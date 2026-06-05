Nemzeti Sportrádió

Albek Anna: Egész évben azért küzdöttünk, hogy ide eljussunk

2026.06.05. 14:13
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Albek Anna éremmel távozna az MVM Dome-ból (Fotó: NSO Tv)
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kézilabda női kézilabda Metz Handball Final Four Albek Anna
A Metz a női kézilabda Bajnokok Ligájában az elmúlt két kiírásban egyaránt a negyedik helyen zárt. A francia együttes két magyarral a soraiban változtatna ezen, szombaton a bukaresti CSM ellen kezdenek Albek Annáék az MVM Dome-ban. A jobbátlövő szerint az elmúlt évek tapasztalatai segíthetnek a Metznek, hogy újra éremmel távozhasson Budapestről.

ELŐDÖNTŐ
Június 6., szombat
15.00: Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román)
18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC

HELYOSZTÓK
Június 7., vasárnap
15.00: a harmadik helyért
18.00: döntő

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