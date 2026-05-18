Bronzérmek a Borházban – ünnepi ebéddel zárta az idényt a Paks

Nem pihentek sokat a Paksi FC labdarúgói a Diósgyőri VTK otthonában szombaton aratott 3–1-es győzelem után. A késői hazaérkezés után vasárnap a déli órákban a Szekszárdhoz tartozó Decsre utazott a bronzérmet szerző keret, s a helyi impozáns Fritz Borházban tartott idényzárót, valamint a bronzérmek átvétele után ünnepi ebéddel zárult a bajnoki évad.

A Paks könnyed játékkal nyert a DVTK ellen, ez a siker egyben azt is jelentette, hogy 53 pontot szerezve, több győzelmének köszönhetően megelőzte az ugyancsak 53 pontot gyűjtő Debreceni VSC-t, így akárcsak tavaly, harmadik lett az NB I-ben. Bognár György vezetőedző együttese tehát ismét az európai kupaporondon szerepelhet, a nyáron egyből a Konferencialiga-selejtezőben indul (egy éve Magyar Kupa-győztesként az Európa-ligában kezdett).