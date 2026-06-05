Nemzeti Sportrádió

NBA: két szurkolót örökre kitiltottak a liga meccseiről

2026.06.05. 12:59
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Fotó: Getty Images
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kosárlabda NBA kitiltás
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) két szurkolót örökös kitiltással sújtott a bajnokságban érintett összes klub csarnokára vonatkozóan.

Egyiküknek az a bűne, hogy a San Antonio Spurs és a New York Knicks szerdai mérkőzésén, a döntő első felvonásán berohant a pályára, és úgy tűnt, hogy szelfit akar készíteni a Spurs sztárjával, Victor Wembanyamával. A drukkert két biztonsági ember azonnal kihúzta a pályáról, majd kivezették a küzdőtérről. A másik kitiltott személy nem ment be a pályára, a negyedik negyed közepén történt „incidensben játszott szerepéért” azonban ő is örökös kitiltást kapott.

A közjáték miatt a meccs másfél perces kényszerszünet után folytatódhatott, a Knicks vendégként 105–95-re győzött. Az NBA-döntő második mérkőzését pénteken rendezik.

 

kosárlabda NBA kitiltás
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