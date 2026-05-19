A Bournemouth lett a királycsináló: csak ikszelt a Manchester City, lecsúszott a bajnoki címről!

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

AFC Bournemouth–Manchester City 1–1 (1–0)

Bournemouth, Dean Court, 11 218 néző. Vezette: A. Taylor

Bournemouth: Petrovics – A. Smith (Cook, 90.), J. Hill, Senesi, Truffert – T. Adams, A. Scott – Rayan (Brooks, 84.), Kroupi (J. Kluivert, 76.), M. Tavernier – Evanilson (Ünal, 90.). Menedzser: Andoni Iraola

Man. City: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly – Rodri – Semenyo (Savinho, 56.), Kovacic (Foden, 56.), Bernardo Silva (Cherki, 56.), Doku (Marmus, 76.) – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola

Gólszerző: Kroupi (39.), ill. Haaland (90+5.)

A mérkőzés előtt úgy álltak a felek, hogy a Bournemouth 16, a City 14 bajnoki óta nem szenvedett vereséget, ám Pep Guardiola csapatának nem volt elég, ha egyszerűen csak tovább folytatódik ez a sorozat, csupán győzelemmel maradhatott „életben” a bajnoki címért zajló versenyfutásban – a Burnley ellen 1–0-s sikert arató Arsenalnak ugyanis ötpontosra nőtt az előnye hétfőn.

A manchesteriek ennek ellenére meglehetősen indiszponáltan futballoztak az első félidőben, még ha Jérémy Dokunak volt is egy helyzete, valamint Antoine Semenyónak akadt egy lesgólja. A hazaiaknak jóval nagyobb lehetőségük volt az első negyedóra végén, ám a lesgyanús helyzetből induló Evanilson a szinte üres kapu fölé lőtt. A szünet előtt viszont már be is találtak a „cseresznyések”, Adrien Truffert passzát követően Eli Junior Kroupi tekert 14 méterről a kapu bal oldalába.

Úgy tűnik, Pep Guardiola bajnoki ezüstéremmel búcsúzik Manchestertől (Fotó: Getty Images)

Rögtön ziccerbe került a City a fordulás után, ám Nico O’Reilly lövését bravúrral védte Djordje Petrovics. Aztán ismét Evanilson került helyzetbe, a lövését hárította Gianluigi Donnarumma, Pep Guardiola pedig hármat cserélt, de ettől sem sikerült fölénybe kerülnie a vendégcsapatnak. Sőt, a brazil válogatott vb-keretébe bekerülő Rayan majdnem növelte az előnyt, azonban a jobb oldali kapufát találta el, pár perccel később pedig a megpattanó beadása okozott veszélyt, Donnarummának kellett kitenyerelnie a labdát a rövid alsónál.

Az utolsó 20 percben növelte a tempót a manchesteri együttes, csakhogy sokáig helyzetbe sem tudott kerülni, ellenfele remekül védekezett. A vendéglátó le is zárhatta volna a meccset, David Brooks kétszer került ziccerbe, de először rosszul találta el a labdát (így védett a kapus), ami a következő lövésénél a kapufán csattant. Ezt megbosszulta a City, Rodri lövésénél még kijött a kapufáról a labda, Erling Haaland viszont már nem hibázott a kipattanónál.

Későn jött már az egyenlítés, a Manchester City a döntetlennel pedig semmire sem ment, mivel hátránya négy pont az utolsó forduló előtt. Mindez azt jelenti, hogy az Arsenal 2004 után újra bajnok lett, 14. alkalommal végzett az élen az angol élvonalban A Bournemouth pedig annak örülhet, hogy 127 éves története során először kvalifikálta magát a nemzetközi porondra – a 6. helye még nem biztos, de ehhez is csak egy pont kell majd neki, vagy az, hogy ne nyerjen a Brighton. 1–1

A Chelsea legyűrte a Tottenhamet, még nincs meg a bennmaradás a Spursnek Korán vezetést szerzett a Chelsea, Enzo Fernández a 18. percben 27 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. A második félidő közepén tovább nőtt a hazai előny, Enzo Fernández centerezése után Andrey Santos gurított hat méterről a bal alsóba. Hamar szépített a Spurs, Pape Matar Sarr sarkazását követően Richarlison közelről talált be. Támadásban maradt a Tottenham, egyenlítenie viszont nem sikerült, így egyelőre nem tudta bebiztosítani bennmaradását. Azonban így is saját kezében a sorsa: ha hazai pályán pontot szerez az Everton ellen az utolsó fordulóban, szinte biztosan megőrzi tagságát a PL-ben, mivel sokkal jobb a gólkülönbsége, mint a kétpontos lemaradásban található West Hamnek, amely majd a Leedset fogadja. Chelsea–Tottenham Hotspur 2–1 (E. Fernández 18., A. Santos 67., ill. Richarlison 74.)

A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Hétfőn játszották

Arsenal–Burnley 1–0 (Havertz 37.)

Vasárnap játszották

Newcastle United–West Ham United 3–1 (Woltemade 15., Osula 19., 65., ill. Castellanos 69.)

Brentford–Crystal Palace 2–2 (Ouattara 40., 88., ill. I. Sarr 6. – 11-esből, Wharton 52.)

Everton–Sunderland 1–3 (Röhl 43., ill. Brobbey 59., Le Fée 81., Isidor 90+1.)

Leeds United–Brighton & Hove Albion 1–0 (Calvert-Lewin 90+6.)

Wolverhampton Wanderers–Fulham 1–1 (M. Mané 25., ill A. Robinson 40+3. – 11-esből)

Manchester United–Nottingham Forest 3–2 (Shaw 5., Cunha 55., Mbeumo 76., ill. Morato 53., Gibbs-White 78.)

Pénteken játszották

Aston Villa–Liverpool 4–2 (Rogers 42., Watkins 57., 73., McGinn 89., ill. Van Dijk 52., 90+2.)