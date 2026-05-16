Szoboszlai Dominik úgy csúszott el, mint annak idején példaképe, Steven Gerrard

K. Zs.K. Zs.
2026.05.16. 09:50
Szoboszlai Dominik a pénteki mérkőzés után (Fotó: Getty Images)
Mint beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik két gólpasszt adott péntek este, de nem csupán ezzel adott beszédtémát a drukkereknek, szakértőknek az Aston Villa–Liverpool (4–2) mérkőzés után: második félidőbeli balszerencsés elcsúszása vezetett a birminghamiek második góljához.

Az 57. percben, 1–1-nél Kerkez Milos dobta hátra a labdát a balhátvéd helyén feltűnő Szoboszlai Dominiknak, aki azonban elcsúszott, Morgan Rogers elvitte mellette a labdát, és beadásából Ollie Watkins közelről berúgta az Aston Villa vezető gólját.

„Azt gondoltam, már mindent láttunk ebben az idényben, de tévedtem, ilyesmi még nem volt – mondta a meccs után Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője. – Dominiknak nagyon jó idénye van, és természetesen nem szándékosan hibázott, most ő érzi magát a legrosszabbul. De megtörtént, és utána nagyon-nagyon kínlódtunk, hogy újra lendületbe jöjjünk.”

A közösségi médiában mindennek nyoma van: pillanatok alatt előkerült egy kísértetiesen hasonló felvétel Szoboszlai liverpooli példaképéről, Steven Gerrardról, aki 2014-ben a Chelsea ellen produkált hasonlóan balszerencsés, elhíresült esést – abból is gól lett, a „vörösök” akkor is kikaptak.

A pénteki mérkőzés lefújása után Szoboszlai, amikor megköszönte a biztatást a Birminghambe elutazó liverpooli drukkereknek, kezével bocsánatkérően jelezte nekik: tudja, hogy hibázott…

ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
Aston Villa–Liverpool FC 4–2 (1–0)
Birmingham, Villa Park, 43 033 néző. Vezette: Kavanagh
Aston Villa: E. Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Lindelöf (Barkley, a szünetben), Tielemans (Douglas Luiz, 90.) – McGinn (Sancho, 90.), Rogers, Buendía (Maatsen, 85.) – Watkins. Menedzser: Unai Emery
Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez (Chiesa, 66.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch (Wirtz, 66.), A. Mac Allister – Szoboszlai, C. Jones, Ngumoha – Gakpo (Szalah, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Rogers (42.), Watkins (57., 73.), McGinn (89.), ill. Van Dijk (52., 90+2.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

36

24

7

5

68–26

+42 

79 

  2. Manchester City

36

23

8

5

75–32

+43 

77 

  3. Manchester United

36

18

11

7

63–48

+15 

65 

  4. Aston Villa

37

18

8

11

54–48

+6 

62 

  5. Liverpool

37

17

8

12

62–52

+10 

59 

  6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

  7. Brighton

36

14

11

11

52–42

+10 

53 

  8. Brentford

36

14

9

13

52–49

+3 

51 

  9. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

10. Everton

36

13

10

13

46–46

49 

11. Fulham

36

14

6

16

44–50

–6 

48 

12. Sunderland

36

12

12

12

37–46

–9 

48 

13. Newcastle

36

13

7

16

50–52

–2 

46 

14. Leeds United

36

10

14

12

48–53

–5 

44 

15. Crystal Palace

36

11

11

14

38–47

–9 

44 

16. Nottingham Forest

36

11

10

15

45–47

–2 

43 

17. Tottenham

36

9

11

16

46–55

–9 

38 

18. West Ham

36

9

9

18

42–62

–20 

36 

19. Burnley

36

4

9

23

37–73

–36 

21 

20. Wolverhampton

36

3

9

24

25–66

–41 

18 

 

 

