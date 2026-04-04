Megállíthatatlan a Kassa a Niké Ligában
A Niké Liga rájátszásának 4. fordulójában az FC Kassa 2–0-ra legyőzte a Szakolcát, ezzel nagyon közel került a bennmaradás kiharcolásához. A magyar többségi tulajdonú klub tétmérkőzésen immár sorozatban tizennegyedszer maradt veretlen.
Az első, kaput eltaláló lövésre a 25. percig kellett várni, és ez rögtön gólt is eredményezett. Matej Madleňák próbálkozását még Martin Junas kapus kiütötte, azonban Milan Rehuš közelről már nem hibázott. Közvetlenül a szünet előtt ismét Rehuš volt eredményes, megduplázva a hazaiak előnyét.
A második félidőben is a kassaiak irányították a játékot. Több helyzetük is volt – Filip Lichý, Dominik Kružliak, Roman Čerepkai és Vladimir Perišič révén –, de újabb gólnak a 2869 néző már nem örülhetett. A vendégek részéről Márió Hollý próbálkozott, de Kevin Dabrowski biztosan hárított, így maradt a 2–0.
A hazaiaknál Kovács Mátyás végig a pályán volt.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóház
Kassa–Szakolca 2–0
A Slovan harmadszor is legyőzte a DAC-ot az idényben
Minden más foci
2026.04.04. 19:53
Itt az esély: felzárkózhat a DAC a Slovanra
Minden más foci
2026.04.04. 09:18
Folytatódik a remek kassai sorozat
Minden más foci
2026.03.21. 21:20
Kassai feltámadás a Szlovák Kupában
Minden más foci
2026.03.17. 21:11
Ezek is érdekelhetik