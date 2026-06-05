F1: tíz évvel meghosszabbították a Las Vegas-i Nagydíj szerződését

Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója a hosszabbításról szóló közleményben kiemelte: a futam 2023-as bemutatkozása óta gyorsan a világ legnépszerűbb sporteseményei közé emelkedett, amelyen a sportot övező körítés, szórakoztatás világszínvonalú, így a világ üzleti vezetői, hírességei, influenszerei számára kiemelt célpont lett.

A Las Vegas-i futamot a 6.2 kilométer hosszú városi pályán rendezik meg, 2023-ban és 2025-ben a holland Max Verstappen (Red Bull) nyert, 2024-ben a brit George Russell (Mercedes) bizonyult a legjobbnak. Az idei versenyt november 21-én tartják.

Az F1 ezen a hétvégén a Monacói Nagydíjjal folytatódik.