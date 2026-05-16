Niké Liga: Dunaszerdahely–Nagyszombat

Blazek (jobbra) szerezte a harmadik DAC-gólt (Fotó: DAC)
A Dunaszerdahely a nagyszombati Spartakot fogadja a szlovák labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) felsőházi rájátszásának 10., utolsó fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

NIKÉ LIGA, FELSŐHÁZI RÁJÁTSZÁS, 10. FORDULÓ
Dunaszerdahely–Spartak Trnava (Nagyszombat) 3–0 – ÉLŐ
Dunaszerdahely, MOL Aréna. 5908 néző. Vezeti: Boris Marhefka.
DAC: Popovics – Kapanadze, Blazic, Nemanic, Mendez – Gueye, Diongué, Bationo, Ramadan – Sylla, Gagua. Vezetőedző: Branislav Fodrek.
Nagyszombat: Vantruba – Tomic (Jureskin, 35.), Sabo, Sztojszavljevics, Mikovic (Karhan, 64.) – Kratochvil (Procházka, a szünetben), Lausic – Gong, Skrbo (Paur, 35.), Azango (Kudlicka, 35.) – Duris. Vezetőedző: Antonio Munoz.
Gólszerző: Gueye (16.), Gagua (23.), Blazek (31.)

 

 

