A Magyar Sport Napja: különleges esemény a hágai magyar nagykövetségen

A magyar nemzeti szellem jellemzője a sportok és a sportolás iránti heves érzelem. A történelem során sok magyar fiatal jutott el jelentős nemzetközi sikerekig és nagyszerű helyezésekig a sport szeretetének és a bizonyítási vágynak köszönhetően. Ezekre a teljesítményekre és sportolókra az egész ország büszke lehet.

Pont ezen nagy pillanatokra emlékezünk 2000 óta minden évben május 6-án, a Magyar Sport Napján. Ezen a napon 1875-ben Budapesten rendezték meg Európa első szabadtéri sportversenyét a Magyar Atlétikai Club szervezésében. Idén ez az ünnep olyan távolságokba jutott, mint még soha. Hollandiában, Hágában a magyar nagykövetségen szerveztek programot május 13-án az ünnep apropójából. Az esemény alkalmából pódiumbeszélgetésre hívtak az országban versenyző ismert magyar sportolókat, Garancsy András vízilabdázót, Kovács Bendegúz labdarúgót, Molnár Attila futót és Puskás Martin labdarúgóedzőt. A rendezvény részleteiről a nagykövetség Facebook-oldalán olvashattak az érdeklődők. Az eseményen ingyenesen vehettek részt az e-mailben időben regisztrálók.

Az ünnepséget Horogszegi Szilágyi-Landeck Dániel nagykövet nyitotta meg beszédével, amelyben kiemelte a sport közösségépítő erejét, tiszteletét nyilvánította ki a múlt, a jelen és a jövő sportólói iránt, és röviden bemutatta a meghívott személyeket. Ezután átadta a szót kollégájának, Pap Viktornak, aki levezényelte a beszélgetést a sportolókkal. Szóba került, hogy miért pont Hollandiába költöztek ki a meghívottak, és mik a legnagyobb különbségek a két ország között. Kovács Bendegúz elmesélte, hogy miután a magyar fociközeget kinőtte, az Ajax egyik táborába került, ahol nagyon megtetszett neki a holland focikultúra és a holland edzésmódszerek. Garancsy András az otthoni helyzet méltatásával kezdte. Véleménye szerint Magyarországon a vízilabda kiemelt sportág, így a pénzügyi és infrastrukturális lehetőségek jóval kedvezőbbek.

Szóba került, hogy a hazájuktól 1500 kilométerre hogyan tudják megélni magyarságukat, és hogy mi hiányzik nekik a legjobban. Molnár Attila szívmelengető történetet osztott meg. „A tavalyi hollandiai Eb-n láttam néhány magyar zászlót a családtagjaimon kívül, majd a győzelem utáni tiszteletkört futva az ezüstérmet szerző srác mutatott rá néhány emberre, hogy ők ott nem a te zászlódat tartják? S akkor egymástól öt méterre kezdtünk el vadidegen emberekkel egymásnak üvöltözni euforikus állapotban.”

Puskás Martin kiemelte, hogy veszprémiként sok emlék köti a Balatonhoz, így neki az hiányzik a legjobban: „Azok a csak együtt lógások gyerekként, a strandfoci, a strandröpi az, ami hiányzik. Ezt egyre nehezebb összehozni, lassan már én is a családalapítás mezejére lépek, és a nyári szünet nagyon rövid.” Amikor a kérdések elfogytak, a nézők egy sportos kvízben mérhették össze elméleti tudásukat a meghívottakkal.

A program sikerét látva rögtön felvetődött további sporttematikájú hollandiai magyar események szervezése. Legközelebb még több kint sportoló magyarral próbálják majd közös sportolásra bírni a több tízezres, Hollandiában élő közösséget.