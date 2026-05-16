Szoboszlai Dominik úgy csúszott el, mint annak idején példaképe, Steven Gerrard
Az 57. percben, 1–1-nél Kerkez Milos dobta hátra a labdát a balhátvéd helyén feltűnő Szoboszlai Dominiknak, aki azonban elcsúszott, Morgan Rogers elvitte mellette a labdát, és beadásából Ollie Watkins közelről berúgta az Aston Villa vezető gólját.
„Azt gondoltam, már mindent láttunk ebben az idényben, de tévedtem, ilyesmi még nem volt – mondta a meccs után Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője. – Dominiknak nagyon jó idénye van, és természetesen nem szándékosan hibázott, most ő érzi magát a legrosszabbul. De megtörtént, és utána nagyon-nagyon kínlódtunk, hogy újra lendületbe jöjjünk.”
A közösségi médiában mindennek nyoma van: pillanatok alatt előkerült egy kísértetiesen hasonló felvétel Szoboszlai liverpooli példaképéről, Steven Gerrardról, aki 2014-ben a Chelsea ellen produkált hasonlóan balszerencsés, elhíresült esést – abból is gól lett, a „vörösök” akkor is kikaptak.
A pénteki mérkőzés lefújása után Szoboszlai, amikor megköszönte a biztatást a Birminghambe elutazó liverpooli drukkereknek, kezével bocsánatkérően jelezte nekik: tudja, hogy hibázott…
ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
Aston Villa–Liverpool FC 4–2 (1–0)
Birmingham, Villa Park, 43 033 néző. Vezette: Kavanagh
Aston Villa: E. Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Lindelöf (Barkley, a szünetben), Tielemans (Douglas Luiz, 90.) – McGinn (Sancho, 90.), Rogers, Buendía (Maatsen, 85.) – Watkins. Menedzser: Unai Emery
Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez (Chiesa, 66.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch (Wirtz, 66.), A. Mac Allister – Szoboszlai, C. Jones, Ngumoha – Gakpo (Szalah, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Rogers (42.), Watkins (57., 73.), McGinn (89.), ill. Van Dijk (52., 90+2.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
36
24
7
5
68–26
+42
79
|2. Manchester City
36
23
8
5
75–32
+43
77
|3. Manchester United
36
18
11
7
63–48
+15
65
|4. Aston Villa
37
18
8
11
54–48
+6
62
|5. Liverpool
37
17
8
12
62–52
+10
59
|6. Bournemouth
36
13
16
7
56–52
+4
55
|7. Brighton
36
14
11
11
52–42
+10
53
|8. Brentford
36
14
9
13
52–49
+3
51
|9. Chelsea
36
13
10
13
55–49
+6
49
|10. Everton
36
13
10
13
46–46
0
49
|11. Fulham
36
14
6
16
44–50
–6
48
|12. Sunderland
36
12
12
12
37–46
–9
48
|13. Newcastle
36
13
7
16
50–52
–2
46
|14. Leeds United
36
10
14
12
48–53
–5
44
|15. Crystal Palace
36
11
11
14
38–47
–9
44
|16. Nottingham Forest
36
11
10
15
45–47
–2
43
|17. Tottenham
36
9
11
16
46–55
–9
38
|18. West Ham
36
9
9
18
42–62
–20
36
|19. Burnley
36
4
9
23
37–73
–36
21
|20. Wolverhampton
36
3
9
24
25–66
–41
18