Megállíthatatlan a Kassa a Niké Ligában

DUDUCZ TIBOR
2026.04.04. 18:17
null
Fotó: FC Kassa
Kassa FC Kassa Niké Liga
A Niké Liga rájátszásának 4. fordulójában az FC Kassa 2–0-ra legyőzte a Szakolcát, ezzel nagyon közel került a bennmaradás kiharcolásához. A magyar többségi tulajdonú klub tétmérkőzésen immár sorozatban tizennegyedszer maradt veretlen.

Az első, kaput eltaláló lövésre a 25. percig kellett várni, és ez rögtön gólt is eredményezett. Matej Madleňák próbálkozását még Martin Junas kapus kiütötte, azonban Milan Rehuš közelről már nem hibázott. Közvetlenül a szünet előtt ismét Rehuš volt eredményes, megduplázva a hazaiak előnyét.

A második félidőben is a kassaiak irányították a játékot. Több helyzetük is volt – Filip Lichý, Dominik Kružliak, Roman Čerepkai és Vladimir Perišič révén –, de újabb gólnak a 2869 néző már nem örülhetett. A vendégek részéről Márió Hollý próbálkozott, de Kevin Dabrowski biztosan hárított, így maradt a 2–0.

A hazaiaknál Kovács Mátyás végig a pályán volt.

SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóház
Kassa–Szakolca 2–0

 

Kassa FC Kassa Niké Liga
