Bordasérülés miatt kellett lecserélni Varga Barnabást

Mint ismert, a már bajnok AEK Athén 1–1-es döntetlent játszott a PAOK vendégeként. A mérkőzés félidejében Varga Barnabást sérülés miatt kellett lecserélni.

A találkozó utáni sajtótájékoztatón Marko Nikolics, az AEK vezetőedzője elmondta, a magyar válogatott támadó oldalát érte az ütés, még nem tudni, milyen komoly a sérülése. „Egy ütést kapott a bordájára. Izomgörcsnek tűnik. Reméljük, nem törésről van szó, de nem tudta folytatni a játékot, ezért lecseréltük” – idézi a Gazzetta Nikolics szavait.