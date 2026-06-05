Nemzeti Sportrádió

Jeges törölközőkbe csomagolnák Harry Kane-t az angolok

J. Á.J. Á.
2026.06.05. 13:01
null
Címkék
Ivan Toney foci vb 2026 Anglia labdarúgó-világbajnokság 2026 Ollie Watkins Harry Kane L-csoport
Harry Kane az időjárási körülmények és a pihentetés miatt a korábbiakhoz képest viszonylag sokat ülhet a kispadon a világbajnokságon, éppen ezért Ollie Watkins és Ivan Toney szerepe felértékelődhet az angol válogatottnál.

Úgy vigyáznak az angolok Harry Kane-re a világbajnokságon, mint a hímes tojásra. A 32 éves csatár kiváló klub­idényt zárt, 61 gólt szerzett a Bayern München tétmérkőzésein, no meg övé lett az Aranycipő. A június 11-én kezdődő világbajnokságon várható időjárási körülmények (hőség, magas páratartalom) mindenesetre őt is kikezdhetik. Az angolok szerint csak akkor nyerhetik meg a vb-t, ha a csapatkapitányuk végig százszázalékos állapotban lesz, és a torna végéhez közeledve is frissen tartják. Itt jegyezzük meg, 4423 percet töltött a pályán a Bayern Münchenben, majdnem ezerrel többet, mint első németországi idényében.

Habár Anglia a 2024-es Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, jól érzékelhető volt, hogy a viadal végéhez közeledve Harry Kane elfáradt, sokszor sétált a pályán, húzta a lábát, fájt a háta. A válogatott az Egyesült Államokban játssza csoportmeccseit időrendben Horvátország, Ghána és Panama ellen, s az angol futballszövetség arra számít, hogy rendre 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet és magas páratartalom vár a játékosokra – ezért legszívesebben jeges törülközőkbe csomagolnák a klasszis centert.

Jó kérdés, hogy ha az angolok addigra kivívják a továbbjutásukat, a harmadik találkozón pályára kell-e küldeni legnagyobb sztárjukat, vagy a második körben esetleg a biztos vezetés birtokában nem lenne-e célszerű a lehető leghamarabb lecserélni. Egy biztos: látjuk majd a kispadon is.

És itt jönnek képbe a helyettesek. Harry Kane mellett Ollie Watkins és Ivan Toney szerepel kilencesként a keretben, az ő szerepük most felértékelődik.

 

 „Mindenki kiveszi a részét a csapat játékából a vébén, legyen szó a csoportmeccsekről vagy a torna későbbi szakaszáról – idézte a Sky Sports a 30 éves Ollie Watkinst. – Toney és én is különböző stílusú csatár vagyok, a sokoldalúság pedig a csapat hasznára válik. Az előző Európa-bajnokságon mindketten megmutattuk, lehet ránk számítani.”  

A két „cserecsatár” formája miatt nem kell aggódniuk a szurkolóknak, a legutóbbi klubidényben Ollie Watkins 21 gólt szerzett az Európa-liga-győztes Aston Villában, míg Ivan Toney 42-t a szaúdi Al-Ahliban. 


AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)
Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Tino Livramento (Newcastle United), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)
Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Anglia–HorvátországX–X
Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Ghána–PanamaX–X
Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion		Anglia–GhánaX–X
Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Panama–HorvátországX–X
Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Panama–AngliaX–X
Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Horvátország–GhánaX–X
AZ L-CSOPORT programja

 

 

 

Ivan Toney foci vb 2026 Anglia labdarúgó-világbajnokság 2026 Ollie Watkins Harry Kane L-csoport
Legfrissebb hírek

Órákra is félbeszakadhatnak a mérkőzések a világbajnokságon, ha viharok lesznek

Foci vb 2026
10 perce

A németek többsége nem hisz a válogatott vb-győzelmében

Foci vb 2026
1 órája

Tülkölni tilos! – kitiltották a vuvuzelákat a vb-stadionokból

Foci vb 2026
3 órája

Kvíz: 10 érdekes kérdés a labdarúgó-világbajnokságok történetéből

Foci vb 2026
3 órája

Vb 2026: Svédország utolsó lett selejtezőcsoportjában, mégis kijutott, Japán újabb topcsapatot tréfálhat meg – bemutatjuk az F-csoportot

Foci vb 2026
6 órája

Vb-felkészülés: Elefántcsontpart fordított a franciák ellen; ikszeltek Irakkal a spanyolok

Foci vb 2026
14 órája

Felkészülés: Gyökeres betalált, döntetlennel hangoltak a vb-re a svédek

Foci vb 2026
16 órája

Egészségesen kötelező Neymar játéka? Ki lesz a két szélső védő? – íme, a brazil válogatott várható vb-kezdőcsapata

Foci vb 2026
17 órája
Ezek is érdekelhetik