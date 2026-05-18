Bronzérmek a Borházban – ünnepi ebéddel zárta az idényt a Paks
Nem pihentek sokat a Paksi FC labdarúgói a Diósgyőri VTK otthonában szombaton aratott 3–1-es győzelem után. A késői hazaérkezés után vasárnap a déli órákban a Szekszárdhoz tartozó Decsre utazott a bronzérmet szerző keret, s a helyi impozáns Fritz Borházban tartott idényzárót, valamint a bronzérmek átvétele után ünnepi ebéddel zárult a bajnoki évad.
A Paks könnyed játékkal nyert a DVTK ellen, ez a siker egyben azt is jelentette, hogy 53 pontot szerezve, több győzelmének köszönhetően megelőzte az ugyancsak 53 pontot gyűjtő Debreceni VSC-t, így akárcsak tavaly, harmadik lett az NB I-ben. Bognár György vezetőedző együttese tehát ismét az európai kupaporondon szerepelhet, a nyáron egyből a Konferencialiga-selejtezőben indul (egy éve Magyar Kupa-győztesként az Európa-ligában kezdett).
Az ünnepi eseményen nemcsak a tolnai klub vezetői, támogatói, valamint a szakmai stáb és a keret, hanem a csapatot segítő alkalmazottak is jelen voltak. A Magyar Labdarúgó-szövetséget Vámos Tibor versenyigazgató, valamint Studniczky Ferenc versenybizottsági elnök képviselte, ők adták át az érmeket. A rendezvény fényét emelte a remek helyszín: a szekszárdi borvidék évszázados családi hagyományokra épülő legszebb ódon hangulatú vendéglőjében, a Fritz Borházban költhették el az ebédet a paksiak.
|Július 23-án kezd a Konferencialigában a Paks és a DVSC
Az NB I harmadik, illetve negyedik helyezettje a Konferencialiga második selejtezőkörében kezdheti európai kupaszereplését, köszönhetően annak, hogy a magyar bajnokság 24. az európai rangsorban.
A bronzérmes Paksi FC és az eggyel mögötte végző DVSC július 23-án lép pályára először a sorozatban, párharcuk visszavágóját egy héttel később, július 30-án rendezik. A lehetséges ellenfelek közül jó néhány ismert, ám azt egyelőre nem tudni, hogy 5.437-es UEFA-együtthatójukkal kiemeltként indulhatnak-e – az előző idényben 6.350-ös együtthatóra volt hozzá szükség. Amíg a mezőny nem lesz teljes, marad az izgalom, a sorsolást június 17-én tartják. (B. L.)