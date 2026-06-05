Nemzeti Sportrádió

Órákra is félbeszakadhatnak a mérkőzések a világbajnokságon, ha viharok lesznek

GY. B.GY. B.
2026.06.05. 13:32
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Fotó: Getty Images
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A FIFA-nak nincs egyértelmű viharprotokollja, az amerikai pedig kellően szigorú ahhoz, hogy jelentős csúszásokat okozzanak az időjárási körülmények a tornán.

Szélsőséges időjárási körülmények esetén a világbajnokság meccsei akár órákra félbeszakadhatnak, mivel a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szabályzata nem fogalmaz meg egyértelmű határidőt arra, mikor kell végleg lefújni egy találkozót – hívta fel rá a figyelmet a The Athletic. 

Az amerikai viharprotokoll szerint minden mérkőzést azonnal meg kell szakítani, ha villámlást vagy elektromos kisülést észlelnek nyolc mérföldes (cirka 13 kilométeres) körzetben. Ilyenkor a játékosokat az öltözőbe parancsolják, a szurkolókat pedig a stadion biztonságos, fedett részeire terelik. Amint villámot észlelnek a kijelölt zónában, elindul a harmincperces visszaszámlálás, és ha ez az idő újabb villámcsapás nélkül telik le, a mérkőzés folytatódhat. Ha azonban ismét villámlik, a számláló újraindul, és ez addig ismétlődik, amíg fél óra nem telik el újabb észlelt csapás nélkül.

Bár a FIFA nem felelős az amerikai viharprotokollért, és nem is írhatja felül, előfordulhatnak többórás csúszások a világbajnokságon. A világszervezet szabályzata nem határozza meg, mennyi késés után kell egy meccset végleg lefújni, minden esetet külön vizsgálnak. A FIFA a múlt hónapban közleményt adott ki arról, hogyan készülnek a szélsőséges időjárásra – mint írták, a szövetség vészhelyzeti csapata rendszeresen egyeztet a rendező országok meteorológiai és katasztrófavédelmi hatóságaival. A stadionoknak részletes kockázatkezelési és evakuálási tervekkel kell rendelkezniük, beleértve a villám- és időjárási protokollokat, amelyeknek meg kell felelniük a helyi jogszabályoknak és a nemzetközi normáknak.

A tavaly az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságon több mérkőzés is csúszott a szélsőséges időjárási körülmények miatt, a Chelsea–Benfica meccs Charlotte-ban például négy óra harmincnyolc percig tartott.       

 

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