Kovács Bendegúz izgalmas napokat él meg – a nyáron szintet léphet

– Milyen visszajelzéseket kaptak Bendegúz múlt heti bemutatkozása után, hogyan értékelték az első felnőttmeccsét?

– Személyesen nagyon jól sikerült neki a meccs, amiért járt a vállveregetés a társaktól és a szakmai stábtól, de a csapat szempontjából felemásan alakult a mérkőzés, hiszen a továbbjutás nem jött össze. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy több alapember a kispadon kapott helyet a meccsen, és be sem álltak, ahogy például Troy Parrott sem, pihenőt kaptak a vasárnapi kupadöntő előtt. A meccs előtt jelezte is a stáb, hogy több fiatal lehetőséget kaphat, így Bendegúz is bemutatkozhat. Ezzel a megfiatalított csapattal pedig a 2–2-es döntetlen jó eredmény. Egyébként azt láttam Bendegúzon, ahogy beállt, az első pillanattól nagyon együtt élt a játékkal, folyamatosan abba az irányba fordult, ahonnan várhatta a beadásokat, bár a csapatra alapvetően nem jellemzők a szélről magasan beívelt labdák, a fiam becserélése után tudatosan játszott erre a csapat. Tudták a társak is, hogy van kit megjátszani középen, ennek volt köszönhető az az akció, amelynél a gólpasszt adta.

– Hogyan élte meg, hogy ezek után a kupadöntőn is bekerült a keretbe?

– Ez jó visszaigazolás volt a múlt heti teljesítménye után. Ezt értékelni kell, hiszen harminc-harmincöt játékos verseng azért, hogy egyáltalán a meccskeretbe bekerüljön. Bendegúz az elmúlt hetekben egyre többször edzhetett a felnőttekkel, és vasárnap negyedik alkalommal a mérkőzésre nevezett keretbe is bekerült. Viszont nem siettetünk semmit, sem a klubjában, sem a válogatottnál. Legutóbb például kiválóan érezte magát az U19-es válogatottban, nagyon jól kijött a társakkal és a stábbal is, mindig ott szeretne bizonyítani, ahol lehetőséget kap.

– Milyen ünneplésben volt része Bendegúzéknak a rotterdami kupadöntő után?

– Óriási ünneplés volt a pályán és az öltözőben egyaránt, valamint a szurkolókkal már Alkmaarban, éjszakába nyúlóan, a saját stadionjuk előtt is. Én is ott töltöttem az estét a fanatikusok között, ami fantasztikus élmény volt. Bendegúz a magyar nemzeti lobogóval a vállán emelte magasba a trófeát az AZ B-közép előtt, később az öltözőben is a derekán viselte végig a magyar zászlót.

Kovács Bendegúz és a büszke édesapa, Kovács Ottó

– Az AZ Alkmaarnál jól látszik, hogy tudatosan, lépésről lépésre építi a klub Bendegúz karrierjét. Az előző klubjánál, az Ajaxnál ezt nem érezték?

– Tavaly tavasszal, amikor megkötöttük a 2028 nyaráig szóló profi szerződését, már vázolta a klub ifjúsági csapataiért felelős sportigazgatója azokat a lépcsőfokokat, melyeken keresztül kell haladnia az első csapatig vezető úton. Abban benne volt az U19-es csapat, amelyben ebben az idényben tizenhét meccsen tizenöt gólt szerzett, benne volt az UEFA Ifjúsági Liga (hat meccs, kilenc gól) és a holland másodosztály a második csapattal (tizenhárom mérkőzés hét gól). Ezeken mind keresztül is ment, mire aztán a Sahtar ellen bemutatkozhatott az első csapatban. Az Ajaxnál az elején, amikor odaigazolt, még szóba került a hosszabb távú jövő, de utána érkezett két új vezető, és ők már nem láttak fantáziát benne, így tavaly nyáron a szerződése lejártával távozott. Azóta azok a vezetők már nincsenek is a klubnál, idén Jordi Cruijff lett a sportigazgató, aki most szervezi újjá a kiválasztást az amszterdamiaknál spanyol szakemberek bevonásával az előző, átmeneti időszak után.

– Mik lehetnek a következő lépcsőfokok?

– Izgalmas napok előtt állunk. Most az a helyzet, hogy adott meccs után közli a stáb Bendegúzzal, mikor, melyik csapatnál van jelenése másnap. A Sahtar elleni találkozó után három opció volt: szabadnapot kap péntekre, vagy elutazik az AZ Jong aktuális meccsére, vagy készül az első csapattal a kupadöntőre. Végül az utóbbi mellett döntött a szakmai stáb. Abban bízik, hogy a hátralevő négy bajnoki fordulóra már maradhat az első csapattal. A kupamérkőzés után, most a holland élvonalban történő bemutatkozás a következő lépés a karrierjében. A nyáron az AZ-hoz is érkezik egy új sportigazgató, akivel már volt egy beszélgetése a fiamnak. Reményeink szerint a nyári felkészülést már az első csapattal kezdheti meg, és az első keret állandó tagja lesz a következő idényben.

– Több klubbal is szóba hozta már a nemzetközi sajtó, de akkor ezek szerint szóba sem kerül egy nyári átigazolás?

– Az AZ-nál tényleg azt érezzük, hogy a szertárostól a felső vezetőkig mindenki a játékosok fejlődéséért dolgozik, ez itt közös érdek. Valóban sok csapattal szóba hozták Bendegúzt, de nincs szándékában váltani, itt akarja meghálálni a bizalmat. Ez egy tranzitklub, amely a legmagasabb szintre, az elit bajnokságok élcsapatainak képez játékosokat, például a Liverpoolban, a Manchester Cityben és a Juventusban is találunk korábbi AZ-játékost. Egyébként egy neves spanyol ügynökség, a többek között a Barcelona sztárjait, Pedrit és Ferran Torrest is képviselő Leaderbrock képviseli a fiam ügyeit, de a menedzserekkel együtt úgy ítéljük meg, hogy először itt, Hollandiában kell fontos csapattaggá válnia.

– Látszólag nagyon hasonlóan építik Bendegúz pályafutását ahhoz, amit néhány éve Szoboszlai Dominik esetében is megfigyelhettünk. Nemcsak a megfontolt klubváltásokat illetően, hanem azért is, mert Szoboszlai Zsolthoz hasonlóan édesapaként ön is alapított egy utánpótlásműhelyt, amelyben megalapozta a fia jövőjét.

– Igen, valóban hasonló a helyzet, mi is abban a tudatos pályaépítésben hiszünk, amit Szoboszlai Dominiknál láthattunk. Jómagam az 1980-as évek végétől benne élek a magyar futballban, egykoron az NB III-as Füzesabonyban is játszottam, illetve végigjártam a megyei bajnokságokat, jelenleg is fiatalok karrierépítésével foglalkozom. Amikor Bendegúz megszületett, egész kis korától nagyon szeretett labdával játszani, és szerettem volna egy olyan közeget kialakítani neki, amelyben jól érzi magát, és elkezdhet ismerkedni a futball alapjaival. Ezért is alapítottam meg Nyíregyházán a Fiatal Gyémántok utánpótláscsapatot. Akkor még nem gondolkodtam karrierben, ez egy teljesen amatőr csapat volt, ahol hivatalos igazolás nélkül is szerepelhettek a gyerekek. Bendegúz közel hét évet töltött el ott, mielőtt átigazolt Debrecenbe.

– Miért pont Debrecen, és hogyan következett aztán Hollandia?

– Tizenegy éves korára már látszott, hogy van érzéke a futballhoz, és a környék három, abban az időben legmagasabb szinten játszó klubja is próbajátékra hívta: a Debrecen mellett a Nyíregyháza és a Kisvárda is. Mindhárom klubnál megfelelt, az egyiknél tornagólkirály is lett. Akkoriban utánpótlásszinten a DVSC játszott a legmagasabb szinten, és mivel a lányom is Debrecenben kezdett el kézilabdázni, azt választottuk, oda költöztünk a családdal. Három év alatt háromszor lett bajnok a Loki korosztályos csapatával, és volt gólkirály is, pedig nem számított alapembernek, általában csereként kapott lehetőséget. Miután U14-ben országos bajnokok lettek, úgy ítéltük meg, mivel itthon már szerepelt a legerősebb korosztályos csapatban, a következő szintet egy külföldi átigazolás jelenthetné. Ekkor utánanéztem, melyek azok az európai utánpótlásműhelyek, amelyek a legnagyobb számban adnak el játékosokat a legerősebb európai bajnokságokba. Ebben az Ajax kiemelkedett, ezért elmentünk Hollandiába egy táborba, amelyet a klub szervezett, és ott rákérdeztem, hogyan tudna a fiam hozzájuk szerződni. Mire az volt a válasz, hogy oda kell költözni. Ekkor úgy alakítottuk az életünket, hogy Hollandiába tudjunk költözni, minél inkább segítve Bendegúz pályafutását, aki ekkor már tudatosan, nagyon sok különedzéssel készült a külföldi folytatásra. Itthon a korábbi válogatott csatár, Tisza Tibor egyéni képzésein vett részt, de külföldre kikerülve is folyamatosan jártunk különedzésekre. Először egy kisebb városban, Alphen aan den Rijnben kezdett el futballozni, ahova költöztünk. Itt, mint később megtudtuk, tizenkilenc alkalommal nézték meg az Ajax megfigyelői, mielőtt próbajátékra invitálták, melyen megfelelt, így szerződtették végül 2023-ban. Egyébként már akkor is több klub hívta, köztük az AZ is.

– Végül csak Alkmaarban kötött ki…

– Igen, és most tapasztalom, hogy a fiatalok képzésében az AZ is van legalább olyan szinten, mint az Ajax. Emlékszem, amikor először jártunk Alkmaarban meccsen, a Waalwijkkel játszottak, még Kerkez Milos is a csapat tagja volt. Akkor a stadion legfelső sorába kaptunk csak helyet, most pedig már a fiam is ott van a kezdőkörben – hosszú utat tett meg, de ez még mindig csak a kezdet…