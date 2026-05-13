Már bajnokként ikszelt az AEK Athén, Varga Barnabás megsérült

2026.05.13. 20:43
Varga Barnabást le kellett cserélni (Fotó: Getty Images)
A már bajnok AEK Athénban játszó Varga Barnabást sérülés miatt le kellett cserélni a PAOK elleni 1–1-re végződő görög labdarúgó-bajnoki szünetében.

 

ARANYÉRMESKÉNT lépett pályára Szalonikiben az AEK. A Varga Barnabást is foglalkoztató athéni együttes a hétvégi Panathinaikosz elleni 2–1-es győzelmével megszerezte a bajnoki címet, azonban természetesen még le kellett játszania a PAOK (és majd vasárnap az Olympiakosz) elleni bajnokit. A válogatott csatár ismét ott volt az AEK kezdőcsapatában, ám ezúttal nem Luka Joviccsal, hanem az angolai Zinivel alkotta a támadósort.

Az első helyzetre a 13. percig kellett várni, amikor Domagoj Vida eladott labdája után Alexander Jeremejeff került helyzetbe, de Alberto Brignoli szépen védett. Néhány perccel később egy bal oldali beadás után Varga Barnabás két védő közül fejelt csodálatos mozdulattal kapura, azonban Jirí Pavlenka hatalmas bravúrral hárított. Az egyik ellentámadás után a másik athéni támadó, Zini került helyzetbe, de a hazaiak cseh kapusa ismét a helyén volt, majd Varga Barnabás előtt suhant el nem sokkal a labda az öt és felesnél. A magyar csatárra rájárt a rúd, előbb a térdét, majd a derekát fájlalta, utóbbinál ápolni is kellett, s végül a szünetben le is kellett cserélni.

A PAOK jobban kezdte a második félidőt, mindkét oldalról folyamatosan jöttek a beadások, nagy nyomás alá került az AEK kapuja, mégis Zini révén az athéniak kerültek közel a vezetéshez, de a lövése után a lécről pattant ki a labda. Luka Jovicsot is pályára küldte Marko Nikolics vezetőedző, a korábbi Real Madrid-csatár tíz perce volt a pályán, amikor megszerezte vezetést az AEK-nek. Nem adta fel a PAOK, és Anesztisz Micu révén össze is jött a megérdemelt egyenlítés. Döntetlennel zárult a rangadó, de a rossz hír kitartott a meccs végén is, miszerint Varga Barnabást sérülés miatt kellett a szünetben lecserélni.

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
PAOK–AEK Athén 1–1
AEK: Varga Barnabás kezdőként lépett pályára, megsérült, a szünetben lecserélték

A GÖRÖG FELSŐHÁZ ÁLLÁSA (31 FORDULÓ UTÁN)
1. AEK Athén – 71 pont
2. Olympiakosz – 65 pont 
3. PAOK – 63 pont
4. Panathinaikosz – 51 pont

 

