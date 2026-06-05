A Rossi-korszak nyitányát és a rossz emlékű Leekens-érát idézi a válogatottra váró finn, kazah páros

♦ A FIFA világranglistáján 42. magyar labdarúgó-válogatott még veretlen a 2026-os esztendőben: március végén a Puskás Arénában előbb 1–0-ra legyőzte Szlovéniát, majd pár nappal később ugyanott gól nélküli döntetlenre végzett Görögországgal, tehát ebben a naptári évben még nem kapott gólt, amit előzetesen az egyik fő célnak nevezett meg Marco Rossi szövetségi kapitány, majd sikerként értékelt. Az esztendő első két találkozóját az olasz szakvezető irányításával harmadszor tudta hátul nullára lehozni a csapat, korábban ez 2023-ban (Észtország 1–0, Bulgária 3–0), majd 2024-ben (Törökország 1–0, Koszovó 2–0) sikerült. A négy alkalomból háromszor Dibusz Dénes, egyszer, a törökök ellen pedig Gulácsi Péter védte a mieink kapuját, most egyikük sincs a keretben. Utóbbi ugyanis tavaly lemondta válogatottságot, a Ferencváros kapusa pedig az idén másodszor sem kapott meghívót.

A búcsúra készülő Szappanos Péter kétszer szerepelt a válogatottban, és gólt még nem kapott (Fotó Kovács Péter)

♦ Ott van viszont a keretben a Puskás Akadémia kapuvédője, Szappanos Péter, aki lapunk osztályzatai alapján a 2025–2026-os bajnokság legjobb labdarúgója lett, és a maga 35 évével most a legidősebb játékos a behívottak közül. A kétszeres válogatott, többnyire harmadik számúként figyelembe vett, ugyanakkor 39-szer kispados kapusról Rossi csütörtöki sajtótájékoztatón is megerősítette, hogy minden bizonnyal utoljára kerettag, az MTI-nek pedig azt is elmondta, hogy a finnek ellen ő kezd majd a kapuban. Szappanos először 2021 novemberében, még a Bp. Honvéd játékosaként kapott meghívót, majd egy évvel később a görögök elleni győztes budapesti felkészülési mérkőzésen (2–1) debütált a válogatottban, bár a kapitány csak a 92. percben küldte be a pályára Dibusz helyett. A nemzeti csapatban másodszor tavaly júniusban Azerbajdzsánban (2–1) kapott lehetőséget, ekkor az 58. percben Tóth Balázst váltotta. Gólt még nem kapott a válogatottban.

♦ Kevésbé örvendetes tény, hogy a magyar válogatott az idén eddig csupán egyszer talált be az ellenfelek kapujába: a szlovénok elleni győztes gólt Schön Szabolcs lőtte. A bajnok ETO játékosa sérülés miatt most hiányzik a keretből, és a csütörtöki sajtótájékoztatón kiderült, hogy hasonló okokból ezúttal Bolla Bendegúzra és Dárdai Mártonra sem számíthat a kapitány. A Rossi-érában egyébként most történt meg harmadszor, hogy a magyar nemzeti együttes csupán egy gólt hozott össze az év első két mérkőzésén, előzőleg 2022-ben (Szerbia 0–1, Észak-Írország 1–0) és tavaly (Törökország 1–3 és 0–3).

♦ A jelenlegi keretből Sallai Roland és Willi Orbán lépett pályára legtöbbször a magyar nemzeti együttesben: 66-szor. Ha ők mindkét mérkőzésen szerepet kapnak, két legendás játékost is beérnek az örökranglistán, Kocsis Sándort és Schlosser Imrét. A csapatkapitány Szoboszlai Dominik 63 válogatottságnál jár. Ha a Liverpool középpályása egyik júniusi felkészülési mérkőzésről sem marad le, akkor az örökranglistán lehagyja a 64 fellépéssel rendelkező Illés Bélát és Fiola Attilát.

♦ Hét olyan játékost találunk a keretben, aki korábban még nem lépett pályára a válogatottban: Yaakobishvili Áront, Csinger Márkot, valamint a most először meghívót kapó Kovács Bendegúzt, Markgráf Ákost, Pécsi Ármint, Szendrei Norbertet és Tóth Rajmundot. A holland AZ felnőttcsapatában a Konferencialigában gólpasszal bemutatkozó, a bajnokságban háromszor csereként játéklehetőséget kapó, 19 esztendős, 199 centi magas középcsatár, Kovács az egyetlen játékos a keretben, aki még a 20. életévét sem töltötte be. A keretben nyolc olyan futballista van, aki még az U21-es csapatba is beférne: Szendrei kivételével az A-válogatottban debütálásra váró előbb említett hat játékos, továbbá Tóth Alex és Gruber Zsombor. Rossinál egyébként az idén két új játékos mutatkozott be, Szűcs Tamás és Bárány Donát, így a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz kapitány 2018-as kinevezése óta eddig összesen 57 újoncot avatott, a legtöbbet, 11-et a múlt esztendőben. Most a finnek ellen nagy esély van a győri védő, Csinger bemutatkozására, de az is előfordulhat, hogy Rossi kedd estéig eljuthat a 60. újoncig.

♦ A legtöbb gólt a jelenlegi keretből Szoboszlai szerezte a válogatottban, 17-et, őt Sallai követi 15-tel, majd Varga Barnabás jön a sorban 13-mal, míg a lista negyedik helyén Orbán van 6 találattal.

♦ Megszakítás nélkül a leghosszabb ideje Szoboszlai tagja a magyar válogatottnak, hiszen legutóbb 2021. november 15-én, a Lengyelország ellen Varsóban 2–1-re megnyert vb-selejtezőről hiányzott, azóta sorozatban 45-ször volt kezdő.

♦ Marco Rossi az örökranglistán a második legtöbbet foglalkoztatott magyar szövetségi kapitány a 117 meccsen (62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség) dirigáló Baróti Lajos után. Az olasz szakember eddigi mérlege a magyar válogatottal 84 mérkőzésen 38 győzelem, 20 döntetlen és 26 vereség, 113–100-as gólkülönbség mellett. A győzelmek örökrangsorában Rossi a harmadik Baróti és Sebes Gusztáv (69 meccs, 50 győzelem, 12 döntetlen, 7 vereség) után. Irányításával eddig 25 ország válogatottját sikerült legyőzni.



MAGYARORSZÁG–FINNORSZÁG

♦ A két válogatott 1922 óta 18 hivatalos mérkőzést játszott egymással, az örökmérleg jelentős magyar fölényt mutat, hiszen a 12 győzelem mellett a döntetlenek és a finn sikerek száma is egyaránt 3. A gólkülönbség 47–12 a mieink javára.

♦ Az első hat találkozót kivétel nélkül a magyar válogatott nyerte meg, a finneknek egészen 1978 szeptemberéig kellett várniuk az első diadalra. Ekkor Európa-bajnoki selejtezőn 2–1-re győztek Helsinkiben Kovács Ferenc csapata ellen, amelyben az argentínai világbajnokságon történt kiállításukat követően kiszabott MLSZ-eltiltás miatt Nyilasi Tibor és Törőcsik András sem lehetett ott.

♦ A legutóbbi négy összecsapásukon rendre csak az egyik csapat tudott betalálni, ez háromszor a magyar volt és csak egyszer a finn. Az utóbb említett, 2018. szeptember 8-i, tamperei Nemzetek Ligája-mérkőzés (0–1) arról maradt még emlékezetes, hogy Rossi akkor ült először a magyar válogatott kispadján. Azon a találkozón a mai kerettagok közül egyedül Sallai Roland játszott, aki kezdőként 78 percet töltött a pályán. A két csapat máig utolsó mérkőzését – szintén az NL-ben – 2018. november 18-án a Groupama Arénában rendezték, és azt Szalai Ádám és Nagy Ádám góljával 2–0-ra a mieink nyerték meg. Akkor már Willi Orbán is játszott, Sallai viszont nem. A finneknél két kapus maradt meg a 2018-as csapatból: a tamperei meccsen védő Lukas Hradecky és a budapestin szerepeltetett Jesse Joronen.

♦ Magyar földön kilencszer mérték össze erejüket, a mérleg 6 magyar győzelem, 2 döntetlen és 1 finn siker, az egyetlen vereséget 2014 márciusában szenvedtük el Győrben, amikor az északiak 2–1-es sikert értek el Pintér Attila akkor alakuló együttese ellen.

♦ A finnek elleni legemlékezetesebb mérkőzésünk az 1997. októberi, a helsinki világbajnoki selejtezőn egy 91. percben eső, burleszkfilmbe illő öngóllal 1–1-et értünk el Helsinkiben. Ez az eredmény akkor vb-pótselejtezőt ért. Azóta még háromszor fordult elő, hogy az északiak ellen a hajrában harcoltuk ki a győzelmet: 2010 októberében Helsinkiben (2–1) Dzsudzsák Balázs a 94. percben, 2014 novemberében a Groupama Arénában (1–0) Gera Zoltán a 84. percben, 2015 júniusában a finn fővárosban (1–0) pedig Stieber Zoltán a 82. percben szerezte meg a mérkőzést eldöntő gólt.

♦ A finn válogatott 74. a világranglistán, tehát 32 hellyel található van hátrébb a magyarnál. Az északiak keretének összértéke a Transfermarktnál 42.6 millió euró, ez majdnem 60 millióval kevesebb, mint amennyit Szoboszlai Dominik egymaga ér (100 millió) és 21 százaléka a teljes magyar keretének (202.3 millió euró). Az északiak legértékesebb játékosa a portál szerint 5 millió euróval Naatan Skyttä, a német másodosztályú Kaiserslautern támadó középpályása. Rajta kívül még két labdarúgójukat érdemes kiemelni, Ville Koskit, a spanyol élvonalban 14. helyen végző Alavés középső védőjét, valamint a már említett Hradeckyt, a francia bajnokságban 7. helyen záró Monaco 36 esztendős kapusát. Rossi még két támadójukra, Benjamin Källmanre (Hannover) és Joel Pohjanpalóra (Palermo) hívta fel a figyelmet. Egy olyan játékost is találunk a keretben, akinek van magyar élvonalbeli tapasztalata, ő az 50-szeres válogatott jobbhátvéd, Nikolai Alho, aki 2021 januárjától egy éven át szerepelt az MTK-ban.

♦ A finnek szövetségi kapitánya a 49 esztendős dán Jacob Friis, aki 2025 januárjától tölti be ezt a tisztséget, az eddigi mérlege 13 mérkőzésen 5 győzelem, 2 döntetlen és 6 vereség. Az északiak a 2026-os világbajnokság selejtezőjében egy ötös csoportba kerültek, amelyben Hollandia és Lengyelország mögött 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel a harmadik helyen végeztek. Érdekesség, hogy hazai pályán 2–1-re legyőzték a lengyeleket, viszont 1–0-ra kikaptak a máltaiaktól. Az idén három hivatalos felkészülési mérkőzést játszottak, márciusban az új-zélandi tornán 2 –0-ra megverték a házigazdákat, majd 1–1-re végeztek a Zöld-foki-szigetekkel, múlt vasárnap pedig Mainzban 4–0-s vereséget szenvedtek a németektől. Hétfő délelőtt egy 2x25 perces, nem hivatalos edzőmérkőzést is játszottak velük, amelyen 1–0-ra maradtak alul.

MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN

♦ Mindössze kétszer találkoztak eddig, és mindkét csapat 1 győzelmet tud felmutatni. Először, 2014. június 7-én a magyar válogatott hazai pályán Priskin Tamás fejesével, Varga Roland szabadrúgásával. valamint egy öngóllal 3–0-ra győzött a régi Puskás Ferenc Stadionban, amelynek lebontása előtt ez volt az utolsó válogatott mérkőzés. Meg kell említeni, hogy a kazahoktól Valerij Korobkint a 62. percben 1–0-s állásnál második sárga lappal kiállították. Érdekesség, hogy Pintér Attila szövetségi kapitány kezdőcsapatában akkor négy olyan játékos kapott helyet, aki pályafutása során legfeljebb három válogatottságig jutott: a Haladás kapusa, Rózsa Dániel (2), a Paks jobbhátvédje, Heffler Tibor (2), a Haladás azon a meccsen debütáló középpályása, Nagy Gábor (1), valamint az MTK szűrője, Zsidai László (3).

♦ A második összecsapásra 2018. március 23-án a Groupama Arénában került sor. Ez volt a belga szövetségi kapitány, a mindössze négy felkészülési találkozóra bizalmat kapó és ezeket nyeretlenül záró (1 iksz, 3 vereség) Georges Leekens bemutatkozó mérkőzése, amely rosszabbul nem is indulhatott volna, hiszen a kazahok 10 perc elteltével már 2–0-ra vezettek és onnantól végig győzelemre állva meglepetésre 3–2-re nyertek. A magyar csapat góljait Szalai Ádám és Németh Krisztián lőtték. A kazahok elleni két találkozón nem kapott szerepet olyan labdarúgó, aki most is benne van Rossi keretében.

♦ Kazahsztán a Comore-szigetek mögött és Kenya előtt a 110. helyet foglalja el a legfrissebb világranglistán, keretének összértéke a Transfermarkt szerint 17.35 millió euró. A legértékesebb játékosa Makszim Szamodorov, az Ahmat Groznij jobbszélsője és Dasztan Szatpajev, a Kajrat Almati mindössze 17 (!) esztendős középcsatára, egyaránt 3 millió euróval. A keretben a 72-szeres válogatott, 36 évével korelnök középső védő, Szergej Malij (Ordabaszi Símkent) az egyetlen, aki játszott már a mieink ellen, ráadásul mindkét találkozón végig a pályán volt.

♦ A kazah válogatottat az 57 éves Talgat Bajszufinov dirigálja, aki kétszer volt már megbízott és most harmadszor kinevezett szövetségi kapitány. Jelenlegi megbízatása január 28-tól ez év végéig szól. Ilyen vagy olyan jogcímen, eddig összesen 24 meccsen irányította a szovjet utódállam nemzeti együttesét, az összesített mérlege 6 győzelem, 8 döntetlen és 10 vereség.

♦ Keddi ellenfelünk a 2026-os vb selejtezője során Belgium, Wales és Észak-Macedónia mögött csoportjában 2 győzelemmel, 2 döntetlennel és 4 vereséggel a negyedik helyet szerezte meg, egyedül Liechtensteint tudta megelőzni. Ebben az évben előbb 1–0-ra verte meg a Comore-szigeteket, majd 2–0-ra Namíbiát, mindkétszer odahaza. Magyarországi fellépése előtt szombaton Örményországban lép pályára.

♦ A mérkőzést eredetileg Kazahsztánban rendezték volna, de később a két ország szövetsége közösen úgy döntött, hogy inkább a 2014-ben átadott debreceni új Nagyerdei Stadion legyen a helyszín. Ott a magyar válogatott még veretlen: a megnyitó évében 2–2-re végzett Dániával, 2015-ben 4–0-ra legyőzte Litvániát, majd 2024-ben 3–0-ra Izraelt.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Csinger Márk (ETO FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

JÚNIUS 5., PÉNTEK

19.45: Magyarország–Finnország, Budapest, Puskás Aréna. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Ante Culina (horvát).

JÚNIUS 9., KEDD

19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen, Nagyerdei Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Pavle Ilics (szerb)

