Az észérvek alapján nekünk jár az egyik szabadkártya a férfi kézilabda-vb-n

NEKÜNK IS KAPÓRA JÖHET kivételesen az a nem feltétlenül igazságos része a vb-kvalifikációnak, hogy az IHF a 2015-ös torna előtt bevezette a szabadkártyás rendszert. Akkor – nem is olyan burkoltan – azért volt rá szükség, mert a sportági nagyhatalom Németország elbukta a Lengyelország elleni selejtezőjét.

Egyébként az volt a legutóbbi vb, amelyre a magyar válogatott nem jutott ki, mert a múlt heti, szerbek ellenihez nagyon hasonló, „ötven-ötvenes” párharcában alulmaradt a szlovénokkal szemben. Sajnos a németek mellett Izlandnak és Szaúd-Arábiának is erősebb volt a sportdiplomáciája, reméljük, most kedvezőbb elbírálásban részesülünk…

AUSZTRIA

Pró: A legutóbbi négy Európa-bajnokságból kétszer (2020, 2024) is bejutott a középdöntőbe, januárban a német, spanyol, szerb trióval közös „halálcsoportban” nem járt sikerrel. Iker Romero szövetségi kapitányként húzónév lehet egy ilyen, szabadkártyáért folytatott versengésben. Korszerű támadójátéka miatt szintén ott a helye egy 32 csapatos vb-n.

Kontra: Iker Romero együttese egyetlen góllal kikapott hazai pályán Lengyelországtól, idegenben csak döntetlenre futotta. Ez a kudarc mindenképp meglepetés volt, hiszen a 2020-as években a lengyelek válogatott szinten csak keresték a visszautat az elitbe.

CSEHORSZÁG

Pró: Egy-egy meccsen nagyon meg tudja nehezíteni még az erősebb középcsapatok dolgát is.

Kontra: A selejtezős párharcban, 16 góllal maradt alul a mezőny egyik topcsapatával, a franciával szemben. Az előző három Eb-n és a legutóbbi vb-n sem volt kiugró eredménye.

DÉL-KOREA

Pró: A dicső múlt mellett nemigen szól más az Ázsia-bajnokság 5. helyezettje mellett. Vajon számít-e az IHF-nek, hogy a 32-ből ne 19, hanem 18 legyen az európai nemzetek száma?

Kontra: 2009 óta még az Elnöki Kupánál, azaz az alsóházi küzdelmeknél sem jutott egyszer sem messzebb, 2015-ben és 2017-ben ki sem jutott, négy éve a 31., két éve a 28. lett.

HOLLANDIA

Pró: A 2022-es budapesti középdöntős Eb-menetelése óta nagyon „jó a sajtója”, az irányító Luc Steins a mai napig az egyik legnépszerűbb játékos a posztján.

Kontra: Gyakorlatilag nincs múltja a 2020-as évek előtti időszakból. Most pedig képes volt a görög válogatottal szemben kettős vereséggel kiesni a selejtezőben, amelyik a 2027-es torna előtt csupán egyszer, még 2005-ben kvalifikált a vb-re.

MAGYARORSZÁG

Pró: Ha egy akkora legenda jelentkezik be a szabadkártyáért, mint Nagy László, az legalább olyan erős sportdiplomáciai alapot jelent, mint a pályán az előző három világbajnokság negyeddöntős szereplése vagy a 2024-es Eb-5. hely. Hazánkban a sportág népszerűsége töretlen, aki ránk gondol, egyből eszébe juthatnak az olyan jó hangulatú arénák, mint a veszprémi és a szegedi. Hiába kevés a magyar játékos ebben a két klubban, az, hogy általuk folyamatosan a figyelem középpontjában vagyunk, nem elhanyagolható szempont.

Kontra: A kőkemény védekezésünk miatt nem feltétlenül van „jó sajtónk” a nemzetközi közvéleményben. A stabilitásunk az elmúlt vb-ken önmagáért beszélt, viszont az igazán kiugró szereplés, az elődöntő nem sikerült, ami néhány döntőbírónál a „kihagyható” kategóriába tehet minket. A csapategységünk az erősségünk, viszont olyan világban, amelyben mindenki a kattintásokra hajt, nem kedvez, hogy jelenleg nincs igazi világsztárunk, akiért a külföldi rajongók is „hangosan” lelkesednek.

MONTENEGRÓ

Pró: Az „éledező Balkán” egyik nemzetközi szinten is erősnek mondható válogatottja, Szlovénia ellen csupán három góllal maradt alul összesítésben.

Kontra: Már a 2025-ös vb-re sem jutott ki, a januári Eb-n meccset sem tudott nyerni.

SVÁJC

Pró: A 2010-es évek egyik legnagyobb varázslója, Andy Schmid a 2024-es visszavonulása után szinte azonnal szövetségi kapitányként folytatta, a januári Eb-n sikerült is a középdöntőbe jutás. Tele van fiatal tehetségekkel (Noah Leopold, Luca Sigrist, Felix Aellen), akiket a vb-n is szívesen néznénk.

Kontra: A feltörekvő csapatok kvalifikációs párharcában alulmaradt Olaszországgal szemben, pedig az első meccset hárommal megnyerte, de a rivális hétgólos sikerrel könnyedén fordított.

A 2027-es világbajnokság csoportkörének sorsolása június 10-én Münchenben lesz, az IHF döntése így a napokban várható. Friss fejlemény, hogy a selejtezőben nem szereplő, az Ukrajna elleni háborújában Oroszországot támogató fehéroroszok is szabadkártyát kértek válogatottjuknak, amelyet több mint négy éve kizártak a nemzetközi sporteseményekről, most viszont kompenzációban reménykednek…