Albek Anna: Egész évben azért küzdöttünk, hogy ide eljussunk

A Metz a női kézilabda Bajnokok Ligájában az elmúlt két kiírásban egyaránt a negyedik helyen zárt. A francia együttes két magyarral a soraiban változtatna ezen, szombaton a bukaresti CSM ellen kezdenek Albek Annáék az MVM Dome-ban. A jobbátlövő szerint az elmúlt évek tapasztalatai segíthetnek a Metznek, hogy újra éremmel távozhasson Budapestről.

ELŐDÖNTŐ

Június 6., szombat

15.00: Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román)

18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC HELYOSZTÓK

Június 7., vasárnap

15.00: a harmadik helyért

18.00: döntő