Az Auxerre ellen játszott döntetlent a Loic Negóval felálló Le Havre; a Monaco legyőzte a Marseille-t
Alacsony színvonalú mérkőzést játszott az Angers és a Lyon. A két csapat összesen háromszor találta el a kaput a mérkőzés során, a gólhoz közelebb a vendégek voltak, de Alfonso Moreira lövését egy védő blokkolta, míg Pavel Sulc az ötösön belülről lőtt a bal kapufa mellé. A Lyon ezzel már kilenc tétmérkőzés óta nyeretlen, a bajnokságban maradt az ötödik.
A Loic Negóval felálló Le Havre a kieső helyen álló Auxerre-t fogadta. A vendégek Lassine Sinayoko révén szereztek vezetést a 15. percben, majd nem sokkal később Simon Ebonog válaszolt. A győzelemért többet tettek a vendégek, Lamine Say az első félidőben, Bryan Okoh pedig a második játékrészben találta el a kapufát, de újabb gól nem született. Az Auxerre 23 ponttal a kiesést jelentő 16. helyen tanyázik, míg a Le Havre 28 ponttal a 14. helyen áll. 1–1
A Lorient és a Paris FC sem bír egymással (1–1), míg a Metz hiába játszott több mint egy félidőt emberelőnyben, nem tudott betalálni a Nantes kapujába (0–0).
A forduló rangadóján a Marseille a Monacóhoz látogatott. A gól nélküli első félidő után a hazaiak előbb Alekszandr Golovin révén szereztek vezetést, majd Folarin Balogun is betalált. A hajrában ugyan Amine Gouiri szépített, sőt Facundo Medina majdnem egyenlített, de fejesét Lukas Hradecky nagy bravúrral hárította. A Monaco 2–1-es győzelmével pontszámban beérte a Marseille-t.
FRANCIA LIGUE 1
28. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Angers–Lyon 0–0
Le Havre–Auxerre 1–1 (Ebonog 23., ill. Sinayoko 15.)
Lorient–Paris FC 1–1 (Abass 54., ill. Munetsi 74.)
Metz–Nantes 0–0
Kiállítva: Tati (39., Nantes)
Monaco–Olympique Marseille 2–1 (Golovin 59., Balogun 74., ill. Gouiri 85.)
A TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Szombat
Strasbourg–Nice 3–1 (Godo 28., Enciso 36., El-Murabet 42., ill. An. Mendy 82.)
Brest–Rennes 3–4 (Dina Ebimbe 4., 57., Labeau Lascary 70., ill. Blas 20., Lepaul 35., 74. – mindkettőt 11-esből, Embolo 63.)
Lille–Lens 3–0 (Haraldsson 44., F. Correia 49., Fernandez-Pardo 58. – 11-esből)
Péntek
Paris SG–Toulouse 3–1 (O. Dembélé 23., 34., G. Ramos 90+2., ill. Nicolaisen 27.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
27
20
3
4
61–23
+38
63
|2. Lens
28
19
2
7
54–27
+27
59
|3. Lille
28
15
5
8
45–34
+11
50
|4. Marseille
28
15
4
9
52–36
+16
49
|5. Monaco
28
15
4
9
49–39
+10
49
|6. Lyon
28
14
6
8
40–29
+11
48
|7. Rennes
28
13
8
7
47–40
+7
47
|8. Strasbourg
28
12
7
9
46–34
+12
43
|9. Lorient
28
9
11
8
38–42
–4
38
|10. Toulouse
28
10
7
11
39–35
+4
37
|11. Brest
28
10
6
12
37–43
–6
36
|12. Angers
28
9
6
13
24–37
–13
33
|13. Paris FC
28
7
11
10
32–41
–9
32
|14. Le Havre
28
6
10
12
23–36
–13
28
|15. Nice
28
7
6
15
33–54
–21
27
|16. Auxerre
28
5
8
15
23–37
–14
23
|17. Nantes
27
4
6
17
24–45
–21
18
|18. Metz
28
3
6
19
25–60
–35
15