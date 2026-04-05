Az Auxerre ellen játszott döntetlent a Loic Negóval felálló Le Havre; a Monaco legyőzte a Marseille-t

2026.04.05. 22:50
Otthon tartott egy pontot a Le Havre (Fotó: AFP)
Ligue 1 Angers francia labdarúgás francia bajnokság Marseille Monaco Le Havre Lyon
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 28. fordulójának vasárnapi napján négy meccs is döntetlennel zárult. Loic Nego csapata, a Le Havre az Auxerre ellen, a Lorient az FC Paris ellen játszott 1–1-es döntetlent, a Lyon nem bírt az Angers-vel, míg a Metz több mint egy félidőt emberelőnyben játszva sem tudott gólt lőni a Nantes ellen. A forduló zárásán a Monaco 2–1-re megverte a Marseille-t.

Alacsony színvonalú mérkőzést játszott az Angers és a Lyon. A két csapat összesen háromszor találta el a kaput a mérkőzés során, a gólhoz közelebb a vendégek voltak, de Alfonso Moreira lövését egy védő blokkolta, míg Pavel Sulc az ötösön belülről lőtt a bal kapufa mellé. A Lyon ezzel már kilenc tétmérkőzés óta nyeretlen, a bajnokságban maradt az ötödik.

A Loic Negóval felálló Le Havre a kieső helyen álló Auxerre-t fogadta. A vendégek Lassine Sinayoko révén szereztek vezetést a 15. percben, majd nem sokkal később Simon Ebonog válaszolt. A győzelemért többet tettek a vendégek, Lamine Say az első félidőben, Bryan Okoh pedig a második játékrészben találta el a kapufát, de újabb gól nem született. Az Auxerre 23 ponttal a kiesést jelentő 16. helyen tanyázik, míg a Le Havre 28 ponttal a 14. helyen áll. 1–1

A Lorient és a Paris FC sem bír egymással (1–1), míg a Metz hiába játszott több mint egy félidőt emberelőnyben, nem tudott betalálni a Nantes kapujába (0–0).

A forduló rangadóján a Marseille a Monacóhoz látogatott. A gól nélküli első félidő után a hazaiak előbb Alekszandr Golovin révén szereztek vezetést, majd Folarin Balogun is betalált. A hajrában ugyan Amine Gouiri szépített, sőt Facundo Medina majdnem egyenlített, de fejesét Lukas Hradecky nagy bravúrral hárította. A Monaco 2–1-es győzelmével pontszámban beérte a Marseille-t.

FRANCIA LIGUE 1
28. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Angers–Lyon 0–0
Le Havre–Auxerre 1–1 (Ebonog 23., ill. Sinayoko 15.)
Lorient–Paris FC 1–1 (Abass 54., ill. Munetsi 74.)
Metz–Nantes 0–0
Kiállítva: Tati (39., Nantes)
Monaco–Olympique Marseille 2–1 (Golovin 59., Balogun 74., ill. Gouiri 85.)

A TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Szombat
Strasbourg–Nice 3–1 (Godo 28., Enciso 36., El-Murabet 42., ill. An. Mendy 82.)
Brest–Rennes 3–4 (Dina Ebimbe 4., 57., Labeau Lascary 70., ill. Blas 20., Lepaul 35., 74. – mindkettőt 11-esből, Embolo 63.)
Lille–Lens 3–0 (Haraldsson 44., F. Correia 49., Fernandez-Pardo 58. – 11-esből)
Péntek
Paris SG–Toulouse 3–1 (O. Dembélé 23., 34., G. Ramos 90+2., ill. Nicolaisen 27.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Paris SG

27

20

3

4

61–23

+38 

63 

2. Lens

28

19

2

7

54–27

+27 

59 

3. Lille

28

15

5

8

45–34

+11 

50 

4. Marseille

28

15

4

9

52–36

+16 

49 

5. Monaco

28

15

4

9

49–39

+10 

49 

6. Lyon

28

14

6

8

40–29

+11 

48 

7. Rennes

28

13

8

7

47–40

+7 

47 

8. Strasbourg

28

12

7

9

46–34

+12 

43 

9. Lorient

28

9

11

8

38–42

–4 

38 

10. Toulouse

28

10

7

11

39–35

+4 

37 

11. Brest

28

10

6

12

37–43

–6 

36 

12. Angers

28

9

6

13

24–37

–13 

33 

13. Paris FC

28

7

11

10

32–41

–9 

32 

14. Le Havre

28

6

10

12

23–36

–13 

28 

15. Nice

28

7

6

15

33–54

–21 

27 

16. Auxerre

28

5

8

15

23–37

–14 

23 

17. Nantes

27

4

6

17

24–45

–21 

18 

18. Metz

28

3

6

19

25–60

–35 

15 

 

 

