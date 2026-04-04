Liga 2: a Sepsi elvette az első helyezett veretlenségét

A szentgyörgyieknek volt miért visszavágniuk az erdélyi rangadón, hiszen az alapszakaszban otthon kaptak ki a Corvinultól, de még fontosabb volt számukra az ötpontos előny megőrzése a harmadik Voluntari-ral szemben. A szervezett futballt játszó két csapat összecsapása kevés igazi helyzetet hozott, sem a Corvinul rögzített helyzetei, sem a Sepsi kontrái nem zárultak igazán veszélyes lövésekkel.

A két kapusnak egy-egy védése akadt a hajráig, amikor is Darius Oroian bal oldali szabadrúgása után Denis Harut a késve kimozduló hazai kapus felett négy méterről a hálóba csúsztatta a labdát, eldöntve a mérkőzését a Sepsi javára. A hátralevő időt már kibekkelték a vendégek, így a két csapat közötti különbség hat pontra csökkent.

ROMÁNIA

Liga 2, felsőház

2. forduló

Corvinul Hunedoara–Sepsi OSK 0–1 (Harut 82.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült.

Az állás: 1. Corvinul 56 pont, 2. Sepsi OSK 50 pont, 3. Voluntari 45 pont

Alsóház, A-csoport

ASA Marosvásárhely–Metalul Buzau 1–4

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuelt nem nevezték.

B-csoport

Olimpia Szatmárnémeti–CSC Dumbravita 3–2

Szatmárnémeti: Vida Krisztofer a 84. percig a pályán volt, akkor lecserélték.