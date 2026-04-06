Baráth Péter góllal és gólpasszal vitte a prímet légiósaink közül
Kovács Bendegúz ezúttal is a kezdőben kapott helyet a holland másodosztályban szereplő AZ második csapatában (Jong AZ), és a 35. percben ő duplázta meg csapata előnyét a Helmond ellen, a jobb szélről, tíz méterről, ballal lőtt a kapu rövid oldalába. A magyar csatárt a 85. percben cserélte le az edzője, 11 bajnokin már hetedszer volt eredményes a Keuken Kampioen Divisie-ben.
A győri nevelésű Csorba Noel góllal járult hozzá az STK Somorja 2–0-s győzelméhez a szlovák másodosztályban, a pozsonyi Inter otthonában. A 19 éves védő a második félidő hajrájához közeledve egy jobbról érkező beadásra érkezett nagyszerű ütemben, s az ötös vonaláról nagy erővel bólintott a hálóba, ezzel kialakítva a mérkőzés végeredményét. Csorbának egyébként ez volt az első gólja a szlovák második vonalban.
Légiósaink szempontjából nézve a szombat embere egyértelműen Baráth Péter volt, aki gólt szerzett és gólpasszt adott a cseh élvonalban szereplő Sigma Olomouc színeiben. Baráth szerezte csapata első gólját, míg a második hazai találat az ő átadásából született, de addigra a vendég Mladá Boleslav már 3–0-ra vezetett, és 4–2-re győzött is. A magyar légióst foglalkoztató Olomouc hosszú idő után kapott ki, a hatodik helyen áll 40 ponttal 27 forduló után, a szintén régóta veretlen Mladá Boleslav 30-cal a tizenegyedik. Baráth végigjátszotta a mérkőzést.
Ide kívánkozik, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool játszotta a hétvége nemzetközi szempontból legjelentősebb mérkőzését, igaz, a Manchester City elleni FA-kupa-negyeddöntőt csúnya vereséggel zárta a Liverpool és a 4–0-s zakó után Szoboszlai ki is akadt csapata teljesítménye miatt.
A német élvonalban az RB Leipzig 2–1-re győzött a Werder Bremen otthonában, Willi Orbán ezúttal is végigjátszotta a találkozót, Gulácsi Péter pedig a február közepén elszenvedett térdsérüléséből felépülve ismét leülhetett a gárda kispadjára.
A szlovén másodosztályban Bakti Balázs szerezte a második gólt, csapata, a lendvai Nafta 2–0-ra nyert a bennmaradásért harcoló NK Jesenice vendégeként, és 22 forduló után hárompontos előnnyel vezeti a tabellát. Bakti a 77. percbeli lecseréléséig volt a pályán, hozzá hasonlóan Dragóner Áron is kezdett, de ő végig is játszotta a mérkőzést, a kapus Németh Ervin kispados volt, míg Keresztes Noel nem volt tagja a keretnek.
MÁRCIUS 30., HÉTFŐ
MÁRCIUS 31., KEDD
ÁPRILIS 1., SZERDA
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
FC Andorra–Málaga 3–3
Andorra: Yaakobishvili Áron még nem tért vissza a válogatottól.
ÁPRILIS 2., CSÜTÖRTÖK
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Steaua–Chindia Targoviste 2–0
Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
ÁPRILIS 3., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Norwich City–Portsmouth 1–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.
West Bromwich Albion–Wrexham 2–2
West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 61. percben sárga lapot kapott.
Birmingham City– Blackburn Rovers 0–1
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Kortrijk–Gent II 2–0
Kortrijk: Dénes Vilmos kispados volt.
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
AZ II–Helmond 2–0
AZ II: Kovács Bendegúz kezdett, a 35. percben gólt szerzett, a 85. percben lecserélték.
SZERBIA
Szuperliga
Napredak–Topolya 1–2
Topolya: Mezei Szabolcs csereként állt be a 82. percben.
SZLOVÁKIA
II. Liga (másodosztály)
Inter Bratislava–Somorja 0–2
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést, a 74. percben ő szerezte csapata második gólját.
ÁPRILIS 4., SZOMBAT
ANGLIA
FA-kupa, negyeddöntő
Manchester City–Liverpool 4–0
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
Grazer AK–BW Linz 2–1
GAK: Jánó Zétény sérült.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel SK–RWDM Brussels 3–2
Lommel: Vancsa Zalán nem volt kerettag.
FC Bruges II–Eupen 0–1
Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sigma Olomouc–Mladá Boleslav 2–4
Olomouc: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, gólt lőtt, gólpasszt adott.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Toronto FC–Colorado Rapids 3–2
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést.
Atlanta United–Columbus Crew 1–3
Columbus: Gazdag Dániel kispados volt.
Inter Miami–Austin FC 2–2
Miami: Pintér Dániel csereként állt be a 87. percben.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Hapoel Beer Seva–Hapoel Petah Tikva 1–1
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a 86. percbeli lecseréléséig volt a pályán.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Werder Bremen–RB Leipzig 1–2
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, Gulácsi Péter kispados volt.
Bayer Leverkusen–Wolfsburg 6–3
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülésből gyógyul.
2. Bundesliga (II. osztály)
Dynamo Dresden–Hertha BSC 0–1
Hertha: Dárdai Márton a 68. percben állt be csereként.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Alverca 1–2
Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, a 42. percben sérülés miatt lecserélték.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Corvinul–Sepsi OSK 0–1
Sepsi OSK: Sigér Dávid nem volt a keretben.
Alsóház
Olimpia Szatmárnémeti–CSC Dumbravita 3–2
Szatmárnémeti: Vida Kristopher a 84. percbeli lecseréléséig volt a pályán.
ASA Marosvásárhely–Metalul Buzau 1–4
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel nem volt kerettag.
SKÓCIA
Premiership
Rangers–Dundee United 4–2
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga
Szpartak Szabadka–Javor 1–2
Szpartak: Holender Filip nem volt kerettag.
IMT Novi Beograd–Vojvodina 0–0
Vojvodina: Szűcs Kornél sérült.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
Nagymihály–Zsolna 2–1
Zsolna: Szánthó Regő a 78. percben állt be csereként.
Dunaszerdahely–Slovan Bratislava 0–3
Dunaszerdahely: Tuboly Máté kezdett, a 63. percben lecserélték.
Alsóház
Kassa–Szakolca 2–0
Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
NK Jesenice–NK Nafta 0–2
Nafta: Bakti Balázs kezdett, gólt szerzett, a 77. percbeli lecseréléséig volt a pályán; Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Németh Ervin kispados volt, Keresztes Noel nem volt tagja a keretnek.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Trabzonspor–Galatasaray 2–1
Galatasaray: Sallai Roland a 68. percben lépett pályára csereként.
ÁPRILIS 5., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
Hartberg–Red Bull Salzburg 1–2
Salzburg: Redzic Damir nem volt a meccskeretben.
Rapid Wien–Sturm Graz 0–2
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 35. percben sárga lapot kapott.
CIPRUS
Cyprus League
Ethnikosz Ahnasz–Anorthoszisz 1–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás a 70. percben csereként lépett pályára.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Le Havre–Auxerre 1–1
Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
Olympiakosz–AEK Athén 0–1
AEK: Varga Barnabás kezdő volt, a 82. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–St. Pauli 1–1
Union Berlin: Schäfer András végigjátszotta a mérkőzést.
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
FC Andorra–Racing Santander 6–2
Andorra: Yaakobishvili Áron kispados volt.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
AIK Solna–Halmstad 2–1
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóház
Komárom–Trencsén 0–1
Komárom: Szűcs Patrik kispados volt.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Karagümrük–Rizespor 2–1
Rizespor: Mocsi Attila kispados volt.