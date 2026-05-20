Varga Barnabás: Még több gólt és még több trófeát szeretnék szerezni Athénban!

CSISZTU ZSUZSA
2026.05.20. 18:50
Varga Barnabás és menyasszonya, Skrapits Laura
légiósok Varga Barnabás AEK Athén Csisztu Sport Cast magyar válogatott
Paprikás csirke nokedlivel, magyar tejföl hűtőtáskában és Römi, a kutya. Varga Barnabás és menyasszonya, Skrapits Laura így próbálják otthonossá tenni új életüket Athénban, ahol a magyar válogatott csatár néhány hónap alatt közönségkedvenc lett az AEK-nál. A Csisztu Sport Cast stábja a görög fővárosban járt, hogy közelről lássa, hogyan él és gondolkodik ma a görög bajnok magyar támadó. Varga Barnabással nagy interjút olvashatnak a csütörtökön megjelenő Nemzeti Sportban.

Már az AEK Athén stadionja mellett működő klubshopban feltűnik, milyen népszerű lett Varga Barnabás Görögországban. A szurkolók sorban állnak a 25-ös mezért, a klubnál pedig különösen nagy tisztelet övezi a magyar futballt. Nem véletlenül: az AEK múzeumában külön helyet kapott Puskás Ferenc és Esterházy Márton emléke is.

„Esterházy Márton máig klublegenda nálunk, és ezt a zászlót fogom majd Varga Barnabással is aláíratni, mert nagyon hamar befogadtuk és megszerettük a magyar csatárt” – mondta Gerasimos Gasparinatos múzeumigazgató.

A drukkerek véleménye sem marad el ettől. „Imádjuk Vargát” – mondja természetesen egy szurkoló a stadion előtt, míg egy családapa úgy fogalmaz: „A megérkezése előtt nem ismertük, de hihetetlen, mennyire passzol a csapatba.”

A Panathinaikosz elleni rangadón ugyan kimaradt egy nagy helyzete, de a görög újságírók még így is elismerően beszéltek róla. „Mentálisan nagyon erős. Hiszem, hogy nagy karriert futhat be az AEK-ban” – mondta Christos Kontos televíziós újságíró, míg Nikos Stratis szerint Varga „klasszikus kilences, aki jól érzi a kaput és remekül működik együtt a csapattársaival”.

Marko Nikolics vezetőedző külön kiemelte: „Barnabás az én választásom volt. Folyamatosan figyelem a magyar bajnokságot, és ő az elmúlt években rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott.”

Az athéni edzőközpontban látottak alapján Varga gyorsan beilleszkedett. A Teqball-asztal mellett felszabadultan nevet a társakkal, az öltözőben pedig már természetesen mozog. A görög nyelvvel még csak ismerkedik, de a futball közös nyelvén gyorsan megtalálta a helyét.

Athéni otthonukban menyasszonya, Skrapits Laura fogadta stábunkat. Az ebéd természetesen paprikás csirke nokedlivel volt. „Barninak nem könnyű a kedvére főzni, igazán magyar gyomra van” – mondja nevetve Laura, aki azt is elárulta, hogy a magyar tejföl beszerzése külön logisztikai feladat Görögországban.

Varga szerint a beilleszkedést nagyban segítette a környezet is. „A csapatnál nagyon jó a légkör, és a görög emberek is szeretetetteljesek. Január óta vagyunk itt, és nagyon szeretünk itt lenni” – mondja a csatár.

A sikerek mögött ugyanakkor komoly nehézségek is állnak. A válogatott támadó őszintén beszélt a Skócia elleni Eb-meccsen elszenvedett súlyos arcsérüléséről is. „Nyolc vagy kilenc helyen tört el az arccsontom” – idézi fel, de Laura szerint még ekkor is az volt az első kérdése, mikor térhet vissza edzeni.

A legnehezebben azonban nem a sérüléseket, hanem a kudarcokat viseli. „A kudarc sokkal jobban fáj. Ha kihagyok egy helyzetet, és emiatt nem nyer a csapat, azt napokig tudom rosszul viselni” – vallja be. „Ilyenkor kettőzött erővel megyek a következő héten az edzésekre. Ez visz előre napról napra.”

A magánéletben is új fejezet előtt állnak. Az esküvőt ugyan időhiány miatt elhalasztották, de kapcsolatuk stabilabb, mint valaha. Közben pedig Athénban is hosszú távra terveznek, hiszen Varga 2029-ig írt alá az AEK-hoz.

És hogy mi a célja a görög bajnok magyar csatárnak? A válasz egyszerű és egyértelmű: „Mindig egyre több gólt akarok szerezni, és több trófeát nyerni. Jó lenne itt magamról egy kis emléket hagyni.”

 

