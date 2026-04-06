Baráth Péter góllal és gólpasszal vitte a prímet légiósaink közül

Kovács Bendegúz ezúttal is a kezdőben kapott helyet a holland másodosztályban szereplő AZ második csapatában (Jong AZ), és a 35. percben ő duplázta meg csapata előnyét a Helmond ellen, a jobb szélről, tíz méterről, ballal lőtt a kapu rövid oldalába. A magyar csatárt a 85. percben cserélte le az edzője, 11 bajnokin már hetedszer volt eredményes a Keuken Kampioen Divisie-ben.

A győri nevelésű Csorba Noel góllal járult hozzá az STK Somorja 2–0-s győzelméhez a szlovák másodosztályban, a pozsonyi Inter otthonában. A 19 éves védő a második félidő hajrájához közeledve egy jobbról érkező beadásra érkezett nagyszerű ütemben, s az ötös vonaláról nagy erővel bólintott a hálóba, ezzel kialakítva a mérkőzés végeredményét. Csorbának egyébként ez volt az első gólja a szlovák második vonalban.

Légiósaink szempontjából nézve a szombat embere egyértelműen Baráth Péter volt, aki gólt szerzett és gólpasszt adott a cseh élvonalban szereplő Sigma Olomouc színeiben. Baráth szerezte csapata első gólját, míg a második hazai találat az ő átadásából született, de addigra a vendég Mladá Boleslav már 3–0-ra vezetett, és 4–2-re győzött is. A magyar légióst foglalkoztató Olomouc hosszú idő után kapott ki, a hatodik helyen áll 40 ponttal 27 forduló után, a szintén régóta veretlen Mladá Boleslav 30-cal a tizenegyedik. Baráth végigjátszotta a mérkőzést.

Premiérová trefa 🎯 pro Barátha! ⭐️ pic.twitter.com/RLmY9Zwa5L — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) April 4, 2026

Ide kívánkozik, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool játszotta a hétvége nemzetközi szempontból legjelentősebb mérkőzését, igaz, a Manchester City elleni FA-kupa-negyeddöntőt csúnya vereséggel zárta a Liverpool és a 4–0-s zakó után Szoboszlai ki is akadt csapata teljesítménye miatt.

A német élvonalban az RB Leipzig 2–1-re győzött a Werder Bremen otthonában, Willi Orbán ezúttal is végigjátszotta a találkozót, Gulácsi Péter pedig a február közepén elszenvedett térdsérüléséből felépülve ismét leülhetett a gárda kispadjára.

A szlovén másodosztályban Bakti Balázs szerezte a második gólt, csapata, a lendvai Nafta 2–0-ra nyert a bennmaradásért harcoló NK Jesenice vendégeként, és 22 forduló után hárompontos előnnyel vezeti a tabellát. Bakti a 77. percbeli lecseréléséig volt a pályán, hozzá hasonlóan Dragóner Áron is kezdett, de ő végig is játszotta a mérkőzést, a kapus Németh Ervin kispados volt, míg Keresztes Noel nem volt tagja a keretnek.

MÁRCIUS 30., HÉTFŐ

–

MÁRCIUS 31., KEDD

–

ÁPRILIS 1., SZERDA

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

FC Andorra–Málaga 3–3

Andorra: Yaakobishvili Áron még nem tért vissza a válogatottól.

ÁPRILIS 2., CSÜTÖRTÖK

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Steaua–Chindia Targoviste 2–0

Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

ÁPRILIS 3., PÉNTEK

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Norwich City–Portsmouth 1–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.

West Bromwich Albion–Wrexham 2–2

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 61. percben sárga lapot kapott.

Birmingham City– Blackburn Rovers 0–1

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Kortrijk–Gent II 2–0

Kortrijk: Dénes Vilmos kispados volt.

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

AZ II–Helmond 2–0

AZ II: Kovács Bendegúz kezdett, a 35. percben gólt szerzett, a 85. percben lecserélték.

SZERBIA

Szuperliga

Napredak–Topolya 1–2

Topolya: Mezei Szabolcs csereként állt be a 82. percben.

SZLOVÁKIA

II. Liga (másodosztály)

Inter Bratislava–Somorja 0–2

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést, a 74. percben ő szerezte csapata második gólját.

ÁPRILIS 4., SZOMBAT

ANGLIA

FA-kupa, negyeddöntő

Manchester City–Liverpool 4–0

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga, alsóház

Grazer AK–BW Linz 2–1

GAK: Jánó Zétény sérült.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel SK–RWDM Brussels 3–2

Lommel: Vancsa Zalán nem volt kerettag.

FC Bruges II–Eupen 0–1

Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sigma Olomouc–Mladá Boleslav 2–4

Olomouc: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, gólt lőtt, gólpasszt adott.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Toronto FC–Colorado Rapids 3–2

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

Atlanta United–Columbus Crew 1–3

Columbus: Gazdag Dániel kispados volt.

Inter Miami–Austin FC 2–2

Miami: Pintér Dániel csereként állt be a 87. percben.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Hapoel Beer Seva–Hapoel Petah Tikva 1–1

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a 86. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Werder Bremen–RB Leipzig 1–2

Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, Gulácsi Péter kispados volt.

Bayer Leverkusen–Wolfsburg 6–3

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülésből gyógyul.

2. Bundesliga (II. osztály)

Dynamo Dresden–Hertha BSC 0–1

Hertha: Dárdai Márton a 68. percben állt be csereként.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Alverca 1–2

Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, a 42. percben sérülés miatt lecserélték.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Corvinul–Sepsi OSK 0–1

Sepsi OSK: Sigér Dávid nem volt a keretben.

Alsóház

Olimpia Szatmárnémeti–CSC Dumbravita 3–2

Szatmárnémeti: Vida Kristopher a 84. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

ASA Marosvásárhely–Metalul Buzau 1–4

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel nem volt kerettag.

SKÓCIA

Premiership

Rangers–Dundee United 4–2

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga

Szpartak Szabadka–Javor 1–2

Szpartak: Holender Filip nem volt kerettag.

IMT Novi Beograd–Vojvodina 0–0

Vojvodina: Szűcs Kornél sérült.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Nagymihály–Zsolna 2–1

Zsolna: Szánthó Regő a 78. percben állt be csereként.

Dunaszerdahely–Slovan Bratislava 0–3

Dunaszerdahely: Tuboly Máté kezdett, a 63. percben lecserélték.

Alsóház

Kassa–Szakolca 2–0

Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

NK Jesenice–NK Nafta 0–2

Nafta: Bakti Balázs kezdett, gólt szerzett, a 77. percbeli lecseréléséig volt a pályán; Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Németh Ervin kispados volt, Keresztes Noel nem volt tagja a keretnek.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Trabzonspor–Galatasaray 2–1

Galatasaray: Sallai Roland a 68. percben lépett pályára csereként.

ÁPRILIS 5., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Hartberg–Red Bull Salzburg 1–2

Salzburg: Redzic Damir nem volt a meccskeretben.

Rapid Wien–Sturm Graz 0–2

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 35. percben sárga lapot kapott.



CIPRUS

Cyprus League

Ethnikosz Ahnasz–Anorthoszisz 1–0

Anorthoszisz: Kiss Tamás a 70. percben csereként lépett pályára.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Auxerre 1–1

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga, felsőház

Olympiakosz–AEK Athén 0–1

AEK: Varga Barnabás kezdő volt, a 82. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–St. Pauli 1–1

Union Berlin: Schäfer András végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

FC Andorra–Racing Santander 6–2

Andorra: Yaakobishvili Áron kispados volt.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK Solna–Halmstad 2–1

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, alsóház

Komárom–Trencsén 0–1

Komárom: Szűcs Patrik kispados volt.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Karagümrük–Rizespor 2–1

Rizespor: Mocsi Attila kispados volt.