„Ezzel kezdeni kellene valamit” – a Győr klasszisa szerint a sűrű naptár miatt sincs dán csapat a final fourban

Tavaly júniusban még az Odense színeiben szerepelt a Bajnokok Ligája négyes döntőjében a dán Helena Elver, aki 2025 nyarán csatlakozott a győriekhez. A dán irányító januárban a DVSC elleni bajnokin megsérült, kificamodott a könyöke, de áprilisban már visszatérhetett, idén két aranyat már nyert az ETO-val, minden sorozatot egybevéve 96 gólnál tart, így a hétvégén akár a századik találat is megszülethet. Az elődöntőben az ETO a francia bajnok Bresttel találkozik, a másik ágon Metz–CSM Bucuresti mérkőzést rendeznek.

„A téli sérülésem már a múlté, sokkal jobban érzem magam, nem fáj sehol – mondta lapunknak Elver. – Nagyszerű munkát végeztünk ebben az idényben, hatalmas ambícióink vannak, amit én kifejezetten szeretek, az összes előzetes elvárásom teljesült. Tisztában vagyunk azzal, mire számítanak tőlünk, sok csapattársamon látom, mennyire ismeri ezt a környezetet és szituációt, segítőkészek azzal kapcsolatban, hogyan is kell ezt kezelni.”

A légiós pályafutása során most játszik először külföldön, de hamar új otthonra lelt Győrben.

„Dániában sokkal sűrűbb a naptár, rengeteg a mérkőzés, szóval számomra ez az elmúlt idény sokkal nyugodtabban telt, ha fogalmazhatok így. Érdekes volt ugyanakkor megtapasztalni, milyen külföldön élni, korábban másfél óránál nagyobb távolságra sosem kerültem a családomtól, na ez jelentett igazán újdonságot. Viszont mivel annyi nagyszerű társra leltem a csapatnál, kialakult egy itteni családom is, így a pályán és azon kívül is összetartóak vagyunk. Ez rengeteget segített, komfortosan érzem magam a klubban és a városban is.”

Az irányító kiemelte csapata mentalitását.

„Ami az ETO erősségét illeti, nem kérdés, hogy rengeteg kiváló kézilabdázó szerepel a csapatunkban, de a kulcs a hozzáállásunk, minden edzést, minden mérkőzést a lehető legkomolyabban veszünk, keményen dolgozunk a nehezebb időszakokban is. Ha a védekezésre és a lerohanásokra odafigyelünk, nagyszerű esélyünk lesz a Brest ellen. A lehető legjobb formánkra lesz szükség, mentálisan is jelen kell lenni.”

A korábbi évekkel ellentétben idén egyetlen dán csapat sem jutott a legjobb négy közé, pedig három is indult a sorozatban, az Ikast a rájátszásban, az Esbjerg és az Odense a negyeddöntőben esett ki – utóbbit összesítésben 21 góllal múlta felül a Győr.

„Abban, hogy most egy dán csapat sem jutott be a négy közé, a rossz szerencse mellett a sűrű naptár is szerepet játszott, az előző idényben rengeteg mérkőzést játszottam a válogatott találkozókkal együtt, merthogy a bajnokság végén még következett a rájátszás. Ezzel is kezdeni kellene valamit, a lehető legjobb teljesítményt várják el hosszú ideig, ebben a játékosok kimerülnek, és pont a legfontosabb időszakban kéne a leginkább frissnek lenni. Nyilván szomorú helyzete ez a dán kézilabdának, fontos lenne, hogy a legjobb csapataink itt legyenek” – fogalmazott Elver.

Honfitársa, a beálló Ida Marie Dahl február végén csatlakozott a győriekhez, mivel ezen a fontos poszton Anna Lagerquist és Linn Blohm is sérüléssel küszködött.

„Egy másodpercig sem hezitáltam, azonnal igent mondtam, amikor hívott az ETO. Őrületes időszak áll mögöttem, minden nagyon gyorsan történt, de mostanra jól érzem magam, mindenki segítőkész, támogató, öröm Győrben lenni. Sok lányt ismertem már korábbról, a klub is megtett, hogy nyugodt lehessek és csak a kézilabdával foglalkozhassak” – mondta Dahl.

A beálló nem izgul különösebben a hétvége előtt.

„Hatalmas élmény lesz a négyes döntő, már nagyon várom, remélem, hogy még az előzetes elvárásaimat is túlszárnyalja majd, már ha ez egyáltalán lehetséges. Nem vagyok egy különösebben ideges típus, számomra inkább az élvezetről és a játékról szó, mert ezért vagyunk itt, ezt szeretjük. Az emberek egy nagyon kis csoportjának van csupán része ilyesmiben, persze lesz rajtunk nyomás, de az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat, és mindent kiadjuk az idény utolsó két mérkőzésén. A Brest elleni elődöntőben a védekezés lesz a döntő tényező, a kapusainkkal együtt kompaktnak kell lennünk, és kontrollálni a francia csapat támadásait, majd lerohanni ellenfelünket. Bő keretünk van, tudunk cserélgetni is, ez is fontos.”

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Készen áll a négyes döntőre?

Igen, már az egész csapat nagyon várja, ez az év legfontosabb időszaka, itt az ideje élesnek lenni és jól játszani! Egyáltalán nem érzem magam fáradtnak, az egész idényben azért harcoltunk, hogy most itt lehessünk a négy között.

Mi lehet a döntő tényező a Brest ellen szombaton?

Egyénileg nagyon jó képességű játékosok alkotják ellenfelünk keretét, agresszívan védekeznek, nekünk viszont csak magunkkal szabad foglalkozni, nyilván amellett, hogy alaposan felkészültünk. Védekezésben és támadásban is nagyon oda kell figyelnünk a saját játékunkra.

Magasak az elvárások önökkel szemben, címvédők és nyolcadik alkalommal nyerhetik meg a Bajnokok Ligáját. Ez helyez önre extra nyomást?

Én inkább megtiszteltetésként élem meg, hogy Győrben játszhatok. Minden tekintet ránk szegeződik, nagyok az elvárások, mert jó csapat vagyunk. Nagyszerű játékosaink vannak, ha a saját játékunkat nyújtjuk, sikeresek leszünk.

Két mérkőzése maradt hátra az ETO játékosaként, a következő idényben visszatér Metzbe. Hogyan tekint vissza a győri időszakára, megkapta, amit szeretett volna?

Igen. Kétszer nyertünk bajnokságot, miénk lett a kupa és tavaly a BL-arany is. Ha vasárnap a dobogó tetején zárunk, akkor tökéletesen ér véget az én győri pályafutásom. Elégedett vagyok azzal, ahogy ez a két idény alakult, a történet számomra így teljes.

ELŐDÖNTŐ

Június 6., szombat

15.00: Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román)

18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC

HELYOSZTÓK

Június 7., vasárnap

15.00: a harmadik helyért

18.00: döntő