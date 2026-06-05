Nemzeti Sportrádió

Serena Williams London után Berlinben is pályára lép

2026.06.05. 13:04
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Fotó: Getty Images
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tenisz női tenisz Serena Williams
A jövő heti, londoni tenisztorna után Berlinben is pályára lép Serena Williams.

A 44 esztendős, legendás amerikai játékos kedden jelentette be, hogy újra ütőt ragad és női párosban ismét indul. Csütörtökön az is biztossá vált, hogy a londoni viadalon a világranglistán kilencedik, 19 éves kanadai Victoria Mboko lesz a partnere.

Pénteken derült ki, hogy Williams a június 15-én kezdődő berlini versenyen is pályára lép, ugyancsak párosban. Hogy a német fővárosban ki lesz a játékostársa, az még nem ismert.

Az egyesben 23-szoros Grand Slam-győztes Williams 2022-ben vonult vissza.

 

tenisz női tenisz Serena Williams
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