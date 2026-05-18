Nemzeti Sportrádió

Neymar: Egészséges vagyok, és megérdemlem a helyem a vb-keretben

2026.05.18. 10:04
Fotó: Getty Images
Címkék
brazil labdarúgás Santos Neymar
A hazájában válogatottsági rekordernek számító Neymar kijelentette, megérdemli a helyét a labdarúgó-világbajnokságra nevezett kibővített brazil keretben.

A Santos csatára 128 válogatott mérkőzésével és 79 góljával csúcstartó Brazíliában, de legutóbb 2023 októberében szerepelt a nemzeti csapatban, akkor az Uruguay elleni vb-selejtezőn szalagszakadást szenvedett, műtéten is átesett, azóta pedig szinte rendszeresen sérülésekkel bajlódik. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány a múlt héten megnevezett ötven játékost, akik az úgynevezett kibővített világbajnoki keret tagjai, s köztük helyet kapott a 34 éves csatár is. Az olasz szakember azonban hozzátette, Neymarnak tökéletesen egészségesnek kell lennie, és mellette jól kell játszania a klubjában, hogy bekerülhessen a szűkített vb-keretbe.

„Fizikailag nagyszerűen érzem magam, minden mérkőzéssel javulok” – mondta a támadó a Santos vasárnapi, a Coritibától elszenvedett 3–0-s vereségét követően. Hozzátette, hogy nehéz időszakon van túl, de mindent megtett, hogy szerepelhessen a világbajnokságon.

„Rengeteg ostobaság elhangzott az állapotomról, nagyon szomorú, ahogy az emberek erről beszélnek. Keményen dolgoztam, csendben, otthon” – fogalmazott, és kiemelte, elégedett az eddig mutatott teljesítményével is.

„Egészéges vagyok, és megérdemlem a helyen a vb-keretben, de bármi is történik, Ancelotti minden bizonnyal a huszonhat legjobb játékost viszi majd el a vb-re” – zárta mondandóját a csatár, aki a Coritiba elleni bajnoki végén dühös tiltakozásba kezdett a pálya szélén, mert tévesen cserélték le. Kisebb sérülés miatt az oldalvonalon kívül ápolták, amikor a vezetőedző cserélt, a negyedik játékvezető pedig – állítólag – tévedésből Neymar számát emelte a magasba. Mivel a cserejátékos gyorsan pályára lépett, a Santos csapatkapitánya kénytelen volt leülni a kispadra, majd a kamerának mutatva bizonygatta, hogy az úgynevezett cserekártyán nem is szerepelt a neve. A kirohanás minden bizonnyal azért történt, mert Ancelotti hétfőn szűkíti a brazil világbajnoki keretét.

Foci vb 2026
16 órája

Neymar kiborult: tévedésből cserélték le a kerethirdetés előtti utolsó meccsén

A Santos csapatkapitányát az oldalvonal mellett ápolták, s a játékvezetők azt hitték, őt akarja lecserélni Cuca vezetőedző.

A június 11-én kezdődő, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán az ötszörös világbajnok brazil válogatott a C-csoportban szerepel. Két nappal a nyitómérkőzés után Marokkó, június 19-én Haiti, újabb öt nap elteltével pedig Skócia ellen lép pályára.

A vb mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.

június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–MarokkóX–X
június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–SkóciaX–X
június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–MarokkóX–X
június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–HaitiX–X
június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–BrazíliaX–X
június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–HaitiX–X
a c-csoport menetrendje

 

brazil labdarúgás Santos Neymar
Legfrissebb hírek

Neymar kiborult: tévedésből cserélték le a kerethirdetés előtti utolsó meccsén

Foci vb 2026
16 órája

Ancelotti: Neymar sokat javult, mindenki szereti őt, de a döntés az enyém

Foci vb 2026
2026.05.13. 11:01

Neymar bekerült, Estevao kimaradt – kihirdette a brazilok bő vb-keretét Ancelotti

Foci vb 2026
2026.05.12. 10:55

Messi szeretné, ha Neymar is játszana a vb-n

Foci vb 2026
2026.05.09. 10:27

Neymar ütött? A Santos vizsgálatot indított Robinho fiának panaszára

Minden más foci
2026.05.05. 09:24

A Cincinnati óvatosan megkezdte a Neymar-hadműveletet – sajtóhír

Minden más foci
2026.04.10. 14:07

Romário: Neymarnak ott a helye a világbajnokságon

Foci vb 2026
2026.03.24. 21:40

Wayne Rooney Neymarról: Sosem volt világklasszis játékos

Minden más foci
2026.03.20. 17:29
Ezek is érdekelhetik