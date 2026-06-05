A Ferrari bekezdett Monacóban: Leclerc és Hamilton volt a leggyorsabb a nyitó edzésen

Noha a Mercedes toronymagasan vezeti mindkét bajnokságot, és egyelőre veretlen az idei szezonban, az év hatodik állomása, a Monacói Nagydíj előtt az jelentette a legforróbb témát, hogy a Ferrari lehet-e a legyőzendő csapat a szűk, kanyargós utcákon, miközben többen erős teljesítményt vártak a címvédő McLarentől is. Ilyen előzmények után nagy figyelem övezte a nyitó edzést, amelyen az volt a fő kérdés, hogy már a hétvége kezdetén kirajzolódik-e az erőviszonyok átrendeződése.

A Ferrari már a gyakorlás első perceiben magára irányította a figyelmet: a hazai közönség előtt versenyző Charles Leclerc az első installációs körében megjárta az egyik bukóteret, míg Lewis Hamilton szinte azonnal az időlista élére állt. A hétszeres világbajnokhoz aztán hamarosan a csapattárs is csatlakozott, és negyed óra elteltével már ő volt a leggyorsabb. A remekül kezdő Ferrarikhoz a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli került a legközelebb, egy ideig szét is választotta egymástól Leclerc-t és Hamiltont, majd utóbbi javítása után a harmadik pozíciót foglalta el félidőben.

A 43 pont lemaradással második George Russell eközben döcögősen kezdett, és sokáig az első tízen kívül állt, miközben a top 5-öt Max Verstappen és Lando Norris tette teljessé a kemény gumin futott körök után. Russell ráadásul a közepes keverékre váltás után is nagy hátrányban volt házon belül: míg Antonelli átvette a vezetést, ő csak többszöri próbálkozás után tudta fél másodpercen belülre megközelíteni a márkatársát, és Leclerc kemény gumin elért idejét sem tudta megjavítani.

Monacóban mindennél fontosabb a ritmus elkapása és a magabiztosság, hiszen a pálya egy apróbb megingást is keményen megbüntet. Az első áldozat Isack Hadjar volt a szűk falak között: a francia pilóta 25 perccel a vége előtt falnak csapta a Red Bullt az uszoda sikánnál. Az eset miatt piros zászlóval megszakították a tréninget, amely szűk tíz perccel később folytatódott.

A fennmaradó időben újra a Ferrari került a középpontba, és jelezte, valóban számolni kell vele: Leclerc visszafoglalta az első helyet, amit már nem is engedett ki a kezei közül, míg Hamilton másodikként zárt. A Scuderia két versenyzőjét 226 ezred választotta el egymástól az élen. A maranellóiak kettősét Verstappen követte, igaz, a négyszeres bajnok hátránya már több mint fél másodperc volt.

A Red Bull-os mögött szorosan érkezett Antonelli, míg Russell további négy és fél tizeddel maradt el a csapattársától. Hatodikként a címvédő Norris végzett, majd a McLareneket szétválasztó Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, illetve Pierre Gasly tette teljessé az első tízest. Az utolsó percekben másodszor is lendült a piros zászló: ezúttal Fernando Alonso rongálta meg az első szárnyát, amikor a Nouvelle-sikánhoz közeledve eltalálta a falat, és törmelék hagyott maga után. A kétszeres vb-első huszadik lett.

Érdekesség, hogy a mezőny jelentős része egyáltalán nem használta a lágy keveréket, a legjobb időket a közepesen érték el az élmenők.

Folytatás 17 órakor a második szabadedzéssel.



MONACÓI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:13.978 átlag: 162.388 km/ó 31 kör 2. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:14.204 0.226 mp h. 28 3. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:14.491 0.513 26 4. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:14.537 0.559 31 5. George Russell brit Mercedes 1:14.983 1.005 29 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:15.291 1.313 27 7. Nico Hülkenberg német Audi 1:15.343 1.365 27 8. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:15.565 1.587 29 9. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:15.750 1.772 31 10. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:15.828 1.850 32 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:15.989 2.011 33 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:16.041 2.063 31 13. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:16.148 2.170 14 14. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:16.170 2.192 28 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:16.189 2.211 32 16. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:16.292 2.314 31 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:16.333 2.355 31 18. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:16.389 2.411 34 19. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:16.431 2.453 31 20. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:16.678 2.700 21 21. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:17.460 3.482 27 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:17.556 3.578 16