F1: tíz évvel meghosszabbították a Las Vegas-i Nagydíj szerződését

A Formula–1 hivatalosan bejelentette, hogy tíz évvel meghosszabbította a Las Vegas-i Nagydíj szerződését, így a nevadai futam 2037-ig biztosan a versenyprogram része marad.
Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója a hosszabbításról szóló közleményben kiemelte: a futam 2023-as bemutatkozása óta gyorsan a világ legnépszerűbb sporteseményei közé emelkedett, amelyen a sportot övező körítés, szórakoztatás világszínvonalú, így a világ üzleti vezetői, hírességei, influenszerei számára kiemelt célpont lett.
A Las Vegas-i futamot a 6.2 kilométer hosszú városi pályán rendezik meg, 2023-ban és 2025-ben a holland Max Verstappen (Red Bull) nyert, 2024-ben a brit George Russell (Mercedes) bizonyult a legjobbnak. Az idei versenyt november 21-én tartják.
Az F1 ezen a hétvégén a Monacói Nagydíjjal folytatódik.
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