NBA: két szurkolót örökre kitiltottak a liga meccseiről

Egyiküknek az a bűne, hogy a San Antonio Spurs és a New York Knicks szerdai mérkőzésén, a döntő első felvonásán berohant a pályára, és úgy tűnt, hogy szelfit akar készíteni a Spurs sztárjával, Victor Wembanyamával. A drukkert két biztonsági ember azonnal kihúzta a pályáról, majd kivezették a küzdőtérről. A másik kitiltott személy nem ment be a pályára, a negyedik negyed közepén történt „incidensben játszott szerepéért” azonban ő is örökös kitiltást kapott.

A közjáték miatt a meccs másfél perces kényszerszünet után folytatódhatott, a Knicks vendégként 105–95-re győzött. Az NBA-döntő második mérkőzését pénteken rendezik.