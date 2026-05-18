Nemzeti Sportrádió

NBA: ismét Shai Gilgeous-Alexander az alapszakasz MVP-je

K. Zs.K. Zs.
2026.05.18. 09:09
Shai Gilgeous-Alexander ismét remek idényt futott (Fotó: Getty Images)
NBA NBA MVP Shai Gilgeous-Alexander
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is a címvédő Oklahoma City Thunder sztárját, Shai Gilgeous-Alexandert választották meg az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) alapszakasza legértékesebb játékosának.

A 27 éves irányító-bedobó az alapszakaszban átlagban 31.1 pontot szerzett és 6.6 gólpasszt adott, a mezőnyből 55.3 százalékos hatékonysággal célzott. A 100 voksoló közül 83-an Shai Gilgeous-Alexandert tették az első helyre, mögötte a Denver Nuggets szerb centere, a négyszeres MVP Nikola Jokics (10 első hely) lett a második, a San Antonio Spurs francia klasszisa, Victor Wembanyama (5 első hely) a harmadik, a Los Angeles Lakerst erősítő Luka Doncic pedig a negyedik.

Gilgeous-Alexander a liga történetének 14. játékosa, aki egymás utáni két évben elhódította az MVP-címet. Megválasztása azt is jelenti, hogy sorozatban nyolcadik alkalommal nyerte az Egyesült Államokon kívül született kosárlabdázó a legjobbnak járó elismerést.

A kosárlabda csapatjáték, és én most nem lennék itt, ha ők nincsenek” – mondta sajtótájékoztatóján csapattársai körében Gilgeous-Alexander, aki értékes ajándékokkal kedveskedett társainak.

Az immár kétszeres MVP nem ünnepelhet sokáig, csapatával ugyanis már hétfő este – közép-európai idő szerint kedd hajnalban – megkezdi a San Antonio elleni nyugati főcsoportdöntőt.

(MTI)

 

