Serena Williams London után Berlinben is pályára lép

A 44 esztendős, legendás amerikai játékos kedden jelentette be, hogy újra ütőt ragad és női párosban ismét indul. Csütörtökön az is biztossá vált, hogy a londoni viadalon a világranglistán kilencedik, 19 éves kanadai Victoria Mboko lesz a partnere.

Pénteken derült ki, hogy Williams a június 15-én kezdődő berlini versenyen is pályára lép, ugyancsak párosban. Hogy a német fővárosban ki lesz a játékostársa, az még nem ismert.

Az egyesben 23-szoros Grand Slam-győztes Williams 2022-ben vonult vissza.