Albek Anna: Egész évben azért küzdöttünk, hogy ide eljussunk

A Metz a női kézilabda Bajnokok Ligájában az elmúlt két kiírásban egyaránt a negyedik helyen zárt. A francia együttes két magyarral a soraiban változtatna ezen, szombaton a bukaresti CSM ellen kezdenek Albek Annáék az MVM Dome-ban. A jobbátlövő szerint az elmúlt évek tapasztalatai segíthetnek a Metznek, hogy újra éremmel távozhasson Budapestről.
ELŐDÖNTŐ
Június 6., szombat
15.00: Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román)
18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC
HELYOSZTÓK
Június 7., vasárnap
15.00: a harmadik helyért
18.00: döntő
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