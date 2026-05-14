Bordasérülés miatt kellett lecserélni Varga Barnabást
Mint ismert, a már bajnok AEK Athén 1–1-es döntetlent játszott a PAOK vendégeként. A mérkőzés félidejében Varga Barnabást sérülés miatt kellett lecserélni.
A találkozó utáni sajtótájékoztatón Marko Nikolics, az AEK vezetőedzője elmondta, a magyar válogatott támadó oldalát érte az ütés, még nem tudni, milyen komoly a sérülése. „Egy ütést kapott a bordájára. Izomgörcsnek tűnik. Reméljük, nem törésről van szó, de nem tudta folytatni a játékot, ezért lecseréltük” – idézi a Gazzetta Nikolics szavait.
Varga Barnabás természetesen helyet kapott Marco Rossi 29 fős bő keretében. A magyar válogatott júniusban Finnország és Kazahsztán ellen játszik felkészülési mérkőzést.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
PAOK–AEK Athén 1–1
A GÖRÖG FELSŐHÁZ ÁLLÁSA (31 FORDULÓ UTÁN)
1. AEK Athén – 71 pont
2. Olympiakosz – 65 pont
3. PAOK – 63 pont
4. Panathinaikosz – 51 pont