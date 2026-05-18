A kapitány szerint a Márton lányokat a Williams testvérekhez lehet hasonlítani

MINDEN IDŐK legeredményesebb Európa-bajnokságán van túl a magyar csapat, a múlt héten Münchenben két arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel zártak a mieink. Az öt érem így került a magyar zsákba: hétfőn, a nyitó napon Salim Kamilah (46 kg) arany-, Márton Luana (67 kg) ezüstérmet nyert; kedden Márton Viviana (62 kg) állhatott a dobogó legmagasabb fokára; szerdán Salim Omar Gergely (63 kg) és Patakfalvy Luca (57 kg) is harmadikként végzett. A korábbi legsikeresebb kontinensbajnokság a 2024-es belgrádi Eb volt, ezen 63 kg-ban Salim Omar Gergely aranyérmes lett pályafutása során harmadszor (2021, 2022, 2024), és két bronzérmet is szereztünk Józsa Levente (68 kg) és Márton Luana (57 kg) révén.

„Éreztem már a verseny előtt, hogy mindenkiben benne van a jó eredmény, azt persze nem lehetett megjósolni, ki tudja ezt kihozni magából – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Galambos Bence szövetségi kapitány, aki már a kiutazás előtt azt mondta, minden idők legjobb Eb-szereplése is benne van a pakliban. – Hat vagy hét érem is összejöhetett volna, de persze nem lehetünk elégedetlenek így sem. Látni kell, hogy a Márton lányok egyedülállóak a sportágban, talán a női teniszt évtizedeken át uraló Williams testvérekhez lehet őket hasonlítani. Salim Kamilah is inkább juniorversenyző még, a győzelme fantasztikus eredmény, főleg, hogy a regnáló világbajnok török Emine Gögebakant verte meg és vágott vissza a tavalyi negyeddöntős vereségért. Salim Omar Gergellyel kapcsolatban van némi hiányérzetem, a döntő is összejöhetett volna neki, a korábbi három Eb-győzelme után is nagyon motivált volt. Patakfalvy Luca pedig úgy lett bronzérmes, hogy a világranglistát vezető francia Kanelya Carabint is megverte. Sportágörténeti siker értünk el, aminek nagyon örülünk, ám mindig a realitás talaján maradva fogalmazzuk meg a céljainkat, vagyis minden világversenynek úgy futunk neki, hogy mindig egy kicsivel jobb eredményt próbáljunk elérni, mint előzőleg. A kontinensviadallal lezárult egy ciklus, és a római Grand Prix-versenyen júniusban elkezdődik az újabb, az olimpiai ciklus, ez lesz az első verseny, ami már beleszámít a Los Angeles-i játékok kvalifikációjába. Az Európa-bajnokság jó visszajelzés volt mindenkinek, hogy jó úton járunk, de ennél is jelentősebb céljaink vannak, szerintem ez a szereplés lendületet adhat a versenyzőinknek.”

A 2028-as nyári olimpiai részvételért zajló kvalifikációs időszak 2027 decemberében ér véget, az olimpiai ranglistáról néhányan megszerzik a kvótát, majd 2028 márciusában lesz az újabb Európa-bajnokság, utána jön az az olimpiai kvalifikációs verseny tavasszal, és április körül derül ki, kik lesznek ott Los Angelesben.

„Nem rakunk terhet a versenyzőkre, ők maguk megfogalmazzák a saját céljaikat – folytatta Galambos. – Párizsban három kvótánk volt és egy érmet szereztünk, szerintem 2028-ban a négy kvóta is meglehet. Minél nagyobb a létszám, annál nagyobb esély nyílhat több érmet szerezni. A minimum a három kvóta, a kvalitást és az eredményeinket nézve vágyhatunk erre, de nyilván a sérülések közbeszólhatnak.”