Otthon kapott ki a Topolya, az utolsó fordulóban kell kiharcolnia a bennmaradást

SZERB SZUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ

Topolya–Radnicski Nis 1–2 (1–0)

Topolya, TSC Aréna. Vezette: Lukics

TSC: Szimics – Mladenovics (Szt. Jovanovics, 62.), Roux, Satara, Urosevics – Todoroszki, Jovicsics (Miloszavics, 85.), Radin (A. Petrovics, 62.), Boszics (Sza. Jovanovics, 74.) – Szavics, B. Petrovics. Vezetőedző: Tomiszlav Szivics

Radnicski: Sztanivukovics – D. Petrovics (Nikolics, 82.), Jokics, Vitasz. Milainovics – Miloszavljevics, Kanouté (Petkovics, 82.) – Szpaszics, Izderic, Abass (Szrecskovics, 88.) – Mustapha (Nikiforenko, 90+2.). Vezetőedző: Marko Nedjics

Gólszerző: B. Petrovics (41.), ill. Abass (61., 77. – az elsőt 11-esből)

A Topolya azzal a tudattal lépett pályára a nisi Radnicski ellen, hogy egy győzelemmel minden bizonnyal bebiztosítja a bennmaradást a Szuperligában, így a jövő vasárnapi, IMT elleni találkozón már nem nyomja eredménykényszer a játékosok és a szakvezetés vállát. Ennek megfelelően a TSC meggyőző mezőnyfölényt harcolt ki, de ezt sokáig nem tudta gólra váltani. Pedig megvoltak a lehetőségei a hazai együttesnek, a legközelebb Milan Radin járt a gólhoz, aki a kapufák találkozását találta telibe mintegy 12 méterről. A 40. percben Milos Satara a saját térfeléről ívelt Bogdan Petrovics elé, aki egy pazar labdalevétel után felnézett, és a kapus lába között a jobb alsóba lőtt, de emelkedett a zászló, így jelezve, hogy a csatár lesen kapta a labdát. A videóbíró azonban felülbírálta a partjelzőt, ugyanis kiderült, hogy a túloldalon Djordje Petrovics beragadt, így a TSC megszerezte a vezetést.

A második félidőben a vendégek perceken át a kapujukhoz szegezték a topolyaiakat, azonban a hazai védelem jól állta a sarat, egészen a 61. percig, amikor Urosevics kezét érintette a labda, és a jogosan megítélt tizenegyest Issah Abass magabiztosan értékesítette. A kapott gól után idegessé váltak a hazaiak, egyre többet kapkodtak, és a 76. percben a csereként beállt Sztefan Jovanovics a kifutó Nikola Szimics mellett elrúgta a labdát, Abass pedig az üres kapuba gurított. A vereség azt jelenti, hogy a Topolyának a bennmaradáshoz győznie kell az IMT elleni mérkőzésen, ha a Mladoszt az utolsó fordulóban saját közönsége előtt legyőzi a sereghajtó Napredakot. Ha a Mladoszt csak döntetlent játszik, akkor a Topolya benn marad a Szuperligában, mivel az alapszakasz végén a Mladoszt előtt végzett.

Az alsóház sorrendje: 1. IMT 49, 2. Radnicski Nis 46, 3. Radnicski 1923 (Kragujevac) 44, 4. Topolya 44, 5. Mladoszt 43, 6. Javor 41, 7. Szpartak (Szabadka) 21, 8. Napredak 18 pont.

Az utolsó forduló párosítása: IMT–TSC, Radnicski Nis–Szpartak, Radnicski 1923–Javor Matisz, Mladoszt–Napredak. Az 5-8. helyezett csapatok esnek ki a Szuperligából.