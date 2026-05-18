Neymar: Egészséges vagyok, és megérdemlem a helyem a vb-keretben

A Santos csatára 128 válogatott mérkőzésével és 79 góljával csúcstartó Brazíliában, de legutóbb 2023 októberében szerepelt a nemzeti csapatban, akkor az Uruguay elleni vb-selejtezőn szalagszakadást szenvedett, műtéten is átesett, azóta pedig szinte rendszeresen sérülésekkel bajlódik. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány a múlt héten megnevezett ötven játékost, akik az úgynevezett kibővített világbajnoki keret tagjai, s köztük helyet kapott a 34 éves csatár is. Az olasz szakember azonban hozzátette, Neymarnak tökéletesen egészségesnek kell lennie, és mellette jól kell játszania a klubjában, hogy bekerülhessen a szűkített vb-keretbe.

„Fizikailag nagyszerűen érzem magam, minden mérkőzéssel javulok” – mondta a támadó a Santos vasárnapi, a Coritibától elszenvedett 3–0-s vereségét követően. Hozzátette, hogy nehéz időszakon van túl, de mindent megtett, hogy szerepelhessen a világbajnokságon.

„Rengeteg ostobaság elhangzott az állapotomról, nagyon szomorú, ahogy az emberek erről beszélnek. Keményen dolgoztam, csendben, otthon” – fogalmazott, és kiemelte, elégedett az eddig mutatott teljesítményével is.

„Egészéges vagyok, és megérdemlem a helyen a vb-keretben, de bármi is történik, Ancelotti minden bizonnyal a huszonhat legjobb játékost viszi majd el a vb-re” – zárta mondandóját a csatár, aki a Coritiba elleni bajnoki végén dühös tiltakozásba kezdett a pálya szélén, mert tévesen cserélték le. Kisebb sérülés miatt az oldalvonalon kívül ápolták, amikor a vezetőedző cserélt, a negyedik játékvezető pedig – állítólag – tévedésből Neymar számát emelte a magasba. Mivel a cserejátékos gyorsan pályára lépett, a Santos csapatkapitánya kénytelen volt leülni a kispadra, majd a kamerának mutatva bizonygatta, hogy az úgynevezett cserekártyán nem is szerepelt a neve. A kirohanás minden bizonnyal azért történt, mert Ancelotti hétfőn szűkíti a brazil világbajnoki keretét.