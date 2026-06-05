Nemzeti Sportrádió

A sportfavágás elitje versenyez a hétvégén a Városligetben

2026.06.05. 13:15
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Fotó: Getty Images
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Egy héttel a labdarúgó BL-döntő kapcsán megrendezett Bajnokok fesztiválja után a hétvégén újabb rangos, de teljesen más jellegű, viszont igen látványos sporteseménynek ad otthont a Városliget: ezúttal a sportfavágás világelitjének tagjai versenyeznek egymással a Stihl Timbersports World Trophy keretében.

A Városligeti Műjégpályán felállított színpadon közel 40 sportoló, köztük a világ legjobb 16 sportfavágója ragad fejszét. A hazai közönség két magyar sikeréért is szoríthat.

A World Trophy a világ egyik leglátványosabb és legintenzívebb sportfavágó megmérettetése, amelynek budapesti állomásán szombaton 16 órától rendezik meg a sorozat történetének első női világversenyét, a Women’s World Championshipet, majd 19 órától a World Trophy zárja a hétvégét, amelyen a világ elit sportfavágói mellett a háromszoros magyar bajnok Strúbel Bence is indul. A fiatalok számára szervezett úgynevezett Rookie World Championshipet pénteken 19 órától tartják, itt a 17 éves Urbán Ádám képviseli a hazai színeket.

A résztvevők egymás mellett, kieséses rendszerben mérik össze tudásukat, és sorozatban négy versenyszámot kell teljesíteniük a lehető legrövidebb időn belül. Ennek keretében gyári láncfűrésszel, valamint egy speciális kézifűrésszel egy-egy szabályos korong levágása, fejszével egy vízszintes rönk átvágása azon állva, valamint fejszével egy függőleges rönk két oldalról való átvágása szerepel a programban.

A sportfavágás gyökerei a 19. századig nyúlnak vissza, amikor Ausztráliában, Új-Zélandon és Észak-Amerikában a fakitermelők gyakran egymással versengve mérték össze, ki tud gyorsabban és hatékonyabban dolgozni a fejszével vagy a fűrésszel. Ezekből az erdei munkához kötődő, spontán párharcokból alakult ki napjainkra az a versenysport, amelyet a Stihl Timbersports mára professzionális, nemzetközi sorozattá emelt.

Az eseményre Budapestre érkezett többek között a háromszoros World Trophy-győztes, világcsúcstartó új-zélandi Jack Jordan, a 2023-ban második lengyel Michal Dubicki és a 2024-ben ezüstérmes cseh Matyás Klíma.

 

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