kapujába. A vendégeknél Gazdag Dániel kezdőként kapott szerepet, az első egyenlítő gólt Max Arfsten szerezte. Hall második góljára is volt válasza a Columbusnak, ezúttal a Gazdag helyére beálló Diego Rossi talált be tizenegyesből.

Hall révén aztán harmadszor is vezetést szerzett a New York, erre pedig már nem volt válasza a Columbusnak, amely sorozatban harmadik bajnoki vereségét könyvelhette el. 3–2

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
FC Cincinnati–Inter Miami 3–5 (Denkey 41. – 11-esből, Bucha 49., Evander 64., ill. Messi 24., 55., Silvetti 79., Berterame 84., Celentano 89. – öngól)
Miami: Pintér Dániel a kispadon nézte végig a találkozót.
New York Red Bulls–Columbus Crew 3–2 (Hall 7., 40., 78., ill. Arfsten 22., Diego Rossi 64. – 11-esből)
Columbus: Gazdag Dániel kezdőként 60 percet játszott.

 

