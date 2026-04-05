Az Auxerre ellen játszott döntetlent a Loic Negóval felálló Le Havre; a Monaco legyőzte a Marseille-t

Alacsony színvonalú mérkőzést játszott az Angers és a Lyon. A két csapat összesen háromszor találta el a kaput a mérkőzés során, a gólhoz közelebb a vendégek voltak, de Alfonso Moreira lövését egy védő blokkolta, míg Pavel Sulc az ötösön belülről lőtt a bal kapufa mellé. A Lyon ezzel már kilenc tétmérkőzés óta nyeretlen, a bajnokságban maradt az ötödik.

A Loic Negóval felálló Le Havre a kieső helyen álló Auxerre-t fogadta. A vendégek Lassine Sinayoko révén szereztek vezetést a 15. percben, majd nem sokkal később Simon Ebonog válaszolt. A győzelemért többet tettek a vendégek, Lamine Say az első félidőben, Bryan Okoh pedig a második játékrészben találta el a kapufát, de újabb gól nem született. Az Auxerre 23 ponttal a kiesést jelentő 16. helyen tanyázik, míg a Le Havre 28 ponttal a 14. helyen áll. 1–1

A Lorient és a Paris FC sem bír egymással (1–1), míg a Metz hiába játszott több mint egy félidőt emberelőnyben, nem tudott betalálni a Nantes kapujába (0–0).

A forduló rangadóján a Marseille a Monacóhoz látogatott. A gól nélküli első félidő után a hazaiak előbb Alekszandr Golovin révén szereztek vezetést, majd Folarin Balogun is betalált. A hajrában ugyan Amine Gouiri szépített, sőt Facundo Medina majdnem egyenlített, de fejesét Lukas Hradecky nagy bravúrral hárította. A Monaco 2–1-es győzelmével pontszámban beérte a Marseille-t.

FRANCIA LIGUE 1

28. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Angers–Lyon 0–0

Le Havre–Auxerre 1–1 (Ebonog 23., ill. Sinayoko 15.)

Lorient–Paris FC 1–1 (Abass 54., ill. Munetsi 74.)

Metz–Nantes 0–0

Kiállítva: Tati (39., Nantes)

Monaco–Olympique Marseille 2–1 (Golovin 59., Balogun 74., ill. Gouiri 85.)

A TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Szombat

Strasbourg–Nice 3–1 (Godo 28., Enciso 36., El-Murabet 42., ill. An. Mendy 82.)

Brest–Rennes 3–4 (Dina Ebimbe 4., 57., Labeau Lascary 70., ill. Blas 20., Lepaul 35., 74. – mindkettőt 11-esből, Embolo 63.)

Lille–Lens 3–0 (Haraldsson 44., F. Correia 49., Fernandez-Pardo 58. – 11-esből)

Péntek

Paris SG–Toulouse 3–1 (O. Dembélé 23., 34., G. Ramos 90+2., ill. Nicolaisen 27.)