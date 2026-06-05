Jeges törölközőkbe csomagolnák Harry Kane-t az angolok

Úgy vigyáznak az angolok Harry Kane-re a világbajnokságon, mint a hímes tojásra. A 32 éves csatár kiváló klub­idényt zárt, 61 gólt szerzett a Bayern München tétmérkőzésein, no meg övé lett az Aranycipő. A június 11-én kezdődő világbajnokságon várható időjárási körülmények (hőség, magas páratartalom) mindenesetre őt is kikezdhetik. Az angolok szerint csak akkor nyerhetik meg a vb-t, ha a csapatkapitányuk végig százszázalékos állapotban lesz, és a torna végéhez közeledve is frissen tartják. Itt jegyezzük meg, 4423 percet töltött a pályán a Bayern Münchenben, majdnem ezerrel többet, mint első németországi idényében.

Habár Anglia a 2024-es Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, jól érzékelhető volt, hogy a viadal végéhez közeledve Harry Kane elfáradt, sokszor sétált a pályán, húzta a lábát, fájt a háta. A válogatott az Egyesült Államokban játssza csoportmeccseit időrendben Horvátország, Ghána és Panama ellen, s az angol futballszövetség arra számít, hogy rendre 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet és magas páratartalom vár a játékosokra – ezért legszívesebben jeges törülközőkbe csomagolnák a klasszis centert.

Jó kérdés, hogy ha az angolok addigra kivívják a továbbjutásukat, a harmadik találkozón pályára kell-e küldeni legnagyobb sztárjukat, vagy a második körben esetleg a biztos vezetés birtokában nem lenne-e célszerű a lehető leghamarabb lecserélni. Egy biztos: látjuk majd a kispadon is.

És itt jönnek képbe a helyettesek. Harry Kane mellett Ollie Watkins és Ivan Toney szerepel kilencesként a keretben, az ő szerepük most felértékelődik.

„Mindenki kiveszi a részét a csapat játékából a vébén, legyen szó a csoportmeccsekről vagy a torna későbbi szakaszáról – idézte a Sky Sports a 30 éves Ollie Watkinst. – Toney és én is különböző stílusú csatár vagyok, a sokoldalúság pedig a csapat hasznára válik. Az előző Európa-bajnokságon mindketten megmutattuk, lehet ránk számítani.”

A két „cserecsatár” formája miatt nem kell aggódniuk a szurkolóknak, a legutóbbi klubidényben Ollie Watkins 21 gólt szerzett az Európa-liga-győztes Aston Villában, míg Ivan Toney 42-t a szaúdi Al-Ahliban.



AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)

Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Tino Livramento (Newcastle United), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)

Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)