NBA: ismét Shai Gilgeous-Alexander az alapszakasz MVP-je

A 27 éves irányító-bedobó az alapszakaszban átlagban 31.1 pontot szerzett és 6.6 gólpasszt adott, a mezőnyből 55.3 százalékos hatékonysággal célzott. A 100 voksoló közül 83-an Shai Gilgeous-Alexandert tették az első helyre, mögötte a Denver Nuggets szerb centere, a négyszeres MVP Nikola Jokics (10 első hely) lett a második, a San Antonio Spurs francia klasszisa, Victor Wembanyama (5 első hely) a harmadik, a Los Angeles Lakerst erősítő Luka Doncic pedig a negyedik.

Gilgeous-Alexander a liga történetének 14. játékosa, aki egymás utáni két évben elhódította az MVP-címet. Megválasztása azt is jelenti, hogy sorozatban nyolcadik alkalommal nyerte az Egyesült Államokon kívül született kosárlabdázó a legjobbnak járó elismerést.

„A kosárlabda csapatjáték, és én most nem lennék itt, ha ők nincsenek” – mondta sajtótájékoztatóján csapattársai körében Gilgeous-Alexander, aki értékes ajándékokkal kedveskedett társainak.

Az immár kétszeres MVP nem ünnepelhet sokáig, csapatával ugyanis már hétfő este – közép-európai idő szerint kedd hajnalban – megkezdi a San Antonio elleni nyugati főcsoportdöntőt.

(MTI)