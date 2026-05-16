Szoboszlai Dominik úgy csúszott el, mint annak idején példaképe, Steven Gerrard

Az 57. percben, 1–1-nél Kerkez Milos dobta hátra a labdát a balhátvéd helyén feltűnő Szoboszlai Dominiknak, aki azonban elcsúszott, Morgan Rogers elvitte mellette a labdát, és beadásából Ollie Watkins közelről berúgta az Aston Villa vezető gólját.

„Azt gondoltam, már mindent láttunk ebben az idényben, de tévedtem, ilyesmi még nem volt – mondta a meccs után Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője. – Dominiknak nagyon jó idénye van, és természetesen nem szándékosan hibázott, most ő érzi magát a legrosszabbul. De megtörtént, és utána nagyon-nagyon kínlódtunk, hogy újra lendületbe jöjjünk.”

"Dominik has had and has a very good season and he doesn't do it on purpose. He's the first one that feels sh*t about it. But it happens."

A közösségi médiában mindennek nyoma van: pillanatok alatt előkerült egy kísértetiesen hasonló felvétel Szoboszlai liverpooli példaképéről, Steven Gerrardról, aki 2014-ben a Chelsea ellen produkált hasonlóan balszerencsés, elhíresült esést – abból is gól lett, a „vörösök” akkor is kikaptak.

A pénteki mérkőzés lefújása után Szoboszlai, amikor megköszönte a biztatást a Birminghambe elutazó liverpooli drukkereknek, kezével bocsánatkérően jelezte nekik: tudja, hogy hibázott…