Megállíthatatlan a Kassa a Niké Ligában

Az első, kaput eltaláló lövésre a 25. percig kellett várni, és ez rögtön gólt is eredményezett. Matej Madleňák próbálkozását még Martin Junas kapus kiütötte, azonban Milan Rehuš közelről már nem hibázott. Közvetlenül a szünet előtt ismét Rehuš volt eredményes, megduplázva a hazaiak előnyét.

A második félidőben is a kassaiak irányították a játékot. Több helyzetük is volt – Filip Lichý, Dominik Kružliak, Roman Čerepkai és Vladimir Perišič révén –, de újabb gólnak a 2869 néző már nem örülhetett. A vendégek részéről Márió Hollý próbálkozott, de Kevin Dabrowski biztosan hárított, így maradt a 2–0.

A hazaiaknál Kovács Mátyás végig a pályán volt.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, alsóház

Kassa–Szakolca 2–0