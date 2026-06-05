A Ferrari bekezdett Monacóban: Leclerc és Hamilton volt a leggyorsabb a nyitó edzésen
Noha a Mercedes toronymagasan vezeti mindkét bajnokságot, és egyelőre veretlen az idei szezonban, az év hatodik állomása, a Monacói Nagydíj előtt az jelentette a legforróbb témát, hogy a Ferrari lehet-e a legyőzendő csapat a szűk, kanyargós utcákon, miközben többen erős teljesítményt vártak a címvédő McLarentől is. Ilyen előzmények után nagy figyelem övezte a nyitó edzést, amelyen az volt a fő kérdés, hogy már a hétvége kezdetén kirajzolódik-e az erőviszonyok átrendeződése.
A Ferrari már a gyakorlás első perceiben magára irányította a figyelmet: a hazai közönség előtt versenyző Charles Leclerc az első installációs körében megjárta az egyik bukóteret, míg Lewis Hamilton szinte azonnal az időlista élére állt. A hétszeres világbajnokhoz aztán hamarosan a csapattárs is csatlakozott, és negyed óra elteltével már ő volt a leggyorsabb. A remekül kezdő Ferrarikhoz a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli került a legközelebb, egy ideig szét is választotta egymástól Leclerc-t és Hamiltont, majd utóbbi javítása után a harmadik pozíciót foglalta el félidőben.
A 43 pont lemaradással második George Russell eközben döcögősen kezdett, és sokáig az első tízen kívül állt, miközben a top 5-öt Max Verstappen és Lando Norris tette teljessé a kemény gumin futott körök után. Russell ráadásul a közepes keverékre váltás után is nagy hátrányban volt házon belül: míg Antonelli átvette a vezetést, ő csak többszöri próbálkozás után tudta fél másodpercen belülre megközelíteni a márkatársát, és Leclerc kemény gumin elért idejét sem tudta megjavítani.
Monacóban mindennél fontosabb a ritmus elkapása és a magabiztosság, hiszen a pálya egy apróbb megingást is keményen megbüntet. Az első áldozat Isack Hadjar volt a szűk falak között: a francia pilóta 25 perccel a vége előtt falnak csapta a Red Bullt az uszoda sikánnál. Az eset miatt piros zászlóval megszakították a tréninget, amely szűk tíz perccel később folytatódott.
A fennmaradó időben újra a Ferrari került a középpontba, és jelezte, valóban számolni kell vele: Leclerc visszafoglalta az első helyet, amit már nem is engedett ki a kezei közül, míg Hamilton másodikként zárt. A Scuderia két versenyzőjét 226 ezred választotta el egymástól az élen. A maranellóiak kettősét Verstappen követte, igaz, a négyszeres bajnok hátránya már több mint fél másodperc volt.
A Red Bull-os mögött szorosan érkezett Antonelli, míg Russell további négy és fél tizeddel maradt el a csapattársától. Hatodikként a címvédő Norris végzett, majd a McLareneket szétválasztó Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, illetve Pierre Gasly tette teljessé az első tízest. Az utolsó percekben másodszor is lendült a piros zászló: ezúttal Fernando Alonso rongálta meg az első szárnyát, amikor a Nouvelle-sikánhoz közeledve eltalálta a falat, és törmelék hagyott maga után. A kétszeres vb-első huszadik lett.
Érdekesség, hogy a mezőny jelentős része egyáltalán nem használta a lágy keveréket, a legjobb időket a közepesen érték el az élmenők.
Folytatás 17 órakor a második szabadedzéssel.
MONACÓI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:13.978
|átlag: 162.388 km/ó
|31 kör
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:14.204
|0.226 mp h.
|28
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:14.491
|0.513
|26
|4.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:14.537
|0.559
|31
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:14.983
|1.005
|29
|6.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:15.291
|1.313
|27
|7.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:15.343
|1.365
|27
|8.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:15.565
|1.587
|29
|9.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:15.750
|1.772
|31
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:15.828
|1.850
|32
|11.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:15.989
|2.011
|33
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:16.041
|2.063
|31
|13.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:16.148
|2.170
|14
|14.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:16.170
|2.192
|28
|15.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:16.189
|2.211
|32
|16.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:16.292
|2.314
|31
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:16.333
|2.355
|31
|18.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:16.389
|2.411
|34
|19.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:16.431
|2.453
|31
|20.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:16.678
|2.700
|21
|21.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:17.460
|3.482
|27
|22.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:17.556
|3.578
|16
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:13.978
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00