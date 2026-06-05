Nemzeti Sportrádió

A Ferrari bekezdett Monacóban: Leclerc és Hamilton volt a leggyorsabb a nyitó edzésen

H. L.H. L.
2026.06.05. 14:35
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Leclerc az élen kezdett hazai pályán (Fotó: AFP)
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szabadedzés F1 Monacói Nagydíj Formula–1
Charles Leclerc vezérletével a Ferrari kettőse zárt az élen a Formula–1-es Monacói Nagydíj első szabadedzésén. A Scuderia kettősét Max Verstappen (Red Bull) követte, míg az első ötöst Andrea Kimi Antonelli, George Russell sorrendben a két Mercedes tette teljessé. A nyitányon kétszer lendült a piros zászló.

Noha a Mercedes toronymagasan vezeti mindkét bajnokságot, és egyelőre veretlen az idei szezonban, az év hatodik állomása, a Monacói Nagydíj előtt az jelentette a legforróbb témát, hogy a Ferrari lehet-e a legyőzendő csapat a szűk, kanyargós utcákon, miközben többen erős teljesítményt vártak a címvédő McLarentől is. Ilyen előzmények után nagy figyelem övezte a nyitó edzést, amelyen az volt a fő kérdés, hogy már a hétvége kezdetén kirajzolódik-e az erőviszonyok átrendeződése. 

A Ferrari már a gyakorlás első perceiben magára irányította a figyelmet: a hazai közönség előtt versenyző Charles Leclerc az első installációs körében megjárta az egyik bukóteret, míg Lewis Hamilton szinte azonnal az időlista élére állt. A hétszeres világbajnokhoz aztán hamarosan a csapattárs is csatlakozott, és negyed óra elteltével már ő volt a leggyorsabb. A remekül kezdő Ferrarikhoz a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli került a legközelebb, egy ideig szét is választotta egymástól Leclerc-t és Hamiltont, majd utóbbi javítása után a harmadik pozíciót foglalta el félidőben. 

A 43 pont lemaradással második George Russell eközben döcögősen kezdett, és sokáig az első tízen kívül állt, miközben a top 5-öt Max Verstappen és Lando Norris tette teljessé a kemény gumin futott körök után. Russell ráadásul a közepes keverékre váltás után is nagy hátrányban volt házon belül: míg Antonelli átvette a vezetést, ő csak többszöri próbálkozás után tudta fél másodpercen belülre megközelíteni a márkatársát, és Leclerc kemény gumin elért idejét sem tudta megjavítani. 

Monacóban mindennél fontosabb a ritmus elkapása és a magabiztosság, hiszen a pálya egy apróbb megingást is keményen megbüntet. Az első áldozat Isack Hadjar volt a szűk falak között: a francia pilóta 25 perccel a vége előtt falnak csapta a Red Bullt az uszoda sikánnál. Az eset miatt piros zászlóval megszakították a tréninget, amely szűk tíz perccel később folytatódott. 

A fennmaradó időben újra a Ferrari került a középpontba, és jelezte, valóban számolni kell vele: Leclerc visszafoglalta az első helyet, amit már nem is engedett ki a kezei közül, míg Hamilton másodikként zárt. A Scuderia két versenyzőjét 226 ezred választotta el egymástól az élen. A maranellóiak kettősét Verstappen követte, igaz, a négyszeres bajnok hátránya már több mint fél másodperc volt. 

A Red Bull-os mögött szorosan érkezett Antonelli, míg Russell további négy és fél tizeddel maradt el a csapattársától. Hatodikként a címvédő Norris végzett, majd a McLareneket szétválasztó Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, illetve Pierre Gasly tette teljessé az első tízest. Az utolsó percekben másodszor is lendült a piros zászló: ezúttal Fernando Alonso rongálta meg az első szárnyát, amikor a Nouvelle-sikánhoz közeledve eltalálta a falat, és törmelék hagyott maga után. A kétszeres vb-első huszadik lett. 

Érdekesség, hogy a mezőny jelentős része egyáltalán nem használta a lágy keveréket, a legjobb időket a közepesen érték el az élmenők. 

Folytatás 17 órakor a második szabadedzéssel. 
 

MONACÓI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Charles LeclercmonacóiFerrari1:13.978átlag: 162.388 km/ó31 kör
2.Lewis HamiltonbritFerrari1:14.2040.226 mp h.28
3.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:14.4910.51326
4.Kimi AntonelliolaszMercedes1:14.5370.55931
5.George RussellbritMercedes1:14.9831.00529
6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:15.2911.31327
7.Nico HülkenbergnémetAudi1:15.3431.36527
8.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:15.5651.58729
9.Gabriel BortoletobrazilAudi1:15.7501.77231
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:15.8281.85032
11.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:15.9892.01133
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:16.0412.06331
13.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:16.1482.17014
14.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:16.1702.19228
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:16.1892.21132
16.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:16.2922.31431
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:16.3332.35531
18.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:16.3892.41134
19.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:16.4312.45331
20.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:16.6782.70021
21.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:17.4603.48227
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:17.5563.57816

 

72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

 

 

 

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