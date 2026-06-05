Nemzeti Sportrádió

Nyílt edzés lesz Debrecenben a magyar válogatott Kazahsztán elleni meccse előtt

2026.06.05. 13:10
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Fotó: Czinege Melinda
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magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Nagyerdei Stadion
A magyar labdarúgó-válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei Stadionban.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának pénteki tájékoztatása szerint a Kazahsztán elleni, keddi barátságos mérkőzést megelőző napon 17 órakor kezdődik az edzés, de az érdeklődők már 16 órától beléphetnek a stadionba. Először az A-oldalt, majd szükség esetén a B-oldalt is megnyitják a szervezők.

Az edzés végén – korlátozott számban – lehetőség nyílik aláírások gyűjtésére és fotók készítésére a játékoskeret tagjaival.

A nyilvános edzésre a belépőjegyek – amelyek nem konkrét helyre szólnak – jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy az MLSZ idén ünnepli fennállása 125. évfordulóját.

 

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